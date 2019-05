【專訪】青梅竹馬兄弟班 Last Dinosaurs 成軍十年來港開 show

2007 年成立的澳洲 indie rock 樂隊 Last Dinosaurs,最初由高中同學 Sean Caskey 和 Dan Koyama 先發起, Sean 的親生弟弟 Lachlan 後來加入,再邀得鼓手搖身變低音結他手的 Sam Gethin-Jones,成為初代陣容。十年過去,成員更替,最近也由四人變三人,但都無阻已擁有三張大碟的 Last Dinosaurs 繼續玩音樂,也終於在今年首次來到香港現場演出!

Last Dinosaurs 在 2010 年推出首張 EP《 Back From The Dead 》而一鳴驚人;兩年後,樂隊與監製 Jean Paul-Fang 合作推出樂隊的處子專輯《 In a Million Years 》,以點點電音配到搖滾樂上,成為他們的作品耐聽得來也有強烈現代感。Sam Gethin-Jones 之後突離隊,幸好 Sean 的好友 Michael Sloane 替上,樂隊的音樂路雖然出了點亂子,也叫可繼續向前走。

(左起)Last Dinosaurs 的 Lachlan Caskey、 Sean Caskey 和 Michael Sloane。

去年樂隊推出最新專輯《 Yumeno Garden 》,更會首次帶這些作品來到香港作現場演出,在他們來港前夕,當然要和他們談談!

這次是你們第一次來香港嗎?

LD:Sloane 在小時候來過呢。但以樂隊身份來香港表演我們還是第一次,我們非常期待!

你們對香港這個地方有何印象與感覺?

LD:一直以來都感到香港是個充滿動力的城市,我們希望在香港周圍探索一下,當然時間有限,我們要好好把握時機了。

樂隊叫作 Last Dinosaurs,也是日本樂隊 The Pillows 其中一首歌的名稱,為何會決定用這名字?有甚麼特別意義嗎?

LD:坦白說這個名就只是因為我們喜歡,一來我們也很喜歡這首歌,其實沒有怎麼特別的意思的。

2019 年是樂隊成立的 10 周年了,各成員對這些年的經歷、陣容改變有何感受?

LD:我們這些年都沒有變。當然我們每人都有經歷過轉變,但樂隊仍有著 Sean 和 Lachlan 去寫歌。有趣的是我們現在的陣容都是在高中時的好朋友,也曾和樂隊一起玩過。

Sean Caskey (中)和弟弟 Lachlan(右)都有日本血統。

樂隊的第三張專車《 Yumeno Garden 》去年推出了。可以和大家分享一下專輯的製作過程嗎?這次的音樂和前兩張有所不同嗎? LD:這一張新專輯代表著回歸我們當初的起步點,但也來點新的嘗試。Lachlan 負責了今張專輯半數歌曲的寫作;《 Yumeno Garden 》也讓我們體會到自己製作一張專輯有很多面要兼顧 —— 有如打磨一顆寶石有很多面 —— 在睡房錄音、自己去拍攝 mv,總之一切和樂隊有關的東西我們都要落手去做。

6. 專輯中〈 Everything Relative 〉、〈 Italo Disco 〉和〈 Forget About 〉都是很高質的作品,也帶有點點的 synthpop 味道。

LD:對啊!Lachlan 今次為新專輯作了很多好歌;Sean 給了很了很大空間讓 Lachlan 用 synths 去發揮,大家都能在《 Yumeno Garden 》後半部聽得到。

你們最近都在聽甚麼音樂呢?

LD:很多呢!我們都在 SoundCloud 中發掘不同音樂人,特別留意到的有 Golden Daze;美國樂隊 The Garden 最近對我們的影響很深。

Last Dinosaurs 的未來計劃會是如何?

LD:當然是繼續寫歌和巡迴演出啊!這一年暫時待我們不薄,希望可以保持這個氣勢直到下一張專輯面世吧!

Michael Sloane(中)在高中時已和他們認識,也客串過一起出 show,成為正式成員很順理成章。

*小記

其實,扭耳仔發覺到始祖成員、日裔鼓手 Dan Koyama 在最新的樂隊發相中不見蹤影,並嘗試問問他們發生何事,但樂隊不只留白了這問題,更是用橫線刪除了這條問題... 是有些不愉快的事發生了?Sam 當年離隊也有在網頁發聲明,但 Dan 好像是無聲無息的離去了... 樂迷或者可以到時現場問問他們。

同樣是日裔始創成員、鼓手Dan Koyama(左二)在最新的陣容中不見影蹤。(網上圖片)

REFRACT x OC2S Presents - Last Dinosaurs Southeast Asia Tour 2019 - Live in Hong Kong

日期: 5 月 17 日 ( 星期五 )

時間: 8:00pm

演出地點: This Town Need

懷舊 - lo-fi 皇后 Liz Phair 那些年推出過的《 Whip Smart 》

【專訪】 Serrini 邪童謠:咪理我底牌係點 啲歌「邪」到你就掂!

【專訪】話梅鹿的〈返信〉:在香港這個主場一起爆發吧

扭大你對耳 - 甚麼是「額我略聖歌」?對現代西方音樂有何重要?

Enigma〈Gravity of Love〉與寇比力克電影《大開眼戒》有關聯?

巴黎聖母院火災損毀 巨型管風琴逃過一劫有冇計?