Wake in Silence - Erica / Gluttony：我們不會沉默

搶耳音樂廠牌計劃,再為大家介紹一隊有份參與的香港樂隊 —— 玩 post-hardcore 的 Wake in Silence,他們五位成員,仍是在香港這城市中掙扎生活的人,但在這幾個月的時刻,他們知道了如何找到更清晰的音樂路。

暫時樂隊推出了幾首歌曲,包括《 Blanks 》、《 Erica 》和現場玩過的《 Gluttony 》,Wake in Silence 說:「我們的每一個作品都是記錄自己當下的感受或是想法,無論是開心或是挫折也好,用這些真實的感情去創作,當作是一種方式去寄託和抒發。」

「在 mv 方面,基於資金方面,目前還沒有拍攝的打算,所以用歌詞 mv 來代替。製作的過程會考慮最基本的色彩呈現與字體選擇,因應每首歌曲的不同主題,選用不同的背景顏色與字體。」



希望在不久將來會看到 Wake in Silence 的 mv 吧。

那參加了搶耳音樂廠牌計劃,樂隊又有何感受和得著呢?

「從開始只是抱著玩玩比賽,並沒有多想認真參與的心態去了搶耳試音,到後來竟然入選了,這是我們都意想不到的,同時也讓我們開始有了新的期待。對於演出經驗貧乏的我們來說,這次的入選無疑是一個鼓勵,但也令我們感到無所適從。

「在每一次的活動中,我們都能見識到其他音樂單位無論在對自己作品的推廣,對外的社交,甚至在表演方面的風格、作品的編排製作方面等,都比我們要來得更成熟,完整與巧妙,這也讓我們意識到也許這就是我們想要效仿,想要去達到的一種目標吧。遇見的每一個人事物,都有值得去學習的地方。在搶耳這次計畫中,有幸能夠結識到不同的音樂單位和許多的前輩,通過不同的交談和互動我們也看到了自己的不足,也在努力去改善,希望在下一次的演出中,再次通過我們的音樂呈現出更為「完整」的 Wake in Silence。只有知道自己想要的是什麼,才不會漫無目的無所事事地浪費時間。感謝搶耳中的每一位導師與音樂單位,幫助我們在這條道路上去成長,這次遺憾落選搶耳音樂節,失落是有的,但這給我們帶來更多的是激勵與勇氣。「 we are wake in silence, but we won’t be in silence. 」

