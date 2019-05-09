【專訪】青梅竹馬兄弟班 Last Dinosaurs 成軍十年來港開 show

2007 年成立的澳洲 indie rock 樂隊 Last Dinosaurs，最初由高中同學 Sean Caskey 和 Dan Koyama 先發起， Sean 的親生弟弟 Lachlan 後來加入，再邀得鼓手搖身變低音結他手的 Sam Gethin-Jones，成為初代陣容。十年過去，成員更替，最近也由四人變三人，但都無阻已擁有三張大碟的 Last Dinosaurs 繼續玩音樂，也終於在今年首次來到香港現場演出！

Last Dinosaurs 在 2010 年推出首張 EP《 Back From The Dead 》而一鳴驚人；兩年後，樂隊與監製 Jean Paul-Fang 合作推出樂隊的處子專輯《 In a Million Years 》，以點點電音配到搖滾樂上，成為他們的作品耐聽得來也有強烈現代感。Sam Gethin-Jones 之後突離隊，幸好 Sean 的好友 Michael Sloane 替上，樂隊的音樂路雖然出了點亂子，也叫可繼續向前走。

（左起）Last Dinosaurs 的 Lachlan Caskey、 Sean Caskey 和 Michael Sloane。

去年樂隊推出最新專輯《 Yumeno Garden 》，更會首次帶這些作品來到香港作現場演出，在他們來港前夕，當然要和他們談談！

這次是你們第一次來香港嗎？

LD：Sloane 在小時候來過呢。但以樂隊身份來香港表演我們還是第一次，我們非常期待！

你們對香港這個地方有何印象與感覺？

LD：一直以來都感到香港是個充滿動力的城市，我們希望在香港周圍探索一下，當然時間有限，我們要好好把握時機了。

樂隊叫作 Last Dinosaurs，也是日本樂隊 The Pillows 其中一首歌的名稱，為何會決定用這名字？有甚麼特別意義嗎？

LD：坦白說這個名就只是因為我們喜歡，一來我們也很喜歡這首歌，其實沒有怎麼特別的意思的。

2019 年是樂隊成立的 10 周年了，各成員對這些年的經歷、陣容改變有何感受？

LD：我們這些年都沒有變。當然我們每人都有經歷過轉變，但樂隊仍有著 Sean 和 Lachlan 去寫歌。有趣的是我們現在的陣容都是在高中時的好朋友，也曾和樂隊一起玩過。

Sean Caskey (中）和弟弟 Lachlan（右）都有日本血統。

樂隊的第三張專車《 Yumeno Garden 》去年推出了。可以和大家分享一下專輯的製作過程嗎？這次的音樂和前兩張有所不同嗎？ LD：這一張新專輯代表著回歸我們當初的起步點，但也來點新的嘗試。Lachlan 負責了今張專輯半數歌曲的寫作；《 Yumeno Garden 》也讓我們體會到自己製作一張專輯有很多面要兼顧 —— 有如打磨一顆寶石有很多面 —— 在睡房錄音、自己去拍攝 mv，總之一切和樂隊有關的東西我們都要落手去做。

6. 專輯中〈 Everything Relative 〉、〈 Italo Disco 〉和〈 Forget About 〉都是很高質的作品，也帶有點點的 synthpop 味道。

LD：對啊！Lachlan 今次為新專輯作了很多好歌；Sean 給了很了很大空間讓 Lachlan 用 synths 去發揮，大家都能在《 Yumeno Garden 》後半部聽得到。

你們最近都在聽甚麼音樂呢？

LD：很多呢！我們都在 SoundCloud 中發掘不同音樂人，特別留意到的有 Golden Daze；美國樂隊 The Garden 最近對我們的影響很深。

Last Dinosaurs 的未來計劃會是如何？

LD：當然是繼續寫歌和巡迴演出啊！這一年暫時待我們不薄，希望可以保持這個氣勢直到下一張專輯面世吧！

Michael Sloane（中）在高中時已和他們認識，也客串過一起出 show，成為正式成員很順理成章。

*小記

其實，扭耳仔發覺到始祖成員、日裔鼓手 Dan Koyama 在最新的樂隊發相中不見蹤影，並嘗試問問他們發生何事，但樂隊不只留白了這問題，更是用橫線刪除了這條問題... 是有些不愉快的事發生了？Sam 當年離隊也有在網頁發聲明，但 Dan 好像是無聲無息的離去了... 樂迷或者可以到時現場問問他們。

同樣是日裔始創成員、鼓手Dan Koyama（左二）在最新的陣容中不見影蹤。（網上圖片）

REFRACT x OC2S Presents - Last Dinosaurs Southeast Asia Tour 2019 - Live in Hong Kong

日期: 5 月 17 日 ( 星期五 )

時間: 8:00pm

演出地點: This Town Need

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