〈 鬼才 〉之達成（二） - 膠造的獎盃與制度的批判

周國賢（ Endy ）與 ANWIYCTI 合製新歌〈 鬼才 〉，上星期與大家分享了他們在編曲上的製作，和當中的過程；不過若談到〈 鬼才 〉的起源與靈感呢？原來是因為 ANWIYCTI 成員 Joey 的女兒的一句話！成就出這首歌，也成就了周國賢有關「 教育 」題材作品的三部曲！扭耳仔與周國賢與 ANWIYCTI 談歌曲談教育談社會。（攝影：Moment Hung）

上一次和大家分享了周國賢與 ANWIYCTI 合製了新歌，訪談的頭一部分是傾了有關編曲、弄 demo 的過程。

〈 鬼才 〉之達成（一）- 周國賢與 ANWIYCTI 的「仲間」情

周國賢找來 ANWIYCTI 合製新歌〈 鬼才 〉（攝：Moment Hung）

但〈 鬼才 〉的靈感其實是從何而來呢？原來，是因為 ANWIYCTI 成員 Joey 的女兒的一句話。

「 其實原本這首歌的 Demo 名是叫〈 Plastic Trophy 〉—— 塑膠獎盃，當時 studio 仍在黃竹坑，2016 年的時候吧，當時我女兒還只是五歲，讀高班，學校會學期尾時候頒些獎給學生，甚麼清潔獎、音樂獎，那我只是隨便問一下『 妳有沒有拿到甚麼獎？ 』，她答：『 沒有啊，只是膠造的。』嘩，我當想，是真的這女兒小小年紀已看透了世事，不稀罕這些所謂獎項，還是自我安慰呢？這句說話有很多含意。」

這句令 Joey 印象深刻又「 入骨 」的一句話，成為到 Joey 製作最初版本的〈 鬼才 〉。Joey 和 Endy 都在外國讀書，到 Joey 要為女兒籌劃學業時，他就看到那份差異：「 那份填鴨式真是令我不以為然。」

面對制度，Endy 也一直有在音樂上探討這個議題，也如 2012 年時《有時》、《重逢》、《星塵》的三部曲，「 教育 」，他也有一個三部曲作品。Endy 說：「 這也可以算是一個三部曲來，第一是〈 大躍進 〉、第二是〈 大人的科學 〉。」

ANWIYCTI 的 Joey（右）和 Eqqus 都和周國賢是好朋友他是戰友。（攝：Moment Hung)

那麼歌是怎樣由〈 Plastic Trophy 〉變成〈 鬼才 〉呢？

Endy 說：「 中文詞由藍亦邦（ 邦邦 ）填寫，我都是覺得找他寫是最好的，因為他一直都和我合作了多年，他是最明白我的其中一人，我不用說太多解釋太多。」

「 邦邦有聽了原版的 demo，也知道了背後的起源，很喜歡這個故事。我們就以這個教事作基礎，但不一定要說出這個『 膠盃 』，但就作為一個發酵。」Joey 又說。

一切都是源自一個「 膠盃 」，那 Endy 又對這首歌的起源呢？「 初初入行時是有一種害怕感，覺得自己未有資格拿，但慢慢都看化了，而且我不是一個喜歡鬥的人，也不覺得分一、二、三的排名有甚麼意義，因為大家都在做自己喜歡的事，這已經足夠了。」

〈 鬼才 〉是周國賢「教遇」三部曲的第三首作品。（攝：Moment Hung）

上次提及過他們想做些貼近現實的音樂，所以會被人認為是較「 Dark 」（ 暗黑 ），Endy 認為歌曲的起源，很貼近現時香港的教育制度，那些獎好像要告訴你只有好的一面，但卻忽略了當中有深層次的問題，Endy 說：「 個教育制度不斷強調社會沒事，很正面，但不應該這樣，我們要做的是誠實地向小孩說出社會有很多很多不同的問題，若不面對，大家都只會有惡果。」

不過他們不是要去宣揚負面情緒，恰好相反：「 和我們做的音樂一樣，我們不想用糖衣蓋著問題，而是要他們知道問題所在，但不代表要放負，就是告訴大家我們可以面對這些問題，keep fighting！」Endy 續說。

不過他們從來都不是要和人明刀明槍去正面交鋒：「 我們的武器，是音樂，是藝術。」Endy 說。Joey 又道：「 是我們的 ideas（ 想法 ），我們玩音樂不是主力 sell 技術，而是用我們的 ideas 建立在音樂上，是種情緒。若說到甚麼令我們有這些想法，老實說，在外國讀書後回來，本身也不覺得怎樣，但直到有了家庭有了小孩，想法就會有所改變。」

但無論如何，他們想做的音樂、想從音樂表達出來的訊息，都不會改變。

（攝：Moment Hung）

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