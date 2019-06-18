Modern Children - 還有我們：送給各個香港年青人

香港過去一個星期發生的事，都在衝擊香港人的接受能力底線（ 是誰在衝擊？大家自行判決 ）。面對這樣暗黑的時期，音樂除了讓人醒覺，也可以是心靈上的安慰。香港獨立樂隊 Modern Children 就正正以心靈舒解的前提下，以新歌〈 還有我們 〉送給一眾為香港未來打拼的年輕人。

香港獨立樂隊 Modern Children 在此時香港面臨大是大非之推出新歌〈 還有我們 〉，為的，是給一眾香港年青人打打氣。在樂隊的 Facebook 專頁中，他們上載了新作品歌詞版 mv，題為【 香港人頂住 】。

「 昨天發生了一件令人傷痛的事，我們真的不希望同類事件再發生。我們手持的不是武器，只有樂器！我們只能利用自己的音樂表達我們的感受及訴求！〈 還有我們 〉的意思是：前路好像好灰暗，無轉機 ，大家都好失意，但身邊仍然有一班有著共同目標嘅人共同進退！」

扭耳仔就這首歌請 Modern Children 分享一下背後的創作靈感。

1. 想知道即使是原先英文歌詞的〈還有我們〉也是專程為香港現時的情況而寫嗎？

〈 還有我們 〉是我們新作〈 Flightless Bird 〉的中文版，首歌本身是送給情緒病患者，大意是無論情況如何，我們都會在身邊一直守護。Modern Children 過往的創作一向是以英語為主，但我們也經常想著創作中文歌曲，只是作好後也不甚滿意。而剛過去的星期五，主音 Kenneth 的教會朋友程予川對〈 Flightless Bird 〉有些感受，建議了一些中文歌詞，Kenneth 則因應當刻社會的情緒，建議將此歌送給所有傷心失竭、憤怒的香港人。整件事由構思到錄音，用了兩日去完成，中間有很多人仗義幫忙，一呼百應，十分熱血也讓人很感動！

2. 在這個時刻，覺得香港人要怎樣團結起來？

今次的社會運動，香港人展現了對法治及自由的追求，用最溫婉但堅毅的方式，將引以為傲的香港核心價值推向周邊地方以至全世界，這種和平理性的訴求方式，加上每個人自發地捍衛自由，是團結港人最重要的要素。

3. 你們覺得如何去做，才是「真正的團結」？是信任？是幫忙？還是其他呢？

世界上每一個人的想法不會一樣，要團結，就是要有共同的目標，共同的價值，放低一些偏見，包容不同聲音。假如團體中有人有自私的想法，那種團結會很快消失。

4. 如果真是有一天「 樂器被定性為武器 」，可以怎麼辦？

其實是與非不是太難辨，在社會每一個崗位的人要有良知，才不會有指鹿為馬的事。如果自由被逐漸剝奪、是非被顛倒、真相被扭曲，我們一定要發聲，我們未必知道發聲有沒有用，但只有這樣做，才有機會阻止情況變得更壞。音樂其實是十分有力量，能激勵人心，將人連結在一起，甚至能抵抗暴力，化解仇怨。

Modern Children 其實除了唱出關於香港前途、年輕人心聲外，也會放眼國際，如另一首〈 Charlie 〉，是因為 2015 年法國查理周報（ Charlie Hebdo ）槍擊案寫的；樂隊也有首 post rock 作品〈 Glacier 〉和新作〈 seaside hotel 〉都是心靈療傷的佳品。

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