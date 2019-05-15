〈 鬼才 〉之達成（一）- 周國賢與 ANWIYCTI 的「仲間」情

扭耳仔
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周國賢（ Endy ）推出了全新專輯《 仲間 》，找來他不同音樂界別的好友合作，寓意他要和身邊的兄弟們一起做音樂。 Endy 請來與他自求學時期就認識和樂隊 Zarahn 的隊友 Joey Pui 和合作多年的 Eqqus Lee，兩位 Endy 的好友都是香港獨立樂隊 ANWIYCTI 成員，他們以「 周國賢的味道 」和「 ANWIYCTI 的曲風 」，一起合作專輯中其中一首歌 ——〈 鬼才 〉，這是一首代表著友誼長存的歌，也是展現出「 仲間 」之情的一首歌。

「 仲間 」，日文漢字「 仲間 」（ なかま ）意指「 伙伴 」，相比「 朋友 」多一層含義，是與志同道合的人一起追尋夢想的伙伴，故亦有戰友之意。那麼，這些戰友又是怎樣去做這首歌呢？

左起：Joey、周國賢 Endy 和 Eqqus 多年來的友誼，在這次合作中再發揮威力（攝：Moment Hung）

Endy 和 Joey 與 Eqqus 都是多年朋友，雖然 Eqqus 為早前 Endy 的〈 錢七 〉合作過，但因為這〈 鬼才 〉一首歌，令已有一段日子沒有相見的 Endy 和 Joey 再聚在一起。

Joey 說：「 這個 project 是去年 10 月，〈 錢七 〉也在進行中，可能是 8 月是吧，是那個時候開始的。當時 Endy 對我說有一個『 仲間 』的概念，實質具體的東西未有，只是想集齊朋友來做張專輯。 」Endy 補充道：「 都是差不多那個時候。高佬未有製作好的〈 錢七 〉，但我已在想找回最有『 血肉相連 』感覺得兄弟來做一首新歌。」

Joey 在最初聽到這個計劃時，是感到有點突然：「 因為坦白說，我不知怎樣去寫一首歌給 Endy。我一向不是一個很 technical（技術向）的人，我只是個夾 band、jam 歌的人。若你要我去執行音樂上的製作，我的確有點不知所措。Endy 更對我說想我當今次〈 鬼才 〉一曲的監製呢。若是以前，我見到這樣的大規模的製作我都會拒絕，因為覺得自己不是適合的人選去做這種工作。現在回想我很高興我沒有拒絕這個邀請。」

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答應了就當然要開始工作。「 我也用了一段時間認真想想，因為真的要先找方向，所以我一開始由零開始寫了兩至三首不同風格的、短的 demo，有少少 intro、verse 加少部分 chrous 就成，有一些有簡單的 melody，這些 demo 都已有齊不同樂器的 layer 了。放到 iPad 內，只要見到 Endy 就會給他聽聽。」Joey 說。

Endy 雖然都會給意見，但其實他給予的自由度很大，Joey 說：「 所以我最初的版本是很長的，demo 有近 9 分鐘，很 ANWIYCTI 式的一首 post rock 歌，但這編曲我自己覺得可以再做好一點，所以這首 demo 都是留待下一次再作打磨吧。」

所謂「 很 ANWIYCTI 式 」的話，那歌曲就是很暗黑了？

Endy 說：「 有次吃飯，Joey 都是拿了 iPad 來給我聽 demo，但他看到我聽著聽著也沒有甚麼表情，我就怕 Joey 是不是在擔心他弄得太暗黑，但其實當時只有個細耳機，我聽得不太清楚才會這樣哈哈，而且我覺得可以再 dark 一點再有張力些呢！」不過觀乎近年的音樂，很多都在舉著「暗黑、dark」的旗號，會說這種音樂可以沖擊聽覺、感官，他們又會否覺得只不過是一種宣傳技巧？「 其實我真的不想營造那些矯情的正能量。坦白說，我們不用高調唱出『 這個世界有多美好 』之類的東西，因為我們知道世界有美好的東西，但同時間都有很多不好的東西，我們想說想做的是自然真實的東西。你可以說我們是因為本身個人是很正面，才會想唱些現實一點真實一點的歌。」

Joey 又說：「 歌曲的意思不一定是一定要好『 行 』，而是一些很細微的元素、一個情緒、一個氛圍。當然也不是說整個人整天都 dark 的，只是內心深處有這種情緒，當釋放了出來，整個人又再次感到正面。音樂就是這樣奇妙，藝術也一樣，你看到他是一個正常的人，但他的畫可以是非常負面、陰暗的。」

「 當然最初時是以我自己的出發點，但始終這次是要給 Endy 去演繹，也是一個 project 來，deadline 也到了（笑）要交了，就「 plan B 」吧—— 回家找回以前 ANWIYCTI 的 demo 哈哈。」〈 鬼才 〉一曲又好、周國賢這個人都好，對 ANWIYCTI 來說是有一種 positive vibe，現在只是加入了 ANWIYCTI 的元素，Endy 一聽就覺得喜歡，也就是這樣，〈 鬼才 〉也開始成形。

周國賢找來多年在他身邊得兄弟們，做一張自然、真實的音樂專輯（攝：Moment Hung）

為 Endy〈 錢七 〉一曲 mv 作美術指導的 Eqqus 說：「 當然每次夾歌我們都會錄低，不停聽不停看看有甚麼可以改進。今次的合作這樣暢順和快捷，很令我高興。」

Endy 笑道：「 我反而在想如果現場表演這首歌，我又只得一支木結他，會不知怎彈啊哈哈哈。」

（攝：Moment Hung）

在專訪的第二部分，Endy、Joey 和 Eqqus 會再說說〈 鬼才 〉的靈感和起源，更會談談三位對香港音樂、教育制度以至大家面對香港的問題，可以如何自處。大家敬請留意！

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