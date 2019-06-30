新世紀福音戰士片尾〈 Fly Me to the Moon 〉你記得所有版本嗎？

Netflix 重金購入日本 1995 年國寶級動畫《 新世紀福紀戰士 》（ 日語：新世紀エヴァンゲリオン ），一眾漸踏入「 宅佬 」年齡的 80 後當然是坐定定重溫，雖然 Netflix 版的《 新世紀福紀戰士 》有不少改動，最主要是沒有了片尾曲〈 Fly Me to the Moon 〉，「 後生 」 一輩觀眾可能不知因由，其實大機會是國際版拿不到歌的版權（ 日本 Netflix 就有 ），但不緊，這個年代有 YouTube，可以一口氣盡聽所有版本！

其實，〈 Fly Me to the Moon 〉原名叫作〈 In Other Words 〉，由 Bart Howard 在 1954 年所寫的 ballard 歌曲，1960 年由 Peggy Lee 收錄在專輯成了一首經典世界名曲了，而後續版本址以 jazz 的曲風翻唱。

《 新世紀福紀戰士 》的片尾曲有多個版本，據「 Evangelion 新世紀福音戰士收藏庫 」專頁指，最早的版本是由普遍被稱為「 CLAIRE 」的歌手所演唱，最初電視動畫版的〈 Fly Me to the Moon 〉，而她唱的版本收錄在動畫的 1~4 話、16 話、18 話以及 19 話，其他集數就由其他歌手或聲優演唱，各有不同曲風或節奏，參與錄製的人有：YOKO TAKAHASHI（ 高橋洋子 ）、Rei（ 林原惠 ）、Asuka（ 宮村優子 ）、Misato（ 三石琴乃 ）、Aya（ 亜矢 ）和 Aki Jungle（ 亜姫 ）。大家可利用半小時左右去聽聽電視版《 新世紀福紀戰士 》 26 集中不同的版本和風格：

各話數的演唱者和版本：

第壱話 NORMAL/ CLAIRE

第弐話 NORMAL(Strings抜き)/ CLAIRE

第參話 NORMAL/ YOKO TAKAHASHI

第四話 NORMAL(Strings抜き)/ YOKO TAKAHASHI

第伍話 Rei #5

第六話 Rei #6

第七話 4BEAT/ YOKO TAKAHASHI

第八話 Aya Bossa Techno

第九話 Asuka Bossa Techno

第拾話 Asuka Main(Cho入り)/NORMALオケ

第拾壱話 Rei 、Asuka 、Misato Ver/NORMALオケ

第拾弐話 Misato Main(Cho入り)/NORMALオケ

第拾參話 YOKO TAKAHASHI Acid Bossa

第拾四話 Rei Solo/NORMALオケ

第拾伍話 Misato 4BEAT

第拾六話 3人 Vocal間奏スタート～1番後半/NORMALオケ

第拾七話 Aki Jungle

第拾八話 B-4 ギター,ピアノ (GUITAR, PIANO)

第拾九話 3人 Vocal(歌い分け)/NORMALオケ

第弐拾話 B-4 ピアノ (PIANO)

第弐拾壱話 (OAフォーマット版) 4BEAT (OFF) (65秒)

第弐拾壱話 (ビデオフォーマット版) 4BEAT(OFF) (90秒)

第弐拾弐話 (OAフォーマット版) Bossa Techno(OFF) (65秒)

第弐拾弐話 (ビデオフォーマット版) Bossa Techno(OFF) (80秒)

第弐拾參話 (OAフォーマット版) Rei #23(65秒)

第弐拾參話 (ビデオフォーマット版) Rei #23(OFF)(90秒)

第弐拾四話 (OAフォーマット版) NORMAL(OFF) (65秒)

第弐拾四話 (ビデオフォーマット版) NORMAL(OFF) (90秒)

第弐拾伍話 Rei #25 最終話ED Rei #26

Thom Yorke 新碟《 ANIMA 》Netflix音樂短片 怪叔叔跳舞夢遊地鐵

本地薑週末回歸 ! wow and flutter 2019演出陣容出爐

點解有「家長指引標籤」出現？全因黑馬王子 Prince 的《紫雨》！