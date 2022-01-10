鋼鐵大王孫拓紅酒王國　內地酒莊尋佳釀　龐建貽︰創業勿坐井觀天

在港屹立20載的大亞洋酒，憑代理優質布根地紅酒而「跑出」，近日引入內地紅酒，聽落「逆潮流」，但大亞洋酒創辦人龐建貽接受《香港01》專訪時指出，開拓國產紅酒業務，皆因創業者不可以坐井觀天，他眼見內地紅酒質素愈來愈高，加上國家主席習近平去年考察寧夏的酒莊，因而決定把握先機搶佔內地紅酒出口的商機。



在香港講起識酒之人，尤其是紅酒，大家或會想起珍藏無數的前財政司司長唐英年。不過，獲國際著名紅酒雜誌挑選為全球葡萄酒業最有影響力的香港人，卻是唐英年好友、「鋼鐵大王」龐鼎元的孫兒龐建貽，他是大亞洋酒及餐飲集團The Press Room Group創辦人。

龐建貽早年畢業於美國麻省理工學院工程系後，並沒有經營家族生意，反而選擇在2001年創業，成立大亞洋酒，將興趣變成事業，網羅世界各地優質酒莊，代理過千個葡萄酒品牌，在中港兩地經營批發及零售紅酒生意。

龐建貽畢業後沒有經營家族生意，選擇創立紅酒事業，至今20年。（廖雁雄攝）

開拓新酒莊 做生意講增值

紅酒生意經營剛好20年，他近日也進軍「新大陸」，開始引入較「冷門」的內地紅酒，希望能創造內地紅酒熱潮。「創業雖然話廿年，始終都要有一個創業者心態。唔可以坐井觀天，等機會嚟！﹙我們﹚背向祖國，冇理由唔入去試一試，趁住呢個機會，睇下有咩新嘢可以介紹到俾人，其實做每一個生意都係講點樣add value（增值）。」

另一個引入內地紅酒的契機，要數國家主席習近平去年6月，親自到訪寧夏銀川源石酒莊葡萄種植基地考察，直言葡萄酒業大有前景。原來，寧夏銀川、河南山這些地區與法國波爾多（Bordeaux）緯度相近，適合種植幾款熱門釀製紅酒的葡萄，如赤霞珠（Cabernet Sauvignon）、蛇龍珠（Cabernet Gernischt）、瑪薩拉（MARSALAN）。

根據國家統計局數據，2020年中國葡萄酒生產企業完成釀酒總產量4.13億升，全年累計銷售收入100.21億元人民幣。全國葡萄酒莊逾240個，擁有規模以上葡萄酒企業約130家，不容小覷。

寧夏銀川、河南山這些地區與法國波爾多緯度相近，適合種植熱門釀製紅酒的葡萄。（廖雁雄攝）

盲測媲美外國紅酒 「對得住」價錢

話雖如此，紅酒素來以新世界與舊世界區分，內地紅酒則仍屬「發展中世界」，會否淪為「襄王有夢，神女無心」？龐建貽則指，近年內地紅酒已逐漸映入愛酒之人的眼簾，例如LVMH集團有份投資的西藏香格里拉開發區酒莊「敖雲」，其出品就算索價2,000元，仍一瓶難求，不乏捧場客。

龐建貽解釋，過往內地都有出產紅酒，但以產量為主，現時已改以質量先行，「內地始終地大物博，量要做得多冇問題，但想衝出中國，就要做啲優質嘅酒。」他透露，近年實地考察內地酒莊時發現，有些新的酒莊，明顯地擺了很多心機，「有啲直情係以前冇出酒，種咗十年葡萄，直到最近先出產！」

磨劍十年，只揮一劍，龐建貽與朋友一起盲測（Blind test），大讚「對得住」價錢，「呃哂啲人」。盲測以200至500元價位的內地紅酒為主，「我哋試緊呢啲都唔係入門嘅酒，佢哋試都覺得起碼有呢一個級數，即係唔會話覺得你呢枝（酒）五十蚊都唔值！」

然則結果又如何？龐建貽指朋友「估澳洲又有、美國又有、法國都有。不過，我諗可能多人講新世界多啲。」他以LVMH有份投資的香格里拉酒莊所出的敖雲紅酒為例，「有啲人覺得直情係一枝美國酒，佢老細係法國莊主，但做出黎就似Napa Valley（注︰美國加州著名紅酒產區）。」

國家主席習近平去年親自到訪寧夏銀川源石酒莊考察，並指出葡萄酒業大有前景。（廖雁雄攝）

已引入5酒莊出品 旗下餐廳率先推廣

大亞洋酒今年正式引入了敖雲、嘉地、詩百篇、九頂莊園及中法莊園的國產紅酒，還率先在他有份投資的餐廳推廣內地紅酒。「我哋中餐廳都會加入呢啲中國紅酒，希望俾人試下、感受下，（內地）而家嘅葡萄酒可以做得幾好！」龐建貽另一個為人熟悉的身份，是瑰麗酒店集團首席行政總裁鄭志雯的丈夫。被問及瑰麗酒店是否會「捧場」，他笑言，「咁就要睇下過唔過到佢（鄭志雯）試酒師嗰關喇，睇下同事叻唔叻！」

同時間，為了進一步推廣內地紅酒，龐建貽閒時送內地紅酒予朋友品嚐，「要Open minded嘅朋友！即係有啲朋友好『萌塞』，未必肯去試新酒，飲開嗰款就嗰款。」至於愛酒之人唐英年，龐建貽笑稱，「佢喺內地嘅機會多過我，所以我諗佢都有機會去試好多唔同嘅葡萄酒。」

LVMH集團有份投資的香格里拉酒莊敖雲，售價高達二千元，仍不乏捧場客。（廖雁雄攝）

隨著內地紅酒知名度逐漸提升，國際知名評酒刊物The Wine Advocate，現時亦特意聘請專家，品評內地所出產的紅酒。另一位國際知名試酒師James Suckling，即將會推出一本著作，專寫內地紅酒。

儘管內地紅酒已「有人識」，但龐建貽不諱言，要等到真正普及還需時，「反應都幾正面，但會唔會呢一刻即刻變主流呢，我諗仲要一段時間，因為始終外國嘅品牌，尤其是法國，都仲係先入為主，佢哋已經喺香港有幾十年市場。」

反正，龐建貽有的是耐性及韌性。2001年創業之年撞正「911」事件；2003年碰上「沙士」；2008年遇上金融海嘯；2011年見到內地反貪腐、限制「三公消費」的威力。到了2020年新冠疫情肆虐，訪港旅客大減，紅酒生意難免受影響。不過隨著去年疫情緩和，放寬防疫措施，中亞洋酒生意亦迎也來反彈。「2020年同2021年可能爭四、五十個percent，今年（2021）呢個聖誕絕對旺過上年（2020年），因為大家都記得（2020年）12月中關門，啲人連送禮都慳返！但今年（2021年）就由11月開始，我哋已經見緊啲人開始出嚟買嘢，當然消費券亦都幫咗啲手。」對於今年市道，龐建貽保持樂觀，期望通關後可進一步帶動紅酒批發生意。