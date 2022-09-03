擁千萬元名錶　老行尊教路入市　新丁慎防日本「炒家兵團」

炒股、炒樓已成港人茶餘飯後的話題，近年更開始出現「炒錶」潮，但新手入場的話，有什麼要留意呢？「老行尊」吳家強收藏多隻勞力士﹙Rolex﹚、百達翡麗﹙Patek Philippe﹚等名錶，市值逾千萬元，他接受《香港01》專訪時就重申，大家不應只側重投資，更多應了解手錶製造及歷史，還直言新手入場，難與這批炒家兵團比拼！



吳家強收藏的手錶，部分價格不菲，部分市價高達7至8位數。（盧翊銘攝）

高檔名牌腕錶，由款式、機芯工藝到歷史價值各有賣點，入行逾30年、「錶舖」創辦人吳家強，曾跟隨「教父級」獨立製錶師Phillips Dufour及 kari Voutilainen學習。他說自己一向視腕錶視為藝術品。

對他而言，一隻腕錶是否入手，應先了解其歷史及機芯等設計工藝。他指市場大部分「炒錶」的投資者，都集中討論Rolex、PP（百達翡麗）等牌子，但手錶已由「工具」演變成藝術品，不論從投資還是收藏的角度出發，堅持人手製作機芯、勇於挑戰、突破過去界限的大師設計，才是最值得「入場」。

先了解品牌歷史價值

他舉例道，去年8月他的老師Philippe Dufour製作過的四個錶款，首次在拍賣場上一亦拍賣，當時估價已達245萬至490萬瑞士法郎，拆合2,020萬至4,040萬港元，可見市場是追求工藝，而非牌子，「你買錶前要做功課就唔會錯，貴係冇問題，你戴錶唔係炒錶，炒錶就唔好要做功課，將精神用喺買股票上。」

若果「跟潮流炒」，或許可以賺一賺「水位」，但不一定有收藏價值。吳家強指，近年Rolex大力開拓女性市場，推出Oyster Perpetual（OP）系列，靠著其彩色漆面大賣，當中更以「Tiffany Blue」綠松石色最受歡迎，公價數萬元，一度炒至40多萬，但亦正僅靠潮流炒作，就算Rolex宣佈停產，亦無助價格回升，「炒得太高，冇人會畀咁多錢買呢類換面換殼嘅錶。」

新手炒家 被日本玩家團「雙殺」

訪問期間他更分享自己的收藏，如百達翡麗2019年於新加坡推出PP5300紅金限量系列，集結三問報時與陀飛輪裝置，亦是第一次將陀飛輪裝置放在錶盤正面的款式，他當時於新加坡展覽以59萬瑞士法郎購入，目前已接近翻倍，「但我冇諗住賣。」

另一隻是Rolex Model 4767（JCK ），是第二次世界大戰後，勞力士第一隻嘗試推出的奢侈品複雜計時手錶，屬當時的大膽設計，目前市值約200萬元。

這些收藏都有共同點，正正是工藝的突破，或是在「手錶史」中有其角色。吳家強於訪問期間多次重申，大家不應只側重投資，更多應了解手錶製造及歷史，「我成日都講，寧買貴、莫買錯，你自己有一個責任，買錶、玩錶，你要做功課。」又笑稱，一般新手難與香港及日本資深炒家「鬥」，「日本人炒錶早過香港好多，2、3月價錢跌之前，日本有好多炒家嚟香港散貨，之後就炒價跌，日圓又跌，你點接貨？」