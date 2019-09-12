Chill 咪咪的輕風 - 台灣樂隊水源的「新浪漫風潮」

週末午後，玉成戲院錄音室傳來陶喆的歌曲，那是水源的成員在 CINEMA SESSIONS 的空檔，播放的背景音樂，去年他們的台語作品《 風來吹 》，同樣是帶點浪漫的 R&B風味，加上了「 吹一陣 chill 咪咪的輕風 」，發表後隨即受到圈內矚目。

水源 — 可惜與水原希子沒有關係 — 名稱由來是水源路上的一間工作室。成軍不過一年，對於樂迷來說，還是很新的名字，作品數量也不多，但這股新興的能量卻已在獨立音樂圈醞釀多時，他們的成員來自許多樂團，例如馬克白、威愷爆炸及 Boycany 等等，但跟過去最大的不同，可以說是聆聽品味與創作美學的悄然轉變，此風格不難聯想到台灣這波「 新浪漫風潮 」。

「 我們有一個工作室在水源路，大家都會在那邊 chill，剛好大家都只玩一個團，還有一個 quota （ 額度 ） ，所以就再玩一個團。」31 歲的余昊益說著組團的過程。他是水源的結他手，同時也是馬克白的成員，「我們以前都玩搖滾樂，但雷擎其實很 digging 在 R&B 這塊。我們創作時也沒有特別多想，只是把自己習慣的聲音合在一起，就變成現在這樣的感覺。」

水源完整陣容。

最近才以個人名義發行單曲的鼓手雷擎。去年 2 月，他與余昊益受到英國音樂人 Tom Misch 的啟發，兩人決定找來玩音樂的好友們，完成 4 天內寫好三首歌曲的計畫。兩個月後，水源在 YouTube 上發表了《 風來吹 》和《 Corny 》。

我們看到雷擎獨自在 mv 裡面，清晨時分，從台北天母的中山北路七段 190 巷由北往南，一路開下山。9 分鐘的時間，途中經過天母圓環、美國學校、SOGO 及芝山岩...... 最後在外雙溪的雨農橋後停下。不論是團名或是 mv，水源散發出一種屬於台北盆地的輕鬆氛圍，很容易猜想他們是台北在地長大的。「 一定是跟台北市連結最大。」余昊益說，「 我覺得你在哪邊寫出那首歌，一定很有差別。因為跟你的生活，還有最快會想到的事情，不管是畫面或是內容會比較接近。」

除了《 風來吹 》，今天水源準備錄製的另一首歌曲《 你有時間嗎 》就帶點 jazz rap，主要是由鍵盤手陳威愷創作，他來自於車庫搖滾風格的威愷爆炸，陳威愷說：「 我覺得水源的包容性很強，大家喜歡的東西都不太一樣，也沒有一個東西，可以去連結水源的風格。」另外一位吉他手簡岳虹、來自 Boycany，補充說：「 我們共同的連結就是陶喆。」在休息時他突然想到大家的養分來源—台灣流行音樂的經典代表—陶喆，用手機播放他的早期作品。

值得一提的是，或多或少受到當代西方流行音樂的影響，「 黑樂 」逐漸成為台灣獨立樂團會玩的樂風。除了水源，最近還出現 Linion 與 YELLOW，或是保留龐克精神、加入 jazz 元素的厭世少年。他們在場景中注入了新鮮空氣，樂迷的反應也是樂於接受的。



「 水源的音樂讓人家感覺很舒服。」Alulu 說，她是 CINEMA SESSIONS 的導演，她會依照樂團的音樂風格，打造出不同的現場氣氛，這次水源的現場燈光就營造出一半午後，一半夜晚的輕鬆感覺，眼尖一點，還會看出「 賽博龐克 」味道的假模特兒頭部，下方拼貼著電路板的螢幕，她說這是混錄音師 Andy Baker 對於女機器人的幻想：「她的名字叫做 Vicky。因為這一整團都是男的，我們為他們加一點陰柔的磁場。」

+ 4 + 3 + 2

水源的音樂會像水一樣的包容與流動。他們私底下給人一種隨興感，但對於歌曲的要求可一點都不馬虎。今天光是錄製《 風在吹 》，可就跑了 10 個 take…「 錄音室聲音很好。」雷擎說，「 原本在打鼓的時候會很轟，但是這邊有 drumbrella（ 鼓傘 ），一下子聲音就『 乾 』很多，還蓋出一個小房間，你們到時候看影片就會知道。」

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