玩到 1986 年 -《怪奇物語》第四季會分「上下部」？

對的，新一季的《怪奇物語》（ Stranger Things ）的消息大家都聽了、看了不少，不過最近有指第四季不會是最後一季，因為會有分「上部」和「下部」！

劇集創作人 The Duffer Brothers 有指一直都希望以第四季作故事的最終章，但製作商 Netflix 則希望可以用多一季時間去為《 Stranger Things 》劃上句號，據 NME 的報道，Netflix 提出以上下部來製作劇集的最終章。

《 Stranger Things 》一眾演員（網上圖片）

現在暫未肯定所謂的上下部是怎樣去推出，是以 8 集的第四季作為上部，再加一至兩小時的電影方式作為下部？還是會有多 8 集，變相是第五季呢？劇情和故事都有待公報，不過主角 Finn Wolfhard 和 Millie Bobby Brown 在最近的訪問說第四季即將會開拍，同時新一季的第一集已有主題 ——《 Chapter Four: The Hellfire Club 》。

《 Stranger Things 》的執行監製也在早前的《 ET Weekly 》訪問談及第四季以外的可能：「當知道 Duffer 兄弟要以第四季作劇集的最終季時，Netflix 的成員都感到失落，我也收到了一眾演員的經理人電話呢。不過現在可以肯定的是，第四季已製作中，第五季也是個可能。之後呢？我也不能說到甚麼了。」

不知到時新一季中大家又會聽到甚麼歌曲？The Smiths？Mandonna？Run-D.M.C.？

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