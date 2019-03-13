《小飛象》主題曲有典故？ Arcade Fire 出動全家重新演繹

經典動畫《 小飛象 》（ Dumbo ）大家未看過也總會聽過，也一定見過這隻卡通象，1941 年面世後令大眾都印象深刻。今年即將上映的真人版電影，大家可能會想：有甚麼 indie 的元素？有！除了由鬼才大導 Tim Burton 執導外，也請來了 indie rock 樂隊 Arcade Fire 主理電影的主題曲 —— 重新演繹 78 年前的〈 Baby Mine 〉，原來背後更包含了溫馨感人故事！挪威女歌手 AURORA 也翻唱了這首歌的新版本，大家可以聽到一首不同感覺的動畫歌曲。

先和大家談談《 小飛象 》的背景，這一個動物卡通角色由 Helen Aberson 和 Harold Pearl 的兒童書中創立出來，當時由 Helen Durney 負責畫作，那時是 1939 年；其後迪士尼購入版權，找來 Joe Grant 和 Dick Huemer 製作動畫及重新編寫劇本，在當時的二戰時期，成為一套低成本的長篇動畫電影。

而真人版《 小飛象 》（ Dumbo ）則由鬼才導演 Tim Burton 執導、性格男星 Colin Farrell 、Michael Keaton 、Eva Green 主演，故事講述馬戲班一頭初生小象，因耳仔超大而經常遭人嘲笑，不過負責照顧 Dumbo 的一家人卻發現牠竟然會飛！Dumbo 憑著飛天絕技聲名大噪，更獲邀加盟大型娛樂馬戲團 Dreamland，正當 Dumbo 愈演愈紅大受歡迎之時，牠最愛的媽媽卻被人帶走，Dumbo 跌落谷底，馬戲團內一眾愛護 Dumbo 的好友排除萬難、衝破重重障礙幫助牠們母子重聚…

至於〈 Baby Mine 〉，1941年當時沒有說是不是主題曲的，它就只是在動畫中的其中一首歌，但也是最令人感動的，因為是小飛象見回被困在籠中的象媽媽那一幕的配樂。當時是由 Frank Churchill 作曲、Ned Washington 填詞、Betty Noyes 獻聲，更得到了奧斯卡最佳原創歌曲提名。

真人版《小飛象》電影劇照。

78 年過去，真人電影版《 小飛象 》首次搬上銀幕，〈 Baby Mine 〉一曲也成為了電影的主題曲，更找來了 indie rock 樂隊 Arcade Fire 主理去重新編曲和演繹，而原來《小飛象》對他們是有著一段深刻的回憶。

Arcade Fire 主腦 Win Butler 說：「我記得《 小飛象 》其中有一幕是一輛火車頭在行駛，用上了 Sonovox （一種舊式的人聲效果器）這種樂器去作聲效。而這樂器正是我外公 Alvino Rey 於 20 世紀 30 年代的發明，也是他令這樂器為世人所知。所以我每次看《小飛象》時都覺得看到他。」

當 Arcade Fire 得到了重編〈 Baby Mine 〉一曲的機會時，Win Bulter 興奮得找回了所有他祖父的舊結他：「我希望在歌曲中都用到它們。我們 Arcade Fire 是一個家庭，我以後都會想起這首歌、想著我親愛的人。大家可以也可在歌中聽到我外公那 Sonovox 音段。」

今次〈 Baby Mine 〉的新版可算是 Arcade Fire 的家庭習作，不但有 Arcade Fire 兄弟班 Win 和 Will Butler 的母親 Liza Rey 演奏豎琴，Win 和妻子兼 Arcade Fire 成員 Régine Chassagne 的兒子彈三角鈴，當然也有洛杉磯愛樂樂團（ Los Angeles Philharmonic Orchestra ）幫忙伴奏。

「這是一個我們需要再次講述的故事。」Régine Chassagne 也說。她又認為自 1941 年以來世界發生了很多變化。「我們要以這電影和仍活在這地球上的人一起慶祝。」

在電影中的獻唱者雖是 Sharon Rooney，但 Arcade Fire 也會在電影的片尾完整唱出〈 Baby Mine 〉，讓一首本是「迪士尼式」的歌曲，增添了 baroque pop 的色彩：

值得一提是，預告片中隱約聽到女聲唱〈 Baby Mine 〉，卻不是 Sharon Rooney 的聲音，而是挪威女歌手 AURORA 也翻唱了一次，很有她一貫 synth pop 味道，也更夢幻的感覺。可惜歌曲未有放到電影中，不過大家在網上仍可聽得到。

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大家可以亦可重溫舊版動畫的 OST。

Dumbo 1997 年動畫 OST

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