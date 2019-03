音樂精靈「砂沙美」 SASAMI 首張專輯 結集她的日記與未寄出的信

曾任小學音樂老師的美國洛杉磯獨立音樂才女 Sasami Ashworth ,她隨著一段感情關係結束而決心坐下來創作自己的歌曲,並且脫離樂隊 Cherry Glazerr ,以 SASAMI 名義作個人發展。這個3月面世的首張個人同名專輯《 SASAMI 》是在 analog 錄音室灌錄,她的歌曲也泛著是一種90年代初葉獨立搖滾的粗糙氣息。專輯裡還有 Devendra Banhart 、 Dustin Payseur ( Beach Fossils )及Soko 等音樂好友為她獻聲客串。

起初 SASAMI 這位全名 Sasami Ashworth 的美國洛杉磯獨立唱作女生吸引了我注目,誠然是因為她一張帶有亞洲人血統的臉孔,以及她的名字 SASAMI 。上網搜尋一下這個名字,原來日本曾有一齣漫畫及電視動畫喚作《 Sasami: Magical Girls Club 砂沙美魔法少女俱樂部 》。聽 SASAMI 的歌曲,她也予我猶如一名音樂精靈的印象。

美國洛杉磯獨立唱作女生 SASAMI 全名 Sasami Ashworth 。(攝影: Alice Baxley ) 介紹 SASAMI 的背景時,都會說她是前洛杉磯獨立搖滾樂隊 Cherry Glazerr 的鍵琴手兼結他手,然而她卻又不獨只是一位來自獨立搖滾樂團的成員走出來單飛那麼簡單。大家有需要知道, Sasami Ashworth 是有正統音樂的背景,是一名法國號( French horn )演奏家——也是何解其單曲〈 Not The Time 〉的 mv 一開始與片尾便見到她在街頭吹奏法國號,又帶著法國號周圍走。

SASAMI 曾任小學音樂老師,她說:「如果你可以用幾個搖鼓就能娛樂到30位小朋友,那麼在搖滾演出上面對一班酒鬼成年人也並不算甚麼的一回事。」 Sasami Ashworth 是從小學習鋼琴的女生,然後她在中學時拿起了法國號,她的音樂生涯也跟這門樂器結下不解之緣。後來她成為了一名小學音樂老師,又曾到紐約市的 Eastman School of Music 學習古典音樂與爵士樂。作為音樂教師,她說這是多項技能訓練的機會:那必須同時是音樂家、保姆及小丑,以及偷偷地在教學,並指出「如果你可以用幾個搖鼓就能娛樂到 30 位小朋友,那麼在搖滾演出上面對一班酒鬼成年人也並不算甚麼的一回事。」

Sasami Ashworth 的哥哥 Joo-Joo Ashworth是洛杉磯迷幻搖滾樂隊 Froth 成員,他亦讓 Sasami 認識到 post-punk 與 shoegaze 音樂,從而亦引薦 Sasami 加入樂隊 Dirt Dress ,踏足獨立搖滾界。另一方面,她也有參與電影配樂及廣告音樂,也為 Curtis Harding 、 Wild Nothing 和 Vagabon 擔任管樂與人聲編曲。但更為人津津樂道,是她與 Cherry Glazerr 的兩年半合作關係,包括灌錄過 2017 年專輯《 Apocalipstick 》。

當 Sasami (左二)仍是 Cherry Glazerr 的成員。(互聯網圖片)

對於一位音樂才女, Sasami 當然不甘只有為 Clementine Creevy 領軍的 Cherry Glazerr 伴奏。當 Sasami 來到某個階段,她覺得有必要坐下來創作自己的歌曲,加上她剛剛結束了一段經歷了一年半、很認真的感情關係,回覆單身生活的她是一個新生命週期之開始,從而令她在超級情緒化的心情下寫歌,並在去年1月宣佈脫離 Cherry Glazerr 、正式作個人發展。

SASAMI 的首張個人同名專輯《 SASAMI 》由獨立廠牌 Domino 出版。 SASAMI 的歌曲,都是 Sasami 跟 Cherry Glazerr 巡演的時候以一支結他配合 iPad 上的 GarageBand 與 Moog 15 app 所創作與收錄成 demo ,她的歌曲就猶如結集她的日記與一封封未寄出的信。然而如此私密的歌曲,她並非採取宅錄的形式,反之是租用了 Studio 22 這所洛杉磯 analog 錄音室以 analog tape 灌錄。經過了四首單曲之後,SASAMI 的首張個人同名專輯《 SASAMI 》便在今個3月面世,唱片由她跟 Joo-Joo Ashworth 及 Studio 22 的錄音師 Thomas Dolas 聯袂監製。

作為音樂能手,做過電影配樂、廣告音樂、管弦樂編曲,但 SASAMI 的個人作品並沒有帶來任何華麗修飾的製作,反之在 analog 的錄音下,她的歌曲都來得相當簡約,並且做了很多結他音色與擴音機擺位的實驗,泛著是一種 90 年代初葉獨立搖滾的粗糙氣息。

聽 SASAMI 的處女單曲〈 Callous 〉,在淡淡然而來下乃不經意地綻放出 shoegaze / noise-pop 的組態。〈 Not The Time 〉那鏗鏘而簡約的結他、迷魂的太空鍵琴與 lo-fi 的質感,都不難叫人聯想起早期 Stereolab的聲音,而〈 Morning Comes 〉則師承70年代德國派的 krautrock / motoric beat 曲風,但當年的 Stereolab 又何嘗不是向 Neu! 的 krautrock 取經呢?

〈 Jealousy 〉本是她的一首詩,帶出她的自由單身生活,歌曲來得迷惑、神秘而淒美,配以妖氣的和唱,在 mv 裡 Sasami 扮演巫婆跳舞,那是源自改編 Roald Dahl 兒童文學小說《 瑪蒂達 Matilda 》的1996年同名奇幻喜劇電影的之一幕。

Sasami Ashworth 在圈中是人緣甚不俗的樂手,所以在《 SASAMI 》裡便見到有多位音樂好友為她客串獻聲。〈 Free 〉帶來了 freak folk 怪傑 Devendra Banhart 和唱,這首哀怨纏綿、幽幽間帶著苦痛思緒的 ballad 曲目,又蟄伏著結他噪音的暗湧。

有紐約獨立搖滾樂隊 Beach Fossils主唱 Dustin Payseur 唱和的〈 I Was a Window 〉是專輯的開場曲,是多麼縈繞心頭、幽美動人的一曲。法國女唱作歌手兼演員 Soko 與她合唱的〈 Adult Contemporary 〉同樣美不勝收,曲中還有 Alvvays 的 Sheridan Riley 打鼓、 Hand Habits 的 Meg Duffy 彈結他。專輯結尾〈 Turned Out I Was Everyone 〉是一首輕盈而憂傷的 synth-ballad ,營造出電影感的氛圍。

