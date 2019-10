《危險人物》上映 25 周年 經典跳舞場面首歌你記唔記得？

先不要理昆頓 · 塔倫天奴( Quentin Tarantino )的最新作《從前,有個荷里活》( Once Upon a Time in Hollywood )是他的最佳還是最差之作,但不能否認昆頓過去的佳作是比比皆是。在 1994 年 10 月上映的《危險人物》( Pulp Fiction )已有 25 年歷史,戲中經典場面、對白數也數不盡,現在成了不少 illustration 、 memes 的「熟客」。扭耳仔今日分享一下戲中歌曲,包括兩主角尊 · 特拉華達( John Travolta )和奧瑪 · 花曼( Uma Thurman )的經典跳舞場面用的那首歌。

《危險人物》開拍的時候有 800 萬美元成本,昆頓和與他一同製作另一早期的經典《落水狗》( Reservoir Dogs )的拍攝團隊都有著「 要將這套戲拍得如千萬成本的史詩式大作 」的野心。大家在戲中見到的跳舞、Jack Rabbit Slim 餐館的場面,都是用了當時 15 萬美金搭建而成的。

相信大家都知道,《危險人物》是沒有自行找作曲家主理的電影配樂,但昆頓喜歡聽歌嘛,早前也分享過他在 Spotify 分享的歌單,所以都是用上不少 funk 、rock n roll 、country 的音樂,當中最經典當然時由 Dick Dale 於 1962 年以 surf rock 調子重新演繹 20 年代奧斯曼帝國( Ottoman Empire )的 folk song《 Miserlou 》,推起那意大利式西部片( Spaghetti Western )的氛圍。

funk 味濃的就有 Kool And The Gang 在 1973 年推出的單曲《 Jungle Boogie 》,當時經常在夜店都會聽到這歌,歌曲也被稱為 jungle jazz,因為歌曲在尾段不斷有「泰山叫聲」( Tarzan yell )令歌曲 funk 得來就像走入熱帶雨林內。

The Statler Brothers 的《 Flowers on the Wall 》則是 1965 年的 country 歌曲, 布斯 · 韋利士( Bruce Willis )在《危險人物》中的角色是在「叼著煙、看著節目《 Captain Kangaroo 》、駕著車時」聽這首歌的。(普通人不要學他這樣做呀!)

不過跳舞那幕的歌曲 —— 由前年去世的 Chuck Berry 於 1964 年演繹的《 You Never Can Tell 》則未有收錄在 OST 中,只是在這一幕戲中出現,但跳舞場面太經典,令這首 60 年代的歌也重新興了起來。

歌曲描述了兩位少年的婚禮,和後來的生活方式。 這位年輕人住在一間簡樸的公寓裡,最後找到了工作,他和女生開始享受相對好的生活。 最終,他們買了一輛好車,去到兩人舉行婚禮的新奧爾良慶祝結婚週年。 每節歌詞都以「 ’C'est la vie 」結尾,法文意思是「就這樣」,但歌曲有著寓意「人生你永遠看不清未來」。 《 You Never Can Tell 》的旋律是受到 Mitchell Torok 於 1953 年的熱門單曲《 Caribbean 》的啟發。

昆頓曾說過,《 You Never Can Tell 》的歌詞有著「 Pierre 」和「 Mademoiselle 」(即代表了戲中男女主角),「給現場帶來了那“『 獨特的 50 年代法國新浪潮舞蹈感覺』」。

好,最後送上這場「 Twist Contest 」的 behind the scene。(昆頓也一起跟著跳的)

