回歸25周年｜支柱行業依重內地　近年陷中美博弈　學者︰做好自己

本港回歸以來歷經波折，97金融風暴到近年中、美關係陷僵局，香港亦難以獨善其身，更重要的是過去多年來，經濟發展離不開內地市場。面對國際政局轉變，難免要思考未來定位，有學者則對香港前景充滿信心，認為只要維持以往資金、人才等自由自然能保持其國際金融中心的地位；亦有經濟師直言，競爭長期存在，「變化帶來挑戰，但往往亦帶來機遇。」



今年是香港回歸廿五周年，政府將舉行一連串慶祝活動。（資料）

2022年是香港回歸廿五周年，政府將舉行一連串慶祝活動，惟背後卻有不安情緒，事關本港與內地冠疫情尚未完結，封關、限聚等措施持續，2020年本港GDP按年急挫6.1%，為1961年有紀錄以來最大全年跌幅；第五波疫情下，首季經濟增長亦大幅收縮4%。

幸好回歸以來本港經濟「走樣」年份不多，除受03年沙士、08年金融海嘯，以及持續兩年多的新冠疫情等拖累下大幅倒退外，1997至去年底，香港GDP實際增長約1.09倍，年均實質增長2.7%，而本港失業率大部分時間都維持約3%，作為一個已發展多年的先進經濟體，發展尚算穩定。

然而，穩定背後並非沒有隱憂。香港一直被人詬病，經濟發展大過依重四大產業，即金融、旅遊、貿易及物流，和專業服務及其他工商業支援服務。政府多年來均說要經濟多元化，如大搞創科、中藥港，甚至曾蔭權年代提出「六大優勢產業」，以四大支柱帶動其他產業及創造就業。可是25年來四大產業佔比卻不跌反升，2000年已佔49.4%，到2020年更進一步增至的55.1%，經濟結構難以改變。

互聯互通措施下，大量資金南下投資港股。（資料圖片）

四大支柱產業 金融業愈做愈大

與此同時，四大支柱產業互有起跌。先說金融業，對本港經濟貢獻愈來愈高，由1997年佔本地生產總值的比率由10.3%升至2021年的23.4％，很大程度上是受惠內地急速發展。

「背靠祖國，面向國際」，一直被譽為香港這個國際金融中心的致勝之道。以資本市場為例，2011年實施人民幣合格境外機構投資者計劃（RQFII）；2014、2016年分別開通「滬港通」及「深港通」，及後擴展到「債券通」等；互聯互通措施下，大量資金南下投資港股，同時亦有不少內地企業為吸引國際投資者，紛紛來香港上市。

資料顯示，中資股於港股市值比重亦由1997年的16.3%，大幅增至今年5月份的77.6%，總市值大增至約30萬億元，數目由當年僅10間，大幅增至上月的1,370間，說中資股撐起本港的資本市場，有有過之而無不及。

而在《十四五規劃綱要》當中，更指明要強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐、國際資產管理中心及風險管理中心的地位，目前，香港已是亞洲最大的國際資產管理中心，管理逾3.7萬億美元的資金。

回歸25年主要經濟數據變化



旅遊業靠內地客撐起

其他支柱發展則不一。與金融業一樣，本港旅遊業亦可說是由內地客撐起。撇除2020及2021年的新冠疫情，回歸以來訪港遊客由近1,130萬人次，增長至2019年的近5,600萬人次，亦因為「自由行」的推出，令源結構發生了很大的變化，內地遊客從236萬人次，大幅增至2019年的逾4,377萬人次，增長逾18.5倍，已取代回歸前的日本及美國遊客，成為訪港遊客客源市場第一位。

但值得關注的是，大量旅客來港，影響不少港人日常生活，更衍生「中港矛盾」至2015年中央應港府要求把「一簽多行」收緊至「一周一行」，內地旅客人數亦似乎已經見頂，近年均徘徊於4,000萬至4,700萬人次之間，2018年雖突破5,100萬人次，但之後亦因反修例事年及疫情令人數回落，旅遊業佔GDP比重由2018年的4.5%跌至2019年的3.6%，2020年更驟減至只有0.4%，今後「自由行」能否重拾黃金時代，成一個問號。

（旅發局圖片）

貨櫃碼頭吞吐量第一地位早不保

香港與內地之間的貨物、服務貿易及貿易投資，亦因為2004年簽定的《關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA），逐步打開內地市場。如專業服務，包括法律、會計及核數服務、建築、測量、工程策劃服務、工程及技術服務則受惠金融及地產的發展，表現平穩，其GDP佔比，由2000年10.6%，穩步增至2020年的11.5%。

但亦非所有行業都受惠，如貨櫃碼頭吞吐量，由於內地近年不同城市增設碼頭等基建，部分貨物直接運到內地，令本港貨櫃吞吐量由2005年的全球第一，跌至去年的第十位；貿易及物流的GDP佔比，亦由2000年的23.6%，跌至2020年的19.8%。

市場競爭下，本港貨櫃吞吐量由2005年的全球第一，跌至去年的第十位。（資料圖片）

莊太量：維持資金、人才自由進出可保地位

中國急速發展下本港無疑成功分一杯羹，資本市場、旅遊業以及連帶的專業服務，均有長足進步，而在「一帶一路」、《十四五規劃》及大灣區等，香港亦扮演重要角色，未來的前景似乎一片光明。

不過，經歷2019年反修例風波、《港區國安法的》落實，歐、美對港實施制裁，取消獨立關稅區的地位；以及疫情背後政府在防疫、隔離政策上的舉旗不定，令不少人對港府失去信心，憂慮香港前途問題，過去成為中西兩大陣形「超級連繫人」角色亦見動搖，面對國際政局的轉變，難免要思考未來定位。

莊太量認為，香港只需「做好自己」，自然能保持其國際金融中心的地位。（資料圖片）

中文大學經濟系副教授莊太量認為，香港只需「做好自己」即可。他提到，80年代初至今，香港金融業發展蓬勃，是首屈一指的金融中心，只要香港未來能維持以往一般的資金自由進出、人才自由進出、可靠的法律體系，自然能保持其國際金融中心的地位。

除了「自由度」，更需積極開拓金融產品及市場。莊太量提議香港繼近年與内地開設「深港通」、「債券通」及「理財通」後，應盡快開設「保險通」，更多金融產品與内地互通能，有利香港開拓金融市場，鞏固「内循環」。

另外，他亦提出香港可以嘗試開拓中東回教國家及伊斯蘭的市場，爲他們提供財富管理服務，務求擴大香港金融市場，開拓「外循環」，而綠色金融是未來發展趨勢，香港宜售賣更多相關產品。

鄧維慎認為，變化帶來挑戰，但往往亦帶來機遇。（受訪者提供）

瑞銀：競爭長期存在 挑戰同時帶來機遇

瑞銀投資銀行北亞地區經濟師鄧維慎亦指出，國際間定博弈，早於2018年已開始，更認為變化帶來挑戰，但往往亦帶來機遇。

他指出，內地經濟穩定增長，香港融入國家發展大局，同時發掘新的增長點，如今年港交所就容許特殊目的收購公司（SPAC）上市，正是其中一個例子，「外圍環境如何千變萬化，歷史經驗告訴我們，都是會有機會，國際上、區域上競爭長期存在，我們要將鏡頭拉長，觀察更多的東西，之後才去評價。」

他又表示，香港亦早在東南亞部署，早在2017年簽署《自由貿易協定》和《投資協定》，即使內地增長放緩，亦可受惠於東南亞的增長步伐。