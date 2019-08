台灣 dreampop 樂團 The Fur. - 不斷成長不斷變化 We Can Dance

The Fur.,台灣的 dream-pop 樂隊,在今年的 SXSW 音樂節回來後,首次走入玉成戲院錄音室,吃著爆米花,在今次的【 CINEMA SESSIONS 】中,錄著歌曲的 live version,也和大家聊聊樂隊的二三事、聊聊音樂的風與月。

這裡以前戲院的票口都還留著

「好香喔!」「錄音室吃爆米花不知道是什麼感覺?」「因為這裡是玉成,所以好像沒有很怪。」

剛錄完主打歌曲《 Short Stay 》的 The Fur.,五位成員正在享用晚餐的披薩,以及錄音師 Andy Baker「 Live 製作」的爆米花,口味一甜一鹹,好似首張專輯《 Town 》復古的浪漫甘甜。他們因為參與 CINEMA SESSION 的計畫,首度進到玉成戲院錄音室。晚餐後,接下來準備錄製的曲目是《 We Can Dance 》。

「 這裡以前戲院的票口都還留著,」結他手中凌說,他被放在一旁的 Double Bass 吸引,雖少了一根弦也不妨礙他把玩的興致。「 之前看CINEMA SESSION 的影片還出現爆米花,真的很可愛。」此時此刻,The Fur. 還不知道自己會入圍今年金曲獎的「最佳新人獎」,他們才剛從美國德州 SXSW 音樂節回來,經驗值增加不少。



主唱柚子說,這次在奧斯汀參與的兩場官方演出,第一場器材出了點小狀況,好險樂迷反應不錯,「演完後蠻開心的。當地一個很有名的媒體,說我們的音樂讓他們聯想到一些樂團。」

她所說的當地媒體是 Austin Chronicle,記者在文章中,形容這支來自台灣的 dream pop 樂團,令人同時聯想起德州迷幻樂團Khruangbin的輕鬆律動,以及 The Cure 在《 Disintegration 》時期的抑鬱氛圍。

The Fur.的音樂,常會使人想像不到他們來自何方。導演李彥勳操刀的 MV《 Short Stay 》,雖然影像看起來像美式的 YA 片,但正是在他們的家鄉高雄取景。

創作風格受到哪些影響呢?「可能是 The Cure、The Breeders,然後還有 Beach House、Mazzy Star,」柚子說出好幾組 80、90 年代經典另類樂隊的名字。「其中 Beach House 在編曲上的影響比較大。」中凌補充說,「尤其是合成器的部分。我們真的都是亂聽、亂想,覺得不錯的就會嘗試看看。」

「為了編曲,我聽了很多披頭四 Paul McCartney女彈的貝斯,還有 Pavement、Mac DeMarco,」低音結他手唯任說,他平時也愛在網路上看 Live Session 影片。「會特別注意低音結他手在現場演出中加入的變化。」

去年,The Fur. 在台灣獨立廠牌 Airhead Records 旗下發行的《 Town 》,全英文的歌詞及作曲多半由柚子完成,再由中凌編曲,是台灣這幾年相當具國際級潛力的年輕樂隊,在國內外獲得了不少關注。他們在沒有與任何唱片公司簽約的情況下,獨自完成歐洲與泰國巡迴,逐步累積海外樂迷。

今年的美國行,除了 SXSW 的演出,也順道拍攝了不少影像作為 mv 素材。他們還在當地的 KUTX 電台錄製了《 Messi 》 的 Live Session。這首歌說的是關於一位老婦人對於虛構人物 Messi 的愛意,暗喻著每個人心中,那位遙不可及的對象。

而 The Fur. 的故事,得從 2016 年的夏天說起,起點是柚子與中凌為了國內音樂節的徵選,創作了他們的第一首歌曲《 Final Defense 》。唯任加入隨後加入,共同完成了第一場演出。這次在 CINEMA SESSION 可以看到新合成器手宣萱,取代因為生涯規劃而離團的前團員溫溫;鼓手哲佑(手上刺有《 天兵公園 》的擊掌鬼)則代替了專輯裡虛擬的鼓機聲響。

「我會一直想像那首歌的律動是什麼樣子,並且讓自己放鬆一點,」哲佑說,他私下愛聽黑人音樂。「(希望透過)律動能比較直接帶起大家的情緒。」

「我們組成也大概快兩年多,一開始其實沒有合成器手,現場會缺少這塊的表現。我們一直在觀察和調整,所以現在可以看到有實體合成器讓聲音做出更多變化。」柚子說。在這兩年多的現場演出歷練,以及新成員的加入,他們的作品也不斷成長、變化中。

The Fur. 團員三人合照

