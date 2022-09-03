Rolex四大升值因由　炒價自高位回落三成　專家︰不會跌到公價

多年來環球央行「放水」，令市場水浸，資產價格水漲船高，就連名錶價格亦大幅升值，由「身份象徵」變成投資工具。個別受歡迎的大品牌款式，如勞力士﹙Rolex﹚的「地通拿」（Daytona ），就由公價的十多萬元，一度翻倍有餘至四、五十萬元先有交易。



雖然近日潮流名錶「炒價」自高位回軟約三成，但抗跌力比其他資產更高，同期買名錶仍賺兩成，買Bitcoin則輸近半！有資深鐘錶界業人士向記者拆解名錶四大升值之謎，認為即使近日價格轉跌，亦不擔心會「崩盤」。



吳家強有多年維修及收藏名錶的經歷，明言Rolex近年「炒風四起」有四大原因，（盧翊銘攝）

擁有一隻名牌腕錶是不少男士的夢想。的確，一隻腕錶動輒以六位數字發售，並非每位「打工仔」都輕易負擔。惟近年名錶不只是一件收藏品，更似是投資工具。例如，俗稱「金綠」的Rolex Daytona（Ref.116508），公價逾28萬元，據英國二手奢侈名錶交易平台Subdial數據，「炒價」雖由三月份逾61萬元高位，跌至近月約46萬元，惟按年計仍升值逾23%，按公價計更是倍升。

至於木村拓哉戴過的Rolex的Daytona Ref.116506（俗稱冰藍勞力士），於2013年推出時定價約50萬元，成交價一度升至逾100萬元，名錶加名人效應下升幅驚人。

勞力士延長保用條款至5年後，成功刺激二手市場。（盧翊銘攝）

名錶表現遠勝金股Bitcoin

在今天通脹高企、地緣政治局勢緊張、投資環境複雜多變的情況下，如何避險可說是「藝術」，黃金一向是傳統避險工具，新冠疫情下比特幣亦一度被喻為是抗通帳的「數位黃金」。至於腕錶之所以成為投資界新寵，全因抗跌力夠。

舉例而言，若果於去年的8月初至今8月底，同時買入名錶、黃金、恒生指數、Bitcoin的話，一年過後其變幅分別為升值18.2%、跌4.3%、跌22%及跌56.4%！

（01製圖）

入行逾30年、「錶舖」創辦人吳家強，曾跟隨「教父級」獨立製錶師Phillips Dufour及 kari Voutilainen學習。他接受《香港01》專訪時直言，名錶「癲價」不是近年才出現。回想1997年於連鎖錶行，購入人生第一隻勞力士Submariner時經已要「食骨」（強行購買額外產品），「你買一隻勞15,000元，要畀多3,000蚊買埋隔離隻電子錶。」以溢價購名錶不是新鮮事。

一、勞力士改保用條款 刺激二手市場

不過爆出「癲價」的原因，不能只是簡單一向市場「錢多」就可全面概括。吳家強指出，勞力士於2015年，率先更改保用條款問題，便開始營造出炒賣條件。

他指，一直以來鐘錶保用及維修費成本高，過去大多品牌都是以兩年保用為主，但勞力士改為5年後，正式衝破「行規」，不少同業亦要跟隨。由於手錶花、損甚至壞，都是由勞力士提供售後服務，變相令二手市場開始形成，「戴兩年厭咗咪買過隻，有勞力士（原廠）保用，你驚咩？」

二、品牌夠堅持 工具錶成收藏品

或許會問，手錶功能都只睇時間，有何炒賣的價值何言？吳家強亦「認同」，笑言勞力士於1905年創立，多年來「來來去去都係嗰幾個系列」，賣點亦是工具錶，「三個圈係計時，Submariner係潛水用，GMT機師計時，從來冇話俾你聽，隻錶可以炒。」

但亦是品牌百年來對錶面、錶圈及機芯等技術的堅持，加上獨特的品牌故事，令勞力士、Patek Philippe（柏德菲臘）、Audemars Piguet（愛彼）及Richard Mille等出品，吸引一眾收藏家青睞，「我有個客，買十幾隻唔係拎嚟戴，係用嚟收藏，唔上鏈、唔較針。」

三、央行「放水」 市民荷包豐厚

名牌價值得到認同，加上社交媒體盛行，大眾對名錶的認知道提升，由過去的「有錢人」玩意，慢慢成為主流。更重要的是，2008年金融海嘯後環球央行「放水」，資產價值急升，「大家多咗錢買嘢，好多（資產）開始殺上嚟，所以無論新錶、二手錶都好蓬勃......，亦有啲有心人夾份夾高價，仲有啲幾個人夾份錢，又或者啲大家族同基金，有門路買到錶咪炒，一隻賺咁多......同銀行借1厘錢，拎去炒（錶）點都贏，所以合埋眼係咁追價。」

投資市場總有其「黑暗」的地方，吳家強透露，有部分「有心人」會出手抬價，由於未見二手名錶市場的交易機制，「有心人」便利用漏洞，互相抬價後，最後成功找到買家，「抬價」變市價。

四、新冠疫情 影響產量

惟真正令供求失衝的是新冠疫情。吳家強指，新冠疫情首先是改變大眾生活模式，多了人做運動，少了飲宴聚會，工具型的腕錶成為主流。其次是疫情令生產停頓，瑞士不少「製錶師」來自法國，疫情下各國「封關」，工廠就索性停產，令產量大減。

據3月份摩根士丹利及 Lux Consult 聯合發布2021年瑞士鐘錶業研究報告中顯示，勞力士成為去年銷售總額最高的鐘錶品牌，產量雖由2020年的81萬隻，提高到去年105萬隻的疫情前水平，按年增長30%，但產量追不上購買速度，加上二手有五年保用期，及其收藏價值令人更願意以高價購入腕錶。

不過近日傳出勞力士正於瑞士貝爾擴建第五間工坊，預料明年初可啟用，有指每年可提升25%機芯產量，手錶的年產量亦增三成，供求問題或會舒緩。

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隨股市跌價屬正常：不擔心「崩盤」

當然還有更多先天優勢，如香港零關稅的特點，估計更多交易將於香港發生。談到部分錶款於二、三月成交價升至新高位回落，部分跌幅更達三、四成。吳家強認為「炒價」隨股市下跌屬正常，「加息兼炒得大高啦，（加息後）生意唔洗做啦，去到3厘、6厘，邊個會做生意？」

他估計未來或會繼續下跌，惟明言不擔心腕錶價格「崩盤」，「跌落一年前嘅價位，唔係三、四年前，之後都見到有批用家即刻入市......如果你話有冇機會再跌，依家只係入咗第一個跌浪，跌點會跌一日，你升都升三年......學股票咁講，就睇下用家嘅血肉長城頂得幾耐。」但因供應及收藏品等需求下，估計最終會跟隨經濟及股市等反彈，「你隻錶已經超公價，跌到公價又不會的，超公價啲啲，我覺得係公平。」