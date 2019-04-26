Wellsaid - Rest My Head：只要還在笑 apart 也是件好事

過去幾年經歷成員離離合合的 emo / indie rock 樂隊 Wellsaid，陣容總算在近期穩定下來，也在今個周末迎來處子專輯《 apart 》的面世，除了在現場表演外，樂隊也推出了單曲〈 Rest My Head 〉的 mv。現在就問問樂隊分享新作的點滴。

自去年3月已展開《 apart 》專輯的錄音工作的 emo / indie rock 樂隊 Wellsaid，終鐵定今周末（ 27 日 ）正式推出實體專輯及卡式帶，更會於同日在細場舉行專輯發布 show，四成員主音/結他手 Lok、低音結他手 Dixon、結他手 Jackson 和鼓手 Darryl 會一起和樂迷慶祝這個里程碑。我們也在此前問問他們專輯和〈 Rest My Head 〉的種種。

《Rest My Head》背後的創作靈感是？

老實說，我也不知道，我常常都是在 band 房即興彈奏，到了有感覺的時候才會記下音樂。〈 Rest My Head 〉的歌詞也是後來加上，說的都是我們生活的周圍的環境，社會的大氣候；自身的話就是自己好想去改變，但又不想被迫、被外來的事改變，這是一個情緒的角力。我想是一種累積下來的情緒的一種抒發吧。

可以說說歌曲的音樂元素嗎？

一貫 Wellsaid 的玩法吧。先來爽快的結他 riff，配上 momentum 強勁的低音結他和鼓，令歌曲有一種「 向前感 」。一定要說音樂元素的話我會說是 indie rock 加 emo 的味道，加上我和 Dixon 以前都玩 math rock 的，怎也會有這一種感覺在內。最近我們也在聽 pop punk 樂隊如 Mum Jeans 和 Graduating Life，都是爽快為主，不會有太多 layer，而是有著旋律地進發的曲風。

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MV 中不斷玩滑板但又跌倒，拍攝當日總共跌了多少次？

沒有計過哈哈。我懂用滑板，但要我做花式有點難，所以也真是跌的，也要跌到導演 Teeda 滿意為止。我跌到流血呢！有些鏡頭跌得很滑稽，也就笑了出來了。

新碟《 apart 》的封面設計為何會找來日安焦慮負責？背後概念是？那幅畫是想表達甚麼呢？

因為新專輯是雙封面，所以除了日安焦慮外，也找了香港的插畫家 onion peterman 為我們做設計。兩個封面都是高雄港，因為都代表著 2017 年到高雄港演出的經歷，那年我們要在高雄港那裡「 露宿 」了一晚。事緣是演出後，有個台灣人說沒有車回酒店了，就到高雄港談天喝酒過一晚，但那時是 10 月份，海風很大很凍，我們都很辛苦很難受，最搞笑是，原來那時是有車可以回酒店的！只是那個台灣人記錯了... 但現在回想起，也覺得好笑有趣，即使離了隊的 Latif 也常常對我們說「現在想起也笑得出」，所以我覺得很適合作為《 apart 》的封面。日安焦慮畫的是比較 sci-fi 一點，色調的對比很強； onion peterman 的設計則很有豁然開朗的感覺。兩人沒有夾過的，都是何道了背後故事後就畫，我們看到製成品都很喜歡。、

MV 中有不少工廈的鏡頭，如果有一日香港全部工廈都要拆，你們覺得還有沒有玩音樂的棲息地？

不要說拆不拆了，現在政府放寬了地積比條件、地契豁免書，這些條例令那些業主更肆無忌憚地改裝工廈成更多所謂「 劏房 」，對他們來說沒問題可以收更多更貴的租，但對我們來說，就是更難找地方去作 band 房了，他們又是覺得 band 房嘈吵之類。日本是有時租制的 band 房，但我們很難拿著樂器走來走去，而且你見香港做得較成熟的獨立樂隊都需要一個工作空間去錄音排練，所以其實工廈是很重要的一環。

Wellsaid 陣容都算是穩定了下來，除了即將的現場演出外，還有甚麼計劃嗎？

我們計劃了 6 月到廣州、7 月到新加坡演出，新加坡是我們第一次去，應該會有很特別的體驗。我們也希望不久將來可以再去到台灣，帶著我們的新專輯去不同的地方讓人認識。之後都會專注寫新歌，我們不會只玩一張專輯玩一世。

同場加問：

為何 mv 中會有 Sam Chan 出現？

拍攝當日他有來，在我們旁邊指指點點（笑），說這樣說那樣，我們就說「那你滑滑板示範啊」，但他第一下就要跌了哈哈哈哈。

*Sam Chan 為永發茶餐廳太子爺，永發經常會舉行不同類型的音樂會；他同時是香港唱片廠牌 Absurd Creation 及 Popkisspunk Records 主理人之一。

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