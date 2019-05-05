【專訪】話梅鹿的〈返信〉：在香港這個主場一起爆發吧

香港 math rock 樂團話梅鹿 Prune Deer 近日推出了新曲〈 返信 〉，mv 除了在香港不同地方拍攝外，也請來了日本女 rapper 春ねむり為新曲寫詞及主唱。扭耳仔與樂隊來了一個訪談，分享了他們此曲的背後，也聽聽他們如何形容 2019 年開始，話梅鹿的音樂色彩是怎樣的。

話梅鹿近月迎來全新單曲〈 返信 〉，歌曲由日本女 rapper 春ねむり主唱，一樣 emo 一樣有爆發力，當中的創作構思是怎樣的呢？

1.「 返信 」有何意思?



「 返信 」是日文中「 回信 」/「 回覆 」的意思，我們英文對應了 return，所以亦包括了「 歸來 」的含義。



2. 〈 返信 〉是自專輯《 化學 Chemistry 》一年後樂隊第一首新歌，創作過程是怎樣的呢?

城鋒: 做了《 化學 》後，感覺好像沒有寫過 emo 點的歌。我本身是聽 hardcore/metalcore/emo 大的，如今有機會跟同樣屬性的春ねむり合作，便乾脆做一隻 emo 的東西吧！這應該是在鹿中第一首要結他「 drop C 」才能彈的歌。

自然: 想寫點彈奏上很簡單，而整體起伏很大的東西，因為可以在舞台上發狂很爽。 可惜我錯了，寫了有 tapping 的句子，要站著不動很難受。（誤）

耀榮: 這首歌在創作過程中特別強調歌曲中的起伏，這是與以往的作品截然不同的地方。所以，我們四人在歌曲中不同部份中都花了很多心思去營造很大的起伏，無論是鼓和低音結他都參考了 metalcore 的做法，還是結他以密度很高的句子來製造很強烈的爆炸感，都令這首歌在起和伏的位置上加上更多色彩和元素。

春ねむり與話梅鹿合作，成就〈 返信 〉一曲（攝影：Kelvin Lam Chi Hong @xbeekel）

3. 為何會想找來 春ねむり 來為樂隊獻聲?邀請她的過程可以分享一下嗎?

自然: 一直以來成員們都有留意春ねむり的音樂，也十分欣賞她與外表具反差的爆發力，對舞台和觀眾情緒的掌控和帶動，這跟話梅鹿期望做的音樂理念十分相似。

坤城: 雙方自台灣巨獸搖滾音樂祭（ BeastieRock ）認識後便有合作的打算，接著由話梅鹿先編寫好整首歌的架構，再由春ねむり填詞。雖然相隔兩地，但幾個月之間的越洋溝通成功令兩個單位完成這首作品，是個很美好的體驗。而自從得知會共同參與 3 月 March INN 音樂節之後，便有與她合作拍攝 MV 的打算，期盼可以相互擦出火花。



4. 春ねむり 的詞是完全讓她自由發揮嗎?還是樂隊有和她一起 brainstorm 過?

坤城: 最初我們編好歌曲的大概後，便傳給春ねむり，叫她嘗試自由發揮唱上去，因為我們想知道她第一次聽到歌曲的感覺，以她的直覺會如何去填詞。 當然後期我們也有與她一齊討論編曲、怎樣去演繹等等。



自然: 全自由發揮，因為我喜歡春ねむり的詞所以要找她，而且我也不會寫日文詞呢。

+ 7 + 6 + 5

5. 樂隊編曲上今次有何獨特的亮點可分享?

城鋒: 以往的創作大部份都是樂器先決，歌曲中所有空間都由樂器控制。今次有了主唱（ vocal ），創作的方向都要重新想過。最理想的情況就是純音樂已經能獨立已經能成一首完整樂曲，同時又有足夠空間把 vocal 放進去。 寫這首歌曲某些段落時亦會想像一下有 vocal 加入是否合理，在台上演出時她會否有空間去發揮，整件事好像裁縫為別人度身訂造一套衣服似的，既要滿足客人，同時又能顯出工匠本身的風格。

自然: 創作過程中剪了一些她其他歌的 rap 在 demo 上試感覺，因為話梅鹿的歌一向都是拿樂器作主音。 寫一首有 rap 的歌就像做 beat，嘗試用 producer 的角度去想，寫了一個節奏後，要自己試著能不能 rap，節奏感夠不夠，所以寫的時候經常在偽日語 freestyle。 也想做到沒有主音時演出也可以，所以在編曲上加了很多細節。聲音上參考了 lo-fi hip hop 、folk rock 、一些 OST，結他是 vintage rock，同時希望整體樂器保留 post rock 的特性，有種全家桶的感覺。(笑)

耀榮: 這首歌的起伏很大，而且在聲音上會傾向模仿舊時期的歌曲，所以在編 bass 部份上亦花了不少心思。在歌曲 intro 後第一部份和最後一部份都有一個比較「 行 」的爆發位，但是 bass 在兩個位置的彈奏上、聲音上都是有所分別的。前者而言，bass 是用一支專彈奏 metal 的六線 bass 去錄的，聲音會很重線聲而且十分低沉。為了追求極致低音，還將最低音那條「 low B 」弦調到去「 low A 」，結果出來的效果是像 metal 一樣非常「 行 」。但在最後一部份，bass 選擇高八度去彈，而且音的密度亦大大增加，結果表現出來的效果比較接近是 hardcore/metalcore 的感覺，從而製造另一種「 行 」的感覺。另外，在聲音上，bass 的音色特地調整為接近 80 年代 舊時期歌曲的音色：帶顆粒感但是亦有點矇的感覺，從而令到整首歌的感覺更為懷舊。

坤城: 每次創作新歌，錄鼓時最重要的就是尋找一個最合適的鼓 tone。這次想有 vintage 的感覺，所以歌曲中鼓的剩音會比較大。而為了玩 live 時也能表達出這種感覺，歌曲當中有一部份 的鼓我們會選擇以 programme 或 sampling pad 代替真鼓發出聲音。 還有一點，就是我們不能夠每次演出也找來春ねむり，所以我們創作時有考慮到歌曲可以不論在有主音或是純樂器演奏下，也可以有獨自的味道。大家看我們演出的時間可以留意一下。

話梅鹿成員與春ねむり。（攝影：Kelvin Lam Chi Hong @xbeekel）

6. 〈 返信 〉 mv 的靈感構思是?

自然: 自從拍了 LK072 的〈 夏の sadness 〉MV 後，更喜歡香港八十年代風，(但) 不喜歡只加入懷舊元素去，這 mv 的目標是完全還原，像是你忽然在 youtube 找到發行於 1987 年林珊珊舊 mv 的感覺。不是別的，因為那就是我現在喜歡的東西啊。

對於我們來說，九十年代就是過去。關於兒時的印象開始變淡，有些時候會想起父媽用磁帶拍攝我模仿「 怪獸戰隊 」變身的情景，而現在的我甚麼至已忘掉甚麼是「 怪獸戰隊 」。

那個時期是模糊的，像是看著別人的過去，卻又是無可辯駁的曾經。所以啊，舊的東西反而變成了新的事物，像是王家衛的電影、《 小王子 》小說，全都沒有改變，改變的只是自己。喜歡的變成不喜歡、沒興趣的變成工作、以前所討厭的人變成了自己... 成長令人對同樣的事物產生了不同的看法。

〈 返信 〉是關於人的成長而帶來改變，是自我迷失的，也是繼續〈 氰化物 〉（ 愛的反面是恨 ) ； 〈 赤磷 〉( 當青春不再仍然想喧譁 ) 那種 mv 是歌曲延伸故事的風格。

主角遊走在象徵著不同階段的過去， 中秋節撈小金魚象徵著以前的自己， 話梅鹿的眾人，酒杯，大魚，是社會， 廟祝，浸花，路祭，拜相框，是關於生死，意味著改變。 大海和煙火是所嚮往，卻沒法擁有的東西。 —— 自然@話梅鹿

話梅鹿： Return 返信：嚮往大海和煙火卻沒法擁有

7. MV 中都見有很多香港的地方，其實這個地方對樂隊來說有何特別意義?

自然: 香港是成員們土生土長的地方，自然會有深厚的感情，也希望能透過 90 年代港產電影般的影像風格，拍攝手法，把香港獨特的本土味道傳遞給世界各地的觀眾。

（攝影：Kelvin Lam Chi Hong @xbeekel）

8. 話梅鹿的成員這些年都變了不少，bass 手 Narziss 也在去年離隊，對樂隊的音樂創作有大的影響嗎?

坤城: 成員們的成長促使了樂隊的改變，創作音樂的理念與方向也會開始變得不同，清楚自己想要的東西並在成員之間達到協調很重要。

城鋒: 預期以外的變化經常會發生，適應了便要繼續向前。例如新 bass 手耀榮為例，他與前成員也各具自己的風格，因此不論創作或是彈奏舊歌時也會有不同的味道。

耀榮: 作為新成員，最大的責任就是承前啟後，既要重拾前人已經寫下的歌曲，亦要把自己獨特的風格和聲音灌注進話梅鹿的音樂中，使其變得更多元化。

9. 樂隊也是香港的「本地薑」，也在音樂圈多年了，樂隊有沒有預想「話梅鹿的未來」?

坤城: 音樂方面，我們是打著器樂搖滾為主的樂隊，但也會想作出多方面嘗試，例如這次與日本的創作歌手合作是其一，接下來的新曲也會加入不同的樂器、風格等等，令話梅鹿的音樂能繼續進步。

耀榮: 樂隊雖曾參與多場香港及外地的音樂節、演出。但我們的野心其實還很大，希望可以參加更大大型演出，例如國際性的音樂節、向更多人接觸話梅鹿的音樂及故事。



10. 去年也有東亞巡演，今年或明年都會有嗎?

坤城: 上次的東亞巡演令我們見識了各地單位對音樂的專注，也令我們認識了很多好朋友。當然會想繼續舉辦，不過一切還在籌備當中，請大家關注我們的社交媒體去了解最新消息。

話梅鹿 2019 年玩懷舊風格。（攝：@tsangming122）

11. 樂隊都到過亞洲不同地方演出，可以分享一下各地的氣氛？哪裡令你們也感到很熱鬧興奮的？

坤城: 自己最興奮一定是在日本的演出吧！首先我一直也受日本的音樂影響，能夠立足於這個地方演出真的很感動！其次當時見到日本的嘉賓樂隊的演出前十分專注的在熱身、放空自己等等也很值得我們學習。不過如果可以選擇演出地點，自己最想一定是香港，因為是我們的主場。

城鋒: 每次去香港以外的地方演出，都是一個未知之旅。每個地方都有各自的文化，即使是一 樣的演出，感受上都有微妙不同，就好像在不同地方觀看月光似的。接下來我們也想透過更多的演出去接觸不同的群體，感受更多。



自然: 素未聞面的人因音樂而聚在一起是很快樂。每天你都有機會跟別人擦肩而過，你也許對他一無所知，不過也許有一天他會變成你的一個朋友或知音。

12. 香港樂迷有機會見到春ねむり和樂隊在現場表演嗎?

坤城: 其實在 3 月的 March INN 音樂節中我們已經共演了一次這首歌，那時歌曲還未推出， 所以這個機會真的很難得。當然接下來當然也希望有更多機會再次同台演繹〈 返信 〉。



13. 新專輯是不是在籌備中了?上一張以化學物為主題，那之後新一張又會是甚麼主題呢?

耀榮: 新專輯的歌曲也接近完成錄音，這次會是一張 EP。而整個概念是啟發自一個真人真事 —— 2018 年一個西雅圖地勤人員因為對天空的憧憬，偷偷開飛機最後墜機的故事。

自然: 這次 EP 的包裝設計，歌名，音樂上都運用了許多與航空相關的元素，用懷舊的手法，把故事通過不同物件拼湊起來。

城鋒: 關於這個主題，可以引渡出 人生總是要面對不同的選擇，無數條分岔路衍生出無數的 可能性。僅管路途的終點不是我們期盼的，但沿路的風景還是美好的。



話梅鹿的全新 EP《 insufficient postage EP 》將會於今年夏季推出，到時大家「 想與未曾相遇的人們，相識相談 」嗎？

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