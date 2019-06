John Wick 以外 - 5 部以古典樂襯托暴力美學的電影

大家看過電影《 John Wick: Chapter 3 – Parabellum 》,尤其男的看到「 流晒口水 」,因為「 型呀 」、「 殺呀 」、「 爆頭呀 」、「 射呀 」( 指開槍,別想太多 )樣樣有齊!那又和扭耳仔有何關係?最新一集除了在預告片外,還有當中一幕槍戰場面中用上了 Antonio Vivaldi 作品《 四季 》( Four Seasons )〈 冬天 〉樂章中一段〈 Allegro non molto 〉,令那份暴力美學更顯唯美色彩!今日就和大家分享一下另外五套電影,當中都是利用古典音樂襯托起暴力非常的打鬥場面,總有一套是讓你重新感受!

《 John Wick: Chapter 3 – Parabellum 》的預告片讓大家看到了其中一幕激戰,背景音樂是用上了巴洛克作曲家 Antonio Vivaldi 的著名樂章《 四季 》( Four Seasons )的第四章〈 Concerto No. 4 in F minor, Op. 8, RV 297, “Winter" 〉的其中一段〈 Allegro non molto ( in F minor ) 〉,令到打鬥、槍戰、殺戮充滿了唯美感 —— 這就是 John Wick 的古典暴力美學!

《 John Wick: Chapter 3 – Parabellum 》預告片

大家再聽一聽原版

Antonio Vivaldi “Winter” Allegro non molto ( in F minor )

不過其實,暴力美學配古典音樂不只是 John Wick 專美,有不少電影都有做過;同時,暴力,也不一定只是「 打打打 」,意境上的暴力,也可以令大家感到「 痛疼 」!現在就和大家簡單介紹下是哪幾套電影,和用上了甚麼古典音樂或歌劇曲目。

《 X-Men 2 》

超級英雄都可以古典起來!《 變種特攻 2 》2003 年上映,這一段是由 Alan Cumming 飾演被洗腦後的 Nightcrawler,潛入美國白宮想捉走總統,將特工一個個擊倒的一幕。

所用的是莫札特( Wolfgang Amadeus Mozart )的〈 Requiem in D minor, K. 626, III. Sequentia - Dies Irae 〉,是他最後一篇他去製作的樂章,也一曲到他於 1791 年去世時未能完成的樂章,最後要由另一位奧地利作曲家 Franz Xaver Süssmayr 去完成。現在大家聽到的,是莫札特其中留下最完整的一段之一。

《 Warrior 》

這一套 2011 年上映的拳擊電影,講述關係不佳的兩兄弟,兩人都是 MMA 搏擊手更在拳賽的決賽相遇,Joel Edgerton 飾演的拳手 Brendan 在出賽前被教練要求聽聽貝多芬( Ludwig van Beethoven )的《 第九交響樂 》的第四部分( Symphony Nº.9, in D minor, op.125 'Choral' Finale - IV. Presto )即《 歡樂頌 》的前奏。這即使不是打的時候的音樂,但聯想一下,在 UFC 打鬥時播《 歡樂頌 》,都是一個唯美的暴力畫面。

1824 年面世的《 第九交響樂 》是當今最多人認識的交響樂章之一。這樂章最經典的一次演奏,是在 1989 年德國柏林圍牆倒下後的聖誕「 自由音樂會 」演奏過,當時由已故美國指揮家 Leonard Bernstein 主理,全球直播,《 歡樂頌 》的歌詞也從「 Freude!」( 德文「 快樂 」 )改成「 Freiheit !」( 德文「 自由 」),大家有時間可以由頭聽一次。

《 The Silence Of The Lambs 》

1991 年的《 沉默的羔羊 》之所以經典,除了 Anthony Hopkins 將角色 Hannibal Lecter 演繹得淋漓盡致外,也因為那一份深藏的原始暴力( 生吃人 )的那份恐懼。看著一個看似溫文有禮的正常人,卻有著最恐怖的殺人/吃人慾望,用上了古典音樂襯托下,令這扭曲的心智更 over the top。

古典樂用上了巴哈( Johann Sebastian Bach )在 1741 年出版的《 Goldberg Variations, BWV 988 》樂譜,當中擁有 30 章變奏曲( variations ),也是為古鐽琴( Harpsichord )演奏的樂譜。樂譜用上 Goldberg 命名,因為 Johann Gottlieb Goldberg 據講是首位彈奏這些變奏曲的古鐽琴家。以下的片段則是 Glenn Gould —— 著名的專門演奏巴哈作品的音樂家。

《 Misery 》

《 危情十日 》是由史堤芬﹒京( Stephen King )的同名小說改篇成的電影,講述小說作家被「 狂迷 」禁錮在家的驚慄故事。這一幕是由女主角 Kathy Bates 飾演的暴力狂迷發現了小說家想偷走,為了不讓小說家再「 離開她 」,她和小說家說了一個「 以前採鑽工人被發現偷鑽石後,會將他們變成瘸子 」,之後用大鐵鎚打斷小說家的兩隻腳踝,再說:「 天啊,我愛妳。」這一幕也算是在這套偏離小說劇情的電影中較為忠於原著的一幕了。

背景音樂用上了都是貝多芬的作品 ——《 Moonlight Sonata 》,大家就是叫它《 月光奏鳴曲 》,英文全名是〈 Piano Sonata No. 14 in C♯ minor "Quasi una fantasia” 〉,是他 30 歲出頭時寫下的鋼琴作品。音樂評論家路德維希·萊爾斯塔勃( Heinrich Friedrich Ludwig Rellstab )在1832年( 貝多芬去世五年後 )將該曲第一樂章的朦朧氣氛與琉森湖( Lake Lucerne )夜晚的月色相比。這個比較得到很多反對,指會被誤為是葬禮曲;也有人指這首鋼琴曲是一首相思曲,向 Giulietta Guicciardi 表達愛意。這首歌即使是當年也已經很受歡迎,也是現今最多人認識的綱琴曲。

《 Apocalypse Now 》( 音樂在 3:14 開始 )

經典又怎可以沒了《 現代啟示錄 》的份?可能對大家未必很切身,但對美國人、越南人而言,越戰真的是一大傷痕。這電影是暫時史上最多版本、最多人談論、最多人研究的作品;而用了 26 年完成的《 尼伯龍根的指環 》( 德語:Der Ring des Nibelungen )也是德國、歐洲音樂史上最具爭議人物 —— 華格納( 德語:Wilhelm Richard Wagner )的作品。《 尼伯龍根的指環 》有四部曲:《 萊茵的黃金 》 ( Das Rheingold )、《 女武神 》 ( Die Walküre )、《 齊格飛 》 ( Siegfried )和《 諸神的黃昏 》 ( Götterdämmerung ),歌劇總長 15 小時( 只是最後一部曲已 6 小時 ),不是人人都有這個集中力一口氣聽完、看完和演奏完,現在歌劇通常在樂季每年演奏一部曲,最近一次的第三和第四部曲都在香港演出。

《 現代啟示錄 》這一幕用上了的是《 女武神 》中的第三幕( Act III )的〈 The Ride of the Valkyries 〉,也算是最著名的一篇樂章了。

大家又有沒有最深刻的電影場面用上了自己最喜歡的古典樂章?一起分享一下啊!

