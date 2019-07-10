Seasons for Change - Erased：經歷可以令我們反思

Seasons for Change 新歌再推出！今次是〈 Erased 〉，metalcore 樂隊 ALAZKA 的主音 Tobias Rische 客串！樂隊和扭耳仔分享了創作這曲的背後與點滴。

為何會以〈 Erased 〉一曲作為專輯《 Petals of Tomorrow 》的第三單曲及拍成 full mv？

今次我們以〈 Erased 〉作為第三首推出 mv 的作品，是為了配合我們最新發行的大碟《 Petals Of Tomorrow 》，因為這一首歌是我們整張碟的主題曲, 它亦是我們整張大碟裡最具時間性的一首歌，「 Erased 」的靈感是來自日本漫畫家三部敬的作品《 只有我不存在的城市 》，故事裡男主角因為現實生活不順遂而持續掙扎，擁有著「 再上映 」的穿越時空能力，是可主動或被動地將時間反覆倒帶重播，藉此阻止「 事件 」的發生，但是諷刺的是他無法改變未來。

歌曲想表達的是那些逝去的時間/時光，如果它讓我們可以重新再來一次，我們能改變到什麼？也許我們會嘗試想改變去一些曾經預期不到或者是不想發生的事情，但我們認為那些發生了的事情不只是單一事件所引致，不只是因與果的關係而發生的，還有很多複雜的困素，即使我們改變了那些結果，但亦會隨著改變導致其他事情的發生。

歌曲找來了德國 metalcore 樂隊 ALAZKA 的主音 Tobias Rische 客串，可以分享為何想找他合作和合作的經過嗎？

我們找來 ALAZKA 的主音 Tobias 合作這一首歌曲是一個對於我們幾個來說十分夢幻和可貴的難得經驗，是我們並沒有想到的。

一開始在製作這首歌的時候，我們發現歌曲中後段的 bridge 位置那個轉接位，相比起前段 chorus 的感覺很不同，我們構思到那個位置如果可以加上一種獨白形式的 scream 便會聽起來更加完整。所以那時候便想著找一個朋友合作客串，去完成這首歌曲。亦因為這個緣故我們嘗試從我們都很喜愛的樂隊 ALAZKA 中找出相類似的感覺作 featuring 的參考，其中鼓佬明亦分享到他自己在面對最親的嫲嫲離世時，Alazka 的一曲〈 Blossom 〉對他情感上的影響十分大，很想將那種感覺作一個回應或延續，便想著如果能找到類似感覺的朋友/歌手一起去完成整件事，便是我們對這首歌最完整的呈現。

機緣巧合下，結他手 Dennis 在日本的時候剛好能到他們的東京巡演第一站，演出前跟 Tobias 閒談時發現我們的監製 Chris 是他的好朋友，而大家製作音樂的模式和理念非常類近，都是以內心感受/個人情感為議題，所以很夢幻地促成這個合作。

另外，Tobias 在這首歌曲中嘗試了一些新的唱腔和元素，是與他在 ALAZKA 的歌曲中的呈現有所不同，大家可以細心留意一下。

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MV 是在香港拍攝嗎？可以分享一下作為 hard rock 樂隊，如何以影像、visual 上去輔助你們的音樂？

Mv 是在香港拍攝的，影像或者 visual上我們希望以有限的影像空間去拓展聽眾對歌曲內容的想法，把燈光刻意營造出虛幻、未來感覺。但細心留意畫面裏出現的道具所有東西都是敵不過「 時間 」，例如：燈芯會燒盡、花會凋謝、時鐘會暫停等等。這裡十分感謝拍攝團隊，特別是導演 Ken Wu 和美指 Connie Chow 的加入促成這些新的元素。

可以再談一下〈 Erased 〉一曲編曲、旋律上的靈感嗎？

在這首歌的編曲上，我們想正歌和副歌上有著強烈的對比，正歌較含蓄，加上 synth效果帶出身置於時光隧道般，到了副歌的時候情感爆發，控訴着「 時間可否逆轉 」。到了歌的 bridge 部份 ALAZKA 的 Tobias 更加是將此遺憾推至極限，就像描寫一個人面對自己的負面情緒時的起與伏一樣。

如果讓你們 erase 一些甚麼記憶，會是些甚麼？

如果能夠讓我們 erase 一種記憶，這應該是會選擇一些讓我們覺得最遺憾的事情，或者是最不想發生的事情。但我們也知道往事不能改變，也許心態可以，而透過這些經歷可以令我們反思這些預期會發生的事情，先用一個不同的角度去看，才能減少自己的遺憾。

你們認為「 抹走記憶 」比「 重頭來過 」更有幫助嗎？

兩者其實幫助不大，如果我們從本質上來看的話，事實是不會改變的，就算我們擁有一個可以改變事情的能力，我們認為那些「 差 」的結果都無法令它變「 好 」，所以在心態上那些我們遺憾的東西，可以作為一個契機，不斷地提醒自己在未來所面對事情的方向，要怎樣面對和思考。始終我們認為有體會才能帶來不同的思考。

8 月的專輯發布音樂會，樂隊有何期望和準備？

大碟的音樂會「 Petals of Tomorrow CD Release show 」將於 8 月 3 號在九展 Musiczone 舉行，我們當然希望很多朋友入場支持，大家一起見證我們這幾年的努力！為了此音樂會，我地由演出歌曲，舞台設置，到 support musician 都密密麻麻地籌備當中，有本地的，也有來自海外的暖場嘉賓，希望帶比聽眾們一個 Seasons for Change 前所未有最完滿的演出。

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