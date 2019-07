奇洛李維斯在遊戲《 Cyberpunk 2077 》入面有隊 band？

過去的星期日,及發生的事真的有如科幻小說、科幻電影中描寫的黑暗未來社會( dark future world )、又或是一個敗托邦( dystopia )中見到的情景。除了電影、電視劇,電玩也有不少講到 cyberpunk、暗黑的未來,那就是明年推出的《 Cyberpunk 2077 》了,若大家有看過預告片,會見到萬人迷奇洛李維斯( Keanu Reeves )也參與其中,那大家又知不知道,在遊戲內,奇洛擔當的角色是有夾一隊 band 的?

1988 年的桌上角色扮演遊戲《 Cyberpunk 2020 》的封面。 又要和大家來個背景介紹。 《 Cyberpunk 2077 》,是由波蘭電玩廠牌 CD Projekt Red —— 即《 The Witcher 3: Wild Hunt 》同一個開發商 —— 開發的「 科幻敗托邦開放式世界遊戲 」,靈感來自上世紀 80 年代末由 Mike Pondsmith 創製的桌上角色扮演遊戲《 Cyberpunk 2020 》( Tabletop role-playing game,即如《 Stranger Things 》內角色玩的《 Dungeons & Dragons 》一樣 ),遊戲中有完整世界背景、角色、時代及局勢,玩家可在已有多多元條件下扮演、創造角色,從而發展角色的不同技能和影響遊戲世界中的局面。

《 Cyberpunk 2020 》在 2013 年推出第一條預告片,當時用上了英國 newprog 樂隊 Archive 的一曲〈 Bullets 〉作背景音樂:

當然之後遊戲的創作方向、主題和格調都有點點轉變,變成了現在大家最新見到的預告片和畫面等等。

而在《 Cyberpunk 2020 》當中也有不少重要人物,其中一個主角就是叫 Johnny Silverhand,而作為這 1988 年遊戲延續的《 Cyberpunk 2077 》,Johnny Silverhand 一角,就是由奇洛李維斯( Keanu Reeves )飾演。

Johnny Silverhand 在 Cyberpunk 世界中是一個 band 友,有一隻銀色的機械左臂,也是另一最重要主角 —— 女駭客 Alt Cunningham 的前男友。Johnny 的樂隊叫 SAMURAI,成員除了他,還有結他手 Kerry Eurodyne、低音結他手 Henry、鍵琴手 Nancy 和鼓手 Denny,樂隊最著名的歌曲是〈 Chippin’ In 〉:

當然,SAMURAI 只是存在大家的想像之中,那現實是誰獻聲呢?

(左起):Refused 的 Kristofer Steen、Kristofer Steen、David Sandström 和 Magnus Flagge。

就是來自瑞典 punk rock 樂隊 Refused 了。他們 1991 就成軍了,中間作過休隊,也有不同成員的離離合合,現在的成員有 Dennis Lyxzén( 主音 )、David Sandström( 鼓 )、Kristofer Steen( 結他 )和 Magnus Flagge( 低音結他 )四位;Refused 正式的專輯有四張,最近的一張也已是 2015 年的《 Freedom 》,也是樂隊最為人認識的一張:

SAMURAI 的歌曲其實還有〈 Never Fade Away 〉、〈 (Out of) the City 〉,Refused 也和 CD Projekt Red 達成合作計劃,相信之後會陸續推出。

現在再重溫一下《 Cyberpunk 2077 》的 gameplay 示範片( 希望正式推出時不要 downgrade 得太厲害 )。

