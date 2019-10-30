Dark Fate 之前 -《未來戰士》經典片頭曲創作的背後！

《未來戰士》系列（ Terminator franchise ）自 1984 年第一集《 The Terminator 》推出以來就成為了科幻電影的經典，續集《 T2 》（ Terminator 2: Judgment Day ）更是將電影角色推至家傳互曉的境界。除了 Arnold Schwarzenegger 、「水銀人」Robert Patrick 、演 Sarah 及 John Connor 的 Linda Hamilton 和 Edward Furlong 外，大家最印像深刻的，一定是「凳凳凳凳凳」的片頭主題曲！在最新一部系列電影《 Terminator: Dark Fate 》上映前，扭耳仔又和大家來個【有戲聽】去聽去看未來戰士主題曲的背後！

老實說，《未來戰士》系列頭兩集是經典過後，之後的第三、四、五集都去不到前作的層次，更讓一眾未來戰士 fans 「自我安慰」地說「《未來戰士》從來都只有兩集！」 《 Terminator: Dark Fate 》作為導演 James Cameron 回歸作監製、是頭兩集的直接延續，是不是真的好看不敢說，但相信都一定會再響起 35 年前就面世的未來戰士主題曲！相信大家不會不記得吧？

以上這個版本是在 1991 年《 Terminator 2: Judgment Day 》片頭出現的，因為是第二集，所以 epic 感和浩瀚感也增強了不少，有弦樂作 background 等等；

那最初在 1984 年首集的 main theme 又是怎樣的風格？

大家可以聽到，首集時的感覺是很 synthwave 的，電子合成器貫穿整首樂曲，加上仍是 80 年代，當時創作界對未來、人與人工智能、人與機械都是想像力最茂盛的時代，所以電音味非常濃厚。這「凳凳凳凳凳」主題曲是由美國作曲家 Brad Fiedel 主理，當年他利用 Oberheim 和 Prophet-10 合成器去製作，是以「一個有心跳的機械人」作創作開端，所以 Prophet-10 出來的聲音「凳凳凳凳凳」其實是代表了那個「心跳」，而因為第一集是以 horror 元素作主導，所以那個心跳的感覺是很 aggressive。

當然在電影中 Sarah Connor 和 Kyle Reese 的纏綿戲份中，Brad Fiedel 也弄了主題曲的鋼琴版本，配合情節（有性愛場面的）

第二集的結尾當然也是深入民深的一幕，T-800 要自我毀滅的時候所響起的主題曲變奏版，沒有人不會被牽動情緒吧？

The good old days of science fiction film。現在原創又好看的科幻電影買少見少，現在荷里活電影仍在吃這個 35 年前的老本，reboot 又有，所謂續集、前傳又有，但有幾多可以突破到 8、90 年代那些經典的層次？

有一個即場彈奏的 cover 版本，可聽聽：

大家不妨也回味一下這一張 35 年前的科幻 OST，除了配樂，當中還有幾首歌曲，包括 Jay Ferguson 的《 Pictures of You 》

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