新世紀福音戰士片尾〈 Fly Me to the Moon 〉你記得所有版本嗎？

Netflix 重金購入日本 1995 年國寶級動畫《 新世紀福紀戰士 》( 日語:新世紀エヴァンゲリオン ),一眾漸踏入「 宅佬 」年齡的 80 後當然是坐定定重溫,雖然 Netflix 版的《 新世紀福紀戰士 》有不少改動,最主要是沒有了片尾曲〈 Fly Me to the Moon 〉,「 後生 」 一輩觀眾可能不知因由,其實大機會是國際版拿不到歌的版權( 日本 Netflix 就有 ),但不緊,這個年代有 YouTube,可以一口氣盡聽所有版本!

其實,〈 Fly Me to the Moon 〉原名叫作〈 In Other Words 〉,由 Bart Howard 在 1954 年所寫的 ballard 歌曲,1960 年由 Peggy Lee 收錄在專輯成了一首經典世界名曲了,而後續版本址以 jazz 的曲風翻唱。

《 新世紀福紀戰士 》的片尾曲有多個版本,據「 Evangelion 新世紀福音戰士收藏庫 」專頁指,最早的版本是由普遍被稱為「 CLAIRE 」的歌手所演唱,最初電視動畫版的〈 Fly Me to the Moon 〉,而她唱的版本收錄在動畫的 1~4 話、16 話、18 話以及 19 話,其他集數就由其他歌手或聲優演唱,各有不同曲風或節奏,參與錄製的人有:YOKO TAKAHASHI( 高橋洋子 )、Rei( 林原惠 )、Asuka( 宮村優子 )、Misato( 三石琴乃 )、Aya( 亜矢 )和 Aki Jungle( 亜姫 )。大家可利用半小時左右去聽聽電視版《 新世紀福紀戰士 》 26 集中不同的版本和風格:

各話數的演唱者和版本:

第壱話 NORMAL/ CLAIRE

第弐話 NORMAL(Strings抜き)/ CLAIRE

第參話 NORMAL/ YOKO TAKAHASHI

第四話 NORMAL(Strings抜き)/ YOKO TAKAHASHI

第伍話 Rei #5

第六話 Rei #6

第七話 4BEAT/ YOKO TAKAHASHI

第八話 Aya Bossa Techno

第九話 Asuka Bossa Techno

第拾話 Asuka Main(Cho入り)/NORMALオケ

第拾壱話 Rei 、Asuka 、Misato Ver/NORMALオケ

第拾弐話 Misato Main(Cho入り)/NORMALオケ

第拾參話 YOKO TAKAHASHI Acid Bossa

第拾四話 Rei Solo/NORMALオケ

第拾伍話 Misato 4BEAT

第拾六話 3人 Vocal間奏スタート~1番後半/NORMALオケ

第拾七話 Aki Jungle

第拾八話 B-4 ギター,ピアノ (GUITAR, PIANO)

第拾九話 3人 Vocal(歌い分け)/NORMALオケ

第弐拾話 B-4 ピアノ (PIANO)

第弐拾壱話 (OAフォーマット版) 4BEAT (OFF) (65秒)

第弐拾壱話 (ビデオフォーマット版) 4BEAT(OFF) (90秒)

第弐拾弐話 (OAフォーマット版) Bossa Techno(OFF) (65秒)

第弐拾弐話 (ビデオフォーマット版) Bossa Techno(OFF) (80秒)

第弐拾參話 (OAフォーマット版) Rei #23(65秒)

第弐拾參話 (ビデオフォーマット版) Rei #23(OFF)(90秒)

第弐拾四話 (OAフォーマット版) NORMAL(OFF) (65秒)

第弐拾四話 (ビデオフォーマット版) NORMAL(OFF) (90秒)

第弐拾伍話 Rei #25 最終話ED Rei #26

