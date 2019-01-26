【有戲聽】當代古典樂美學 - 德國 Nils Frahm 的電音與鋼琴

不知大家有沒有看過實驗電影《 Manifesto 》（港譯：反藝術宣言），這套戲曾在 2017 年 9 月在香港作短暫上映，可能其實驗性未必合大家的口味，但只是看影后 Cate Blanchett 一人分飾 13 個角色，都夠大飽眼福了。大家怎樣也找回來看吧，同時間也再深入認識一下為電影作配樂的德國 neo-classical 編曲家 —— Nils Frahm。

首先和大家分享一下《 Manifesto 》這套電影。說它是電影，不如說是一個裝置藝術／行為藝術更合適，早在 2014 年 12 月，德國藝術家 Julian Rosefeldt 自編自導，用了 12 天時間在柏林拍攝，更找來了金像影后 Cate Blanchett 一人分飾 13 角，扮演日常生活都會遇見，但會被人所忽略的人物，有露宿者、有排舞師、有垃圾工人、有工廠工人、有股票經紀、有新聞主播等等，她們都有自己一套世界觀、審美觀， Julian 就是將不同的文化/政治宣言、藝術流派如 Futurism、Dadaism、Situationalism、Surrealism 等等融入這些人物當中。

這一套實驗電影可以用點點時間去消化，不過還有另一樣可以讓大家慢慢咀嚼，那就是 Nils Frahm 的配樂了：

Nils Frahm 在德國漢堡長大，他的父親是位攝影師，也為慕尼克的唱片廠牌 ECM Records 設計封面，Nils 可以很早就接觸到 jazz、classical 的音樂。Nils Frahm 除了跟俄羅斯的鋼琴家 Nahum Brodsky — 柴可夫斯基是他的師公 — 學了八年鋼琴外，Nils 在求學時期就喜歡用電子 mixing boards 混合鋼琴去製作聲音，但之後他竟去了當維修技工！

到 2009 年，Nils Frahm 的兩張純鋼琴專輯《 Wintermusik 》和《 The Bells 》開始得到了注意，2011 年由倫敦唱片廠牌 Erased Tapes Records 發行的專輯《 Felt 》更是得到了極高評價，他將一些氈放到了鋼琴的琴弦上令音色變得低沉，「我原是因為不想吵到我的鄰居，想不到出來的效果這樣好」Nils Frahm 更將咪高峯放到琴的深處，大家是可以聽到琴弦震動的每一下聲音，再與電子樂器、電腦程式的配合，屬於 Nils Frahm 的當代古典（ contemporary classical ）就這樣面世了。

試聽《 Felt 》完整專輯

到他第八張專輯《 Solo 》，那時是 2015 年，也算是他最豐盛的一年，這一張專輯 Nils Frahm 利用了造琴師 David Klavins 發明的「 Modell 370 」—— 一座高 3.7 米的直立式鋼琴 —— 在沒有任何停頓下即興灌錄好，更得到了「IMPALA Album of the Year Award」的提名。同年 Nils Frahm 又為德國電影《 Victoria 》製作原聲配樂，是他的第一次。

試聽《 Solo 》完整專輯

不過最令人津津樂道的，還是 Nils Frahm 的現場演出。他每每在台上會用些不同的 —— 如 Korg PS-3100、Roland Juno-60、Moog Memorymoog、Mellotron 等等經典款式的電子琴與合成器，與不能少的一座三角鋼琴，像一個小小城堡圍著自己去演出。只是看著他埋首琴鍵已是一大樂事。

Nils Frahm 曾說過：「我喜歡音樂牽動人的情緒那一種關係。一個音調可以影響人的心情高低，我看到聽眾聽完我的音樂會愉快地離去，令我覺得這是我對社會的貢獻。我希望我的音樂能在他們過了煩悶的一天後改變到心情，這是我所相信的。」

去年 Nils Frahm 終繼《 Solo 》後，相隔三年推出最新專輯《 All Melody 》，比之前的作品更「電味」更有未來感，他自己也剃光了頭（可能是脫髮問題？），會是 Nils Frahm 的音樂新開始的第一步嗎？

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