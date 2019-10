Dark Fate 之前 -《未來戰士》經典片頭曲創作的背後！

《未來戰士》系列( Terminator franchise )自 1984 年第一集《 The Terminator 》推出以來就成為了科幻電影的經典,續集《 T2 》( Terminator 2: Judgment Day )更是將電影角色推至家傳互曉的境界。除了 Arnold Schwarzenegger 、「水銀人」Robert Patrick 、演 Sarah 及 John Connor 的 Linda Hamilton 和 Edward Furlong 外,大家最印像深刻的,一定是「凳凳凳凳凳」的片頭主題曲!在最新一部系列電影《 Terminator: Dark Fate 》上映前,扭耳仔又和大家來個【有戲聽】去聽去看未來戰士主題曲的背後!

老實說,《未來戰士》系列頭兩集是經典過後,之後的第三、四、五集都去不到前作的層次,更讓一眾未來戰士 fans 「自我安慰」地說「《未來戰士》從來都只有兩集!」 《 Terminator: Dark Fate 》作為導演 James Cameron 回歸作監製、是頭兩集的直接延續,是不是真的好看不敢說,但相信都一定會再響起 35 年前就面世的未來戰士主題曲!相信大家不會不記得吧?

以上這個版本是在 1991 年《 Terminator 2: Judgment Day 》片頭出現的,因為是第二集,所以 epic 感和浩瀚感也增強了不少,有弦樂作 background 等等;

那最初在 1984 年首集的 main theme 又是怎樣的風格?

大家可以聽到,首集時的感覺是很 synthwave 的,電子合成器貫穿整首樂曲,加上仍是 80 年代,當時創作界對未來、人與人工智能、人與機械都是想像力最茂盛的時代,所以電音味非常濃厚。這「凳凳凳凳凳」主題曲是由美國作曲家 Brad Fiedel 主理,當年他利用 Oberheim 和 Prophet-10 合成器去製作,是以「一個有心跳的機械人」作創作開端,所以 Prophet-10 出來的聲音「凳凳凳凳凳」其實是代表了那個「心跳」,而因為第一集是以 horror 元素作主導,所以那個心跳的感覺是很 aggressive。

當然在電影中 Sarah Connor 和 Kyle Reese 的纏綿戲份中,Brad Fiedel 也弄了主題曲的鋼琴版本,配合情節(有性愛場面的)

第二集的結尾當然也是深入民深的一幕,T-800 要自我毀滅的時候所響起的主題曲變奏版,沒有人不會被牽動情緒吧?

The good old days of science fiction film。現在原創又好看的科幻電影買少見少,現在荷里活電影仍在吃這個 35 年前的老本,reboot 又有,所謂續集、前傳又有,但有幾多可以突破到 8、90 年代那些經典的層次?

有一個即場彈奏的 cover 版本,可聽聽:

大家不妨也回味一下這一張 35 年前的科幻 OST,除了配樂,當中還有幾首歌曲,包括 Jay Ferguson 的《 Pictures of You 》

