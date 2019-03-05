per se — 慶祝無意義：「時間」代表著的點滴

香港二人樂隊 per se 推出的新曲〈 慶祝無意義 〉，是為新一個音樂 project 的開始，歌曲的背後都是來自世界各地一些真人真事、但可能被大眾忽略了的故事作靈感。這種日常會發生但大家可能未有聽過的事件 —— 都是關於時間、關於日子的作品。大家也可在這個「 三八婦女節 」即將到來的日子，欣賞有兩位女生 —— per se 女主音 Sandy、作詞的王樂儀 —— 參與其中的音樂作品。

1.〈 慶祝無意義 〉的創作靈感？

歌曲的靈感來自 1984 年的真人真事 —— 當時只有 18 歲的女生 Sarah Scantlin 被醉酒駕駛者撞倒昏迷 20 年。我們今年的歌曲都是想圍繞這些很小的故事、人們未必留意到的事件去創作，在事件發生的當年今日推出歌曲，是想寄意「 時間 」這一樣東西究竟代表著甚麼。香港人常常說「 時間不夠 」，我們想以這些歌讓大家重新深思一下時間對於自身是怎麼一回事。

2. 為何會找來王樂儀作詞？

當有了這個昏迷事件的概念後，我們和製作團隊聽分享這個概念後，就第一時間想起了她。加上王樂儀之前和我們合作過〈 親愛的幽靈 〉，她寫出了很有啟發性的詞，同時也令我們的編曲方向上多了一份未來感。

3. mv 主角為何會選黃靖？

導演 Orange Chan 編出整個 mv 的構思，他們一開始就想找黃靖，幸好他也答應拍攝。他的角色有 gentleman 的感覺，但又帶點點不真實的格調，有看 mv 的話可以發現到他不是一個人，他是時間。

4. mv 中黃靖和小孩的互動，是不是想表達童真的逝去？

對的。因為我們想表達昏迷後，失去了很多的時間，所以在 mv 中會看到黃靖的角色想帶小朋友去做一些小朋友會做的：去遊樂場、食雪糕，一些無憂無慮的時光。

per se 去年尾推出的歌曲〈 Branches 〉 ，其實是今年這個「時間/日子」音樂企劃的一個開端，〈 慶祝無意義 〉是第一首，大家之後會繼續聽到 per se 的新歌。「我們會一中一英的推出作品，那個故事發生的日子樂迷就可以聽到新歌，更可以看到我們推出的月曆。」

樂迷可以和 per se 一起在這年的音樂旅程上走著走著，感受時間。

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