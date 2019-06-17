【搖滾爸爸】今年父親節 身為創作人的爸爸跟仔女說的話

今年父親節遇上 逃犯條例修訂 的大事及 616大遊行 ，兩代共同維護香港的自由，作為爸爸作為創作人，會有什麼說話想和仔女講？

Kenji Wong (「 年輪事務所 GrowthRing & Co 」主理人) Kenji Wong (「 年輪事務所 GrowthRing & Co 」主理人) 女兒 五歲 KJ ：現在女兒還少，不太懂我說的事，但我還會不斷跟他及太太說。或許您大個時，老師及身邊所有人會教你只需要努力讀書，對我來說讀書成績一點也不重要，重要的是要努力做一個「好」人就可了。「好」人即是能懂分辨事非，有品德、良知、公義...

RubberBand 視覺設計師 Kenji Wong 專訪 (1)：賣Tee好過賣CD？

RubberBand 視覺設計師 Kenji Wong 專訪 (2)： A-Z 專輯出得完？

Sailim Chan (樂隊 Senseless 鼓手) Sailim Chan (樂隊 Senseless 鼓手) 大仔 五歲 ，細仔 5個月 Sailim ：想同個仔講聲「對唔住」。我們這一代人只能留低一個「咁既」香港給你們。我只能盡我能力在這個瘋狂與黑白顛倒的年代，教你做一個正直同有良知的人。希望到你長大後回想起，會覺得爸爸是你的好榜樣。在父親節，我們一齊去上一課重要的公民教育堂。完。

KZ ( rapper ) KZ ( rapper ) 女兒 兩歲 KZ ：阿女，記住大個要 fuck the police…..唔係..…應該係 don't fuck with the police.....又好似唔……應該點講呢……

【 LMF 20週年專題 】 W.T.F.H.K. 十位 rapper 親自解說歌詞段落

【真心嘅】世界各地數首「歌頌」警察的音樂作品

Joey (樂隊 Anwiycti 成員 ) Joey (樂隊 Anwiycti 成員 ) 女兒九歲 兒子六歲 Joey ： 我只想真心多謝，這一代的年輕人，因為他們，我的小孩才會有發光的機會！ Truly from my heart！現在的哥哥姐姐真的很勇敢，真心多謝，總之我好想多謝他們，他們是未來。

【專訪】從冰島回歸的ANWIYCTI

〈 鬼才 〉之達成（一）- 周國賢與 ANWIYCTI 的「仲間」情

〈 鬼才 〉之達成（二） - 膠造的獎盃與制度的批判