美之日賣逾千件二手衫　最平5蚊　老闆親爆貨源︰冇必要賣死人衫

隨著中港通關，內地社交平台「小紅書」成為內地旅客來港遊玩必看寶典。除了傳統的尖沙咀名店，有間二手服裝店亦是小紅書推介地點之一——無論是旺角、尖沙咀，還是灣仔、中環，分店招牌都「大大隻字」寫著「美之時裝入口店歐洲日本韓國時裝……」招牌字數多到看不完，店內亦掛滿衣服，多到揀不完！



美之店鋪風格「幾十年如一日」，衣服款式、價格亦停留在舊時代，一件充滿年代感的衫最平5元有交易。這些平價二手衫，亦被稱為「古著」，向來受到不同人士青睞，究竟美之為何歷久不衰？《香港01》找來店鋪創辦人，探討美之生存之道，揭秘一件5元二手衫的貨源。



走進「美之」，仿如走進服裝店的森林，二手衫琳琅滿目。（盧翊銘攝）

走進「美之」，仿如走進服裝店的森林，你會見到密密麻麻的衣服，店鋪左右兩側掛滿衣服、手袋等，中間還豎立數個圓形轉架，每個均掛了上百件衣服，按不到價錢分類，5元至59元不等。這大片「衫林」大部分衣服都不會平鋪展示，很難一眼看出美醜，需要在一堆衣服中「尋寶」——美之沒有專門為客人而設的試身室，但遇到「啱心水」的，何妨笠上身試穿？

要論美之衣服的特點，可能是數量多、來源廣、充滿年代感，只要你有足夠耐性，各式各樣的衣服都能找到，連身裙、牛仔外套、西裝、日本企業制服、阿婆衫等等，甚至頸巾、手袋、鞋應有盡有，偶然還能發現一兩件價值不菲的名牌。因此，美之不僅有師奶、外傭等基層顧客外，還俘虜了學生、遊客、文青的心，近來更被「小紅書」用戶奉為「復古界天花板（意指頂端）」，相繼來港朝聖。

美之店鋪風格「幾十年如一日」，衣服款式、價格亦停留在舊時代，一件充滿年代感的衫最平5元有交易。（盧翊銘攝）

80年代做小販起家 高峰期擁20間分店

由於美之服裝沒有特定的風格，在港經營約40年仍不倒，不少人好奇美之老闆身份，記者多番打聽下，找到這位神秘創辦人，他婉拒出鏡，但就笑稱自己叫「靚仔老細」，自爆80年代在北角馬寶道做服裝小販起家，後來因為政府打擊無牌小販，所以無奈開店經營，幸好他當時認識了一位日本朋友，了解到日本服裝貨源，開始走上賣二手衫之路。

機緣巧合下，生意越做越大，目前美之時裝有6間份店，分別位於旺角、尖沙咀、灣仔及中環，可謂是插旗港九商業「重鎮」。不過老闆感歎道，約20年前才是美之的高峰期，有逾20間門店，但由於當時分店、貨物眾多，難以管理，最終部分門店因虧損而結業。

美之貨源從何而來惹來關注，老闆指，美之七成衣服是日本、韓國古著店「貨尾」。（盧翊銘攝）

日賣1200件衣服 強調無賣「死人衫」

雖然美之曾遭遇滑鐵盧，但當中6間店鋪還是頑強生存下來，老闆稱，得益於科技進步，現時有電腦、監控鏡頭等設備，較易管理，店鋪亦上了軌道，每間店平均每日可賣約200件衫，即6間門店單日合共賣約1,200件衣服。

老闆自豪稱，香港每一代的年輕人基本都去過美之，「以前好多年輕人會係美之揀貨，再去樓上舖開店，而家都好多KOL（網紅）嚟攞貨開網店。」而隨著中港通關，不少內地年輕人前來「尋寶」、打卡，生意較開關前增多一成左右。

由於美之鋪內的衣服各適其適，貨源從何而來惹來關注，曾有傳聞說是「死人衫」，老闆澄清指，美之七成衣服是日本、韓國古著店「貨尾」，同時也會收購日本時裝店季尾服裝，「我朋友會在日本集中處理、選擇性收貨。」

他續指，日韓有過萬間古著店，二手衣服又不值錢，實在沒有必要賣「死人衫」，「好多客人平時買好多衫都唔著，想送啲舊衫俾我哋，但係我公司有規矩唔會收，唔想咁濫收，何況係XX衫（死人衫）！」

偶然能在美之的社交賬號見到一些潮流用語或詩句，來襯托衣服出售。（Instagram截圖）

憑時尚觸覺定價 「炒埋一碟」才維持經營

不過，無論美之貨源是什麼，相信都不會阻擋大眾對它的喜愛，但對於老闆來說，美之是否一門賺錢生意？老闆稱，雖然二手衫來貨不貴，但物流運輸、行政費用、鋪租、人工及廠房租金等佔成本大部分，「我哋要用成萬呎廠房去洗熨分類處理，在工場聘有專人憑時尚觸角去分門別類及標價錢。」

成本高昂，再加上美之衣服定價低，只能靠薄利多銷取勝，老闆稱，因為現時經濟環境差，為了讓人有種超值的感覺，所以大部份衣服都是售價20元至40元，而質素較差得衣服更只賣5元，形容是「蝕住賣」清貨。

美之亦會與設計學院的學生合作，將部分衣服加工之後略提高定價，老闆坦言，多方面「炒埋一碟」才能維持經營，另外有學生幫手運作社交平台，包括Instagram、Facebook。正因如此，偶然能在美之的社交賬號見到一些潮流用語或詩句，來襯托衣服出售。

美之由80年代走到現在，實在不易，今年已經65歲的「靚仔老細」感歎道，這個行業要處理很多瑣碎事項，沒有年輕人願意花時間去做，「而家出面人工比較高，冇後生仔會嘥時間去捱啲咁濕碎的生意！」自己的女兒也沒有興趣接手美之，可能日後要等有緣人接手二片「衫林」。