【以貌取 band】全女班樂隊特別吸引 - #1 Au Revoir Simone

對!真的特別吸引!作為一個對異性特別著迷的男樂迷,怎也會在某階段開始對女生組的樂隊有所興趣,當然,起初都會由較膚淺角度切入 ——「 睇樣先 」、「 聽下佢把聲靚唔靚先 」—— 事先聲明,沒有對女性不敬,【 以貌取 band 】這個系列反而是想表達一個訊息:大家可以發掘到世上有很多女生非常有才華,在音樂上更是走得很前。這些女生與其多說話,不如多做事,讓大家欣賞她們做的音樂外,也看看女生們也可以 step up!今次先同大家談談紐約的 Au Revoir Simone!再利申,是非常偏見的一個分享來!不喜可插,也可照聽照看。

好,廢話少說,即來談談 Au Revoir Simone,三位女生 Heather D'Angelo、Erika Forster 和 Annie Hart 都是高䠷型女生,無論是打扮造型都是典型紐約 hipster,加上時不時 show 一下長腿,是會很易投入的呢!

Au Revoir Simone 成為 Au Revoir Simone

時間推回到 2003 年,Erika Forster 和 Annie Hart 在一列由佛蒙特州(Vermont)去紐約的火車上認識,她們談音樂談文藝,志同道合下想組一隊全電子琴的 synthpop 樂隊,當是興趣玩玩也好。「其實都是在我家去玩玩,我有些 Casio、Yamaha 的電子琴和朋友送的一部 drum machine。」Erika 說。「但我們不太懂用,我說『啊我們需要一位鼓手。』」當時還箍著牙、架著一副 nerdy 眼鏡的 Annie 笑著說。

其後找來了黑髮姑娘 Heather D’Angelo 加入,她恰好能操作這一個 drum machine,加上作曲、編曲、唱、奏對三女也全沒難度,電子鼓配上 Annie 靈活的琴技、Heather 與 Erika 一唱一和的那把 dreamy 唱腔,造就了 Au Revoir Simone 的處女專輯《 Verses Of Comfort, Assurance & Salvation 》,這一張很重 bedroom music 味道的專輯,三女在監製的家中地牢的淋浴間灌錄,聽得出她們仍在探索可能性,但如〈 Through the Backyards 〉、〈 Back in Time 〉、〈 The Winter Song 〉都給大家知道 Au Revoir Simone 絕非池中物。

《 Verses Of Comfort, Assurance & Salvation 》Spotify 試聽

那為何樂隊會叫作 Au Revoir Simone?為何要用法文「 say goodbye 」?Simone 又是誰?原來是因為一套電影。Annie Hart 很喜歡 Tim Burton 於 1985 年首次執導的長片《 Pee-wee’s Big Adventure 》,主角 Pee-wee 戲中有一幕向一位女生 Simone 說再見,在巴士上喊「 Au Revoir Simone!」,Annie 覺得對於這一句法話很深刻,認為對美國文化中帶點點玩笑的味道,因而成為了隊名,「是一個對美國 80 年代的一個 reference 啊。」

到 2007 年,樂隊推出她們第二張專輯《 The Bird of Music 》,仍有點點的 DIY 味道,但可以說是「文青女孩」感覺最為濃烈的一張專輯,〈 Fallen Snow 〉最特別除了歌詞中對感情的灑脫:

Sunshine, throw a starving man a piece of bread All I said, I didn't mean The chill is strong and nothing seems To thaw the icy sentiment Of love that's gone once winter's spent

其 mv 中春意處處,到最後在湖中「釣出」三部電子琴來彈奏,意念特別得來也是非常可愛的。

《 The Bird of Music 》又是三女最陽光氣息的,〈 Dark Halls 〉、〈 Night Majestic 〉、〈 Stars 〉一曲中 Heather 唱「 You make wanna measure stars in the backyard with a calculator and a ruler baby. I found a letter that describes how the moonlight will lead me to the distant place that you will be. 」真是令毒男無限 FF;連「最 sad」的〈 Sad Song 〉一曲都是輕快地唱出即將面對的孤獨。

不過大家在專輯內都可以找到幾首 moody 又帶點玩味的歌曲,如〈 A Violent Yet Flammable World 〉、〈 Lark 〉,後者更被 David Lynch 用作來經典電視劇《 迷離劫 》( Twin Peaks )的第三季(2017 年)劇中配樂歌曲呢。

《 The Bird of Music 》Spotify 試聽

創作力澎湃後的小休

2005 - 2010 年是 Au Revoir Simone 創作力最滿溢的時段,也如 Heather 在一個訪問中說過:「我可以和父母說夾 band 也是一份 job 了。」在《 The Bird of Music 》推出兩年後,第三張專輯《 Still Night, Still Light 》面世,也讓更多樂迷接觸到她們的音樂。樂隊請來了 Thom Monahan 作監製,《 Still Night, Still Light 》雖未至於將三女的音樂推到極致,但也不遠矣:〈 Shadows 〉、〈 All or Nothing 〉、〈 Take Me as I Am 〉都是更嚴謹的編曲和結構,Annie Hart 也有更大的發揮 —— 不論唱還是演奏方面亦是。

反而最 DIY 的是她們的〈 Another Likely Story 〉的 mv:

〈 Shadows 〉,看看 Annie 不再 nerdy 的造型(笑)

還有這個 They Shoot Music 為三女拍的公園演出:

《 Still Night, Still Light 》Spotify 試聽

之後的四年,Au Revoir Simone 停了下來,Annie Hart 生了小孩、也為作個人發展做準備,參與其他的音樂企劃,如替 Air 於專輯《 Le voyage dans la lune 》中〈 Who Am I Now? 〉一曲獻聲;Heather 專心埋首她 2006 年開始在哥倫比亞大學報讀的環境生物學士,她更學習太空科學、在科學研發院工作,真是天文地理她都懂!Erika 則以 Erika Spring 之名推出了個人同名 EP,一首〈 6 More Weeks 〉可在 YouTube 聽到

終於,2013 年她們回到琴鍵前,為大家帶來全新專輯《 Move in Spectrums 》,更成熟的歌曲,更流暢的電音運用,整張專輯就是一種感覺 —— 層次質感又豐富又 grand。音樂網站更形容「《 Move in Spectrums 》暫時是 Au Revoir Simone 最佳專輯。」的確,由第一首〈 More Than 〉開始,就像順著水流去聽,所謂專輯代表著一個旅程,她們做到了。

這首〈 Crazy 〉的 mv 靈感取自馬田·史高西於 1985 年的黑色幽默電影《 三更半夜 》( After Hours ):

《 Move in Spectrums 》bandcamp 試聽

各有各方向...

就在《 Move in Spectrums 》後,三女走的路開始不一樣了,Heather 在大學所得、以保育為出發點創辦了全天然香水品牌 Carta Fragrances,讓大家在消費時對大自然有多一份了解;

Annie 則專注個人發展,於 2017 年推出《 Impossible Accomplice 》專輯;Erika 最活躍,組過新樂隊 Nice As Fuck、也於去年 10 月推出了第二張個人 EP《 Scars 》。

Annie Hart《 Impossible Accomplice 》

Erika Spring《 Scars 》

Au Revoir Simone 最近一次現場演出,是去年 5 月的 David Lynch Foundation,但就是這麼一次了,樂隊接近六年未有近專輯推出,雖樂隊沒有說過解散,但看來下一張新專輯來臨的日子,還有很長的距離。

延伸:

Au Revoir Simone 曾為日本電音人大沢 伸一( Shinichi Osawa )的〈 Star Guitar 〉獻聲,而大沢 伸一即是 MONDO GROSSO —— 對你沒猜錯,就是請滿島光來獻唱、在香港拍 mv 那首〈 Labyrinth 〉的那位音樂人了。

還有還有,Au Revoir Simone 也替樂隊 Friendly Fires 的〈 Paris(Aeroplane remix)〉來過一次主唱版,很有 feel 的!

香港 neo-classical 新貴 Norvik - 巴士旅程找到音樂的純綷

YouTube 七百萬人點擊 - 蒙古搖滾樂隊 The Hu 型到裂 你聽咗未?

Twisterella* 十年寒暑:壓抑中得到釋放

【訪談】Twisterella* 的十年 首張專輯終面世:是終結也是開始

【失眠聽 synthwave】1 月推介-凌晨兩點幾睡不著有這些歌陪你!