回歸25周年｜北水壯大資本市場　港產基金：兩本土隱憂或窒礙港股

回歸25周年，其中一個「亮麗」數字出現在港股市場。自1997年至今，該市場隨內地經濟持續發展而日益壯大，不論集資額，抑或成交量，增幅以倍數計！大正資本（Chartwell Capital）創辦人兼投資總監陳惠仁受訪時，亦對過去市場發展感驕傲，但他直言未來窒礙港股向前的，或許與兩大本土因素有關，倘不能打破格局，或令港股未來走勢「牛皮」！



香港回歸25年，資本市場有著翻天覆地改變，隨著香港與內地市場聯繫日益緊密，2007年市場港股憧憬「港股直通車」，讓內地人可直接購買港股，恒指一度衝上31958點。「直通車」雖最終未能成事，但2014、2016年分別開通「滬港通」及「深港通」，之後更擴展到「債券通」等的互聯互通措施，可算是「港股直通車」變奏版，助內地資金加速流入，1997年港股日均成交金額僅逾150億元，到2021年成交金額已大增至1,667億元，升幅高達10倍。

阿里巴巴於2019年來港「第二上市」。（資料圖片）

來港上市企業 內地佔逾半

同樣，內地企業為吸引更多國際資金，亦積極來港上市，2018年港交所（0388）推行上市架構改革，容許同股不同權架構的新經濟股，及未有營收的生物科技公司可在港上市，又為中概股打開「第二上市」之路，不少「明星」中概股，如阿里巴巴（9988）、百度（9888）、B站（9626）及快手（1024）等，均回歸本港上市。

資金需求加上政策帶動，香港成全球主要集資平台，據羅兵咸報告指出，港交所（0388）自2009年起，至今有7年高踞全球IPO集資額榜首；1997年至去年底，IPO集資金額已大增三倍，整體上市公司總市值於2021年底更達到42萬億港元，遠遠高於本港去年GDP 2.86萬億港元。

25年來內地企業在港上市逾1,370家，佔上市企業總數逾五成三，佔總市值近七成八，可見內地經濟對本港資本市場有住重大影響，恒生指數公司亦因應改變，推出半世紀以來最大改革，將成份股數目大幅增加至80至100隻，同股不同權及第二上市也適用。

恒指五大改革諮詢總結



兩大「本土」隱憂 阻礙港資本市場發展

大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁接受《香港01》訪問時，回顧過去25年資本市場發展，他認為是值得驕傲的，但直言有兩大「本土」隱憂，或令港股未來走勢「牛皮」！

第一大問題正是與恒指公司有關。他指出，現時恒指成份股數目越加越多，指數將更難有升幅，貴為「代表」港股市場盛衰的指標，予人一個差的印象。他舉例，道指成份股有32隻，「要炒起道指都係買30隻，依家（恒指）有幾十隻要炒起。」更甚的是，不少成份股股份，往往處於股價高位時納入。

回顧過去25年資本市場發展，陳惠仁認為是值得驕傲。（資料圖片）

恒指公司欠策略 指數難有突破

翻查資料，2020年8月14日恒指公司宣布將阿里巴巴 （9988） 、小米 （1810） 及藥明生物 （2269） 納入恒生指數，當日股價分別為246.8元、15.34元及53.8元，截至周一（27日）收市，股價分別為118.1元（跌52%）、13.74元（跌10.4%）及76.65元（升42%）。

東方海外（0316）股價，亦由一年前的約150元，升至周一的222.6元，升幅逾4成8，惟恒指公司卻於今年6月中才宣布，將東方海外納入。

回歸25年主要經濟數據變化



雖說股份需符合市值、流通量等要求，達一定門檻才獲考慮，但以上股份均屬這兩年來，市場關注的股份，偏偏恒指公司卻於股價的高位才決定納入。《彭博》去年發表評論文章，指阿里巴巴納入成份股後，成為不少港股MPF的必然之選，打工仔變相「不情願」地買入該股而間接「損手」，直指阿里納入藍籌時機奇差（extraordinarily bad）。

陳惠仁亦質疑，恒指公司似乎欠缺策略，於「幾時入， 點樣入」 問題上欠透明度，亦由於在股份處高位時加入多隻股票，令市場資本規模大幅增加，指數難以突破過去的高位，「要指數升，差唔多係要見到大牛市先會出現。」

他笑言，不少基金經理及發行商，已改為參考或掛鉤MSCI 明晟旗下的「MSCI香港指數」，又或者其他相關指數，全因對方做得比恒指公司好，「有少少井底之蛙，恒生指數已經冇人睇，變咗做Trophy Index（榮譽指數）。」

（資料圖片）

本地公司故步自封 交投難振興

高位納入股票，無疑拖累恒指表現，但「原居民」亦又不爭氣。陳惠仁指，本港不少公司，過去25年來都久增長動力，「以前地產發展商會起樓、買樓，而家變晒收租佬，冇咗80、90年代嗰種動力，冇自強不息。炒嚟炒去都係炒收租概念，市脹率折讓，由五成折讓炒上七成，之後再跌落嚟，最估唔到反而領展﹙ 0823﹚增長動力，仲好過地產發展商。」

亦有部分市值較細的上市公司，上市多年來仍然是中小企，「呢十幾年來就安於現狀，派高息，收住七厘，八厘，好過癮。」他認為，香港變得有點「老馮」，失去創業家精神， 「有少少攤大手板，只要有（內地）人落嚟，我哋就有錢搵，有冇諗過變呢？又好似冇喎，坐喺度收錢，冇居安思危。」因此，港股每日逾千億的成交量，大部分落於藍籌股等首100隻股份身上，其他股份卻近乎死水。

他希望本港企業及政府，要思考如何去振興及提升中小企或初創市值，未來25年不要故步自封，雖然香港發展成熟，增長空間或許有限， 但可考慮以大灣區為切入點，提升增長空間。

至於另一個逆潮流而行的就是港府增加股份印花稅。他指在全球都提倡減印花稅的同時，香港卻倒行逆施，期望新一屆政府多就相關問題作考慮。