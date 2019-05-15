〈 鬼才 〉之達成（一）- 周國賢與 ANWIYCTI 的「仲間」情

周國賢（ Endy ）推出了全新專輯《 仲間 》，找來他不同音樂界別的好友合作，寓意他要和身邊的兄弟們一起做音樂。 Endy 請來與他自求學時期就認識和樂隊 Zarahn 的隊友 Joey Pui 和合作多年的 Eqqus Lee，兩位 Endy 的好友都是香港獨立樂隊 ANWIYCTI 成員，他們以「 周國賢的味道 」和「 ANWIYCTI 的曲風 」，一起合作專輯中其中一首歌 ——〈 鬼才 〉，這是一首代表著友誼長存的歌，也是展現出「 仲間 」之情的一首歌。

「 仲間 」，日文漢字「 仲間 」（ なかま ）意指「 伙伴 」，相比「 朋友 」多一層含義，是與志同道合的人一起追尋夢想的伙伴，故亦有戰友之意。那麼，這些戰友又是怎樣去做這首歌呢？

左起：Joey、周國賢 Endy 和 Eqqus 多年來的友誼，在這次合作中再發揮威力（攝：Moment Hung）

Endy 和 Joey 與 Eqqus 都是多年朋友，雖然 Eqqus 為早前 Endy 的〈 錢七 〉合作過，但因為這〈 鬼才 〉一首歌，令已有一段日子沒有相見的 Endy 和 Joey 再聚在一起。

Joey 說：「 這個 project 是去年 10 月，〈 錢七 〉也在進行中，可能是 8 月是吧，是那個時候開始的。當時 Endy 對我說有一個『 仲間 』的概念，實質具體的東西未有，只是想集齊朋友來做張專輯。 」Endy 補充道：「 都是差不多那個時候。高佬未有製作好的〈 錢七 〉，但我已在想找回最有『 血肉相連 』感覺得兄弟來做一首新歌。」

Joey 在最初聽到這個計劃時，是感到有點突然：「 因為坦白說，我不知怎樣去寫一首歌給 Endy。我一向不是一個很 technical（技術向）的人，我只是個夾 band、jam 歌的人。若你要我去執行音樂上的製作，我的確有點不知所措。Endy 更對我說想我當今次〈 鬼才 〉一曲的監製呢。若是以前，我見到這樣的大規模的製作我都會拒絕，因為覺得自己不是適合的人選去做這種工作。現在回想我很高興我沒有拒絕這個邀請。」

+ 3 + 2

答應了就當然要開始工作。「 我也用了一段時間認真想想，因為真的要先找方向，所以我一開始由零開始寫了兩至三首不同風格的、短的 demo，有少少 intro、verse 加少部分 chrous 就成，有一些有簡單的 melody，這些 demo 都已有齊不同樂器的 layer 了。放到 iPad 內，只要見到 Endy 就會給他聽聽。」Joey 說。

Endy 雖然都會給意見，但其實他給予的自由度很大，Joey 說：「 所以我最初的版本是很長的，demo 有近 9 分鐘，很 ANWIYCTI 式的一首 post rock 歌，但這編曲我自己覺得可以再做好一點，所以這首 demo 都是留待下一次再作打磨吧。」

所謂「 很 ANWIYCTI 式 」的話，那歌曲就是很暗黑了？

Endy 說：「 有次吃飯，Joey 都是拿了 iPad 來給我聽 demo，但他看到我聽著聽著也沒有甚麼表情，我就怕 Joey 是不是在擔心他弄得太暗黑，但其實當時只有個細耳機，我聽得不太清楚才會這樣哈哈，而且我覺得可以再 dark 一點再有張力些呢！」不過觀乎近年的音樂，很多都在舉著「暗黑、dark」的旗號，會說這種音樂可以沖擊聽覺、感官，他們又會否覺得只不過是一種宣傳技巧？「 其實我真的不想營造那些矯情的正能量。坦白說，我們不用高調唱出『 這個世界有多美好 』之類的東西，因為我們知道世界有美好的東西，但同時間都有很多不好的東西，我們想說想做的是自然真實的東西。你可以說我們是因為本身個人是很正面，才會想唱些現實一點真實一點的歌。」

Joey 又說：「 歌曲的意思不一定是一定要好『 行 』，而是一些很細微的元素、一個情緒、一個氛圍。當然也不是說整個人整天都 dark 的，只是內心深處有這種情緒，當釋放了出來，整個人又再次感到正面。音樂就是這樣奇妙，藝術也一樣，你看到他是一個正常的人，但他的畫可以是非常負面、陰暗的。」

「 當然最初時是以我自己的出發點，但始終這次是要給 Endy 去演繹，也是一個 project 來，deadline 也到了（笑）要交了，就「 plan B 」吧—— 回家找回以前 ANWIYCTI 的 demo 哈哈。」〈 鬼才 〉一曲又好、周國賢這個人都好，對 ANWIYCTI 來說是有一種 positive vibe，現在只是加入了 ANWIYCTI 的元素，Endy 一聽就覺得喜歡，也就是這樣，〈 鬼才 〉也開始成形。

周國賢找來多年在他身邊得兄弟們，做一張自然、真實的音樂專輯（攝：Moment Hung）

為 Endy〈 錢七 〉一曲 mv 作美術指導的 Eqqus 說：「 當然每次夾歌我們都會錄低，不停聽不停看看有甚麼可以改進。今次的合作這樣暢順和快捷，很令我高興。」

Endy 笑道：「 我反而在想如果現場表演這首歌，我又只得一支木結他，會不知怎彈啊哈哈哈。」

（攝：Moment Hung）

在專訪的第二部分，Endy、Joey 和 Eqqus 會再說說〈 鬼才 〉的靈感和起源，更會談談三位對香港音樂、教育制度以至大家面對香港的問題，可以如何自處。大家敬請留意！

【專訪】話梅鹿的〈返信〉：在香港這個主場一起爆發吧

【編曲分析】Serrini 〈靜謐神林〉編曲人 Hanz 奏起史詩戰鼓

【專訪】 Serrini 邪童謠：咪理我底牌係點 啲歌「邪」到你就掂！

【專訪】青梅竹馬兄弟班 Last Dinosaurs 成軍十年來港開 show