冰島與小島 - 淺談小島秀夫《 Death Standing 》的音樂世界

對對對,現在才講小島秀夫( Hideo Kojima )的《 Death Stranding 》是很「 Internet Explorer 」的一件事,但相信仍有不少人在玩這遊戲(包括小編自己),PC 迷就更要等到下年才玩得到... 加上,好像不太多人分享《 Death Stranding 》甚至於小島的成名作《 Metal Gear 》系列當中用的音樂嘛,那扭耳仔就來一個淺淺的非專家式的介紹分享一下。

相信大家在玩《 Death Stranding 》時,當主角每次進行主任務、避過了 BT 怪、攀山涉水後,在一壯麗的自然環境下向不遠處目的地進發時,畫面的右邊會有歌名樂隊名彈出、一首首唯美 post-rock / ambient 歌曲就會響起。

當然,《 Death Stranding 》即使是 soundtrack 及宣傳都是以有 Chvrches 、Apocalyptica 和 Silent Poets 的歌曲當主打;但在遊戲內,每次在大部分在過程中響起的歌曲都屬於冰島音樂人 Ryan Karazija 主理的樂隊 Low Roar,以 Ryan 都是在美國加洲錄製這些作品。

Low Roar 主理人 Ryan Karazija

有一天,小島在冰島逛著逛著,突然聽到了商鋪的收音機在播 Low Roar 的歌曲,他二話不說就買了 CD。Ryan Karazija 之後知道小島當日買了 CD 後回程日本都是在聽他的歌,不久後 Ryan 就收到了 Sony 的電話。大家都知道《 Death Stranding 》中的環境都是啟發自冰島,配上由冰島人做的音樂也是順理成章的。「 冰島有著一種『地球重生』的樣子。而 Low Roar 的音樂,則可以和這個美麗但完全嚴苛的環境相輔相成。」小島說。Low Roar 的 ambient 式音樂不論是配合配上去遊戲中的自然元素還是未來元素,式是「步行的孤獨感」,都很淒美呢。

的確有不少人談及《 Death Stranding 》是悶和「 做送貨員 」;又的確,遊戲的節奏是很慢很長,但若你對自然景色有一種憧景的話,其實遊戲都是有挑戰性的,因為要如何在崎嶇的山路上走/爬,又要顧及貨物不損壞,同時又要保持平衡,是要很大專注力的。同時大家不是很喜歡行山嗎?就當這是個行山遊戲,唯美感強烈的歌曲響起時,鏡頭拉遠,眼前就是一個遼闊的自然景色,在高集中力下放鬆,亦不嘗是一種享受。

《 Death Stranding 》遊戲畫面。

遊戲中 Low Roar 的歌曲有些都是從 2011 年他們處子同名專輯、《 0 》、《 Once in a Long, Long While… 》中選出。大家也可以聽聽 Low Roar 在兩年前或五年前的 KEXP 演出:

又當然,除了 Low Roar,遊戲中的一眾歌曲都是精選中的精選。CHVRCHES 的主題曲、 Apocalyptica 的《 PATH 》和 Silent Poets ft. Leila Adu 的《 Asylums For The Feeling 》、ft. Okay Kaya 的《 Almost nothing 》都是令人一聽再聽、聽得抒懷的歌曲。

反而收錄在 OST《 Death Stranding: Timefall 》的歌曲則比較「宣傳向」一些,有 Kalid 、 The Neighborhood 、 Bring Me the Horizon 等等歌曲,一聽無妨。

《 Death Stranding: Timefall 》OST

