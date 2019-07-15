奇洛李維斯在遊戲《 Cyberpunk 2077 》入面有隊 band？

過去的星期日，及發生的事真的有如科幻小說、科幻電影中描寫的黑暗未來社會（ dark future world ）、又或是一個敗托邦（ dystopia ）中見到的情景。除了電影、電視劇，電玩也有不少講到 cyberpunk、暗黑的未來，那就是明年推出的《 Cyberpunk 2077 》了，若大家有看過預告片，會見到萬人迷奇洛李維斯（ Keanu Reeves ）也參與其中，那大家又知不知道，在遊戲內，奇洛擔當的角色是有夾一隊 band 的？

1988 年的桌上角色扮演遊戲《 Cyberpunk 2020 》的封面。 又要和大家來個背景介紹。 《 Cyberpunk 2077 》，是由波蘭電玩廠牌 CD Projekt Red —— 即《 The Witcher 3: Wild Hunt 》同一個開發商 —— 開發的「 科幻敗托邦開放式世界遊戲 」，靈感來自上世紀 80 年代末由 Mike Pondsmith 創製的桌上角色扮演遊戲《 Cyberpunk 2020 》（ Tabletop role-playing game，即如《 Stranger Things 》內角色玩的《 Dungeons & Dragons 》一樣 ），遊戲中有完整世界背景、角色、時代及局勢，玩家可在已有多多元條件下扮演、創造角色，從而發展角色的不同技能和影響遊戲世界中的局面。

《 Cyberpunk 2020 》在 2013 年推出第一條預告片，當時用上了英國 newprog 樂隊 Archive 的一曲〈 Bullets 〉作背景音樂：

當然之後遊戲的創作方向、主題和格調都有點點轉變，變成了現在大家最新見到的預告片和畫面等等。

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而在《 Cyberpunk 2020 》當中也有不少重要人物，其中一個主角就是叫 Johnny Silverhand，而作為這 1988 年遊戲延續的《 Cyberpunk 2077 》，Johnny Silverhand 一角，就是由奇洛李維斯（ Keanu Reeves ）飾演。

Johnny Silverhand 在 Cyberpunk 世界中是一個 band 友，有一隻銀色的機械左臂，也是另一最重要主角 —— 女駭客 Alt Cunningham 的前男友。Johnny 的樂隊叫 SAMURAI，成員除了他，還有結他手 Kerry Eurodyne、低音結他手 Henry、鍵琴手 Nancy 和鼓手 Denny，樂隊最著名的歌曲是〈 Chippin’ In 〉：

當然，SAMURAI 只是存在大家的想像之中，那現實是誰獻聲呢？

（左起）：Refused 的 Kristofer Steen、Kristofer Steen、David Sandström 和 Magnus Flagge。

就是來自瑞典 punk rock 樂隊 Refused 了。他們 1991 就成軍了，中間作過休隊，也有不同成員的離離合合，現在的成員有 Dennis Lyxzén（ 主音 ）、David Sandström（ 鼓 ）、Kristofer Steen（ 結他 ）和 Magnus Flagge（ 低音結他 ）四位；Refused 正式的專輯有四張，最近的一張也已是 2015 年的《 Freedom 》，也是樂隊最為人認識的一張：

SAMURAI 的歌曲其實還有〈 Never Fade Away 〉、〈 (Out of) the City 〉，Refused 也和 CD Projekt Red 達成合作計劃，相信之後會陸續推出。

現在再重溫一下《 Cyberpunk 2077 》的 gameplay 示範片（ 希望正式推出時不要 downgrade 得太厲害 ）。

只係叫大家聽：《捉鬼敢死隊》35 周年 主題曲你記得點唱？

新世紀福音戰士片尾〈 Fly Me to the Moon 〉你記得所有版本嗎？

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