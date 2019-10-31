重溫日本工業音樂石川忠經典作品 - cyberpunk 驚慄《鉃男》配樂

Cyberpunk 電影現在多的是、驚慄電影也多不勝數，那 cyberpunk 驚慄呢？日本 1989 年由塚本 晋也（ Shinya Tsukamoto ）自編自導自演的 cult 片《鉄男》（ Tetsuo: The Iron Man ）可算是其中之一。不論是角色、劇情、造型、拍攝手法等都是 cult 到不能再 cult，但可以說為電影錦上添花的，一定是由已故作曲家石川忠（ Chu Ishikawa ）創製、工業味濃厚的電音配樂。

1989 年塚本 晋也利用他在白天上班儲回來的錢，用 16mm 攝錄機拍下了《鉄男》，由於低成本，拍攝都在塚本的家進行，過程和拍攝環境非常嚴苛，當年由開始時有不少拍攝人員、助手在場，到最後階段只有演員肯留下來完成電影...

作為電影的主角田口 智朗，訴說當年的情況：「幸好我懂得在適時抽離，我也不會長期留在片場，因我知道一直在那裡的話會發瘋。我看著他們一個一個放棄離開了，也沒辦法，最後都是和導演合力完成電影。」女主角不二稿 京則在拍攝團隊離開（還是逃走？）後成了燈光師和攝影...

不過說到一直對塚本 晋也不離不棄的除了演員，就是作曲家石川忠了。他由《鉄男》起就一直為塚本 晋也的作品作配樂 OST，也是地下工業團體 Der Eisenrost 的創辦人

好，熱好身，就是時候聽聽石川忠的《鉄男》電影配樂

可惜石川忠於 2017 年 12 月 21 日去世，他的遺作是同樣為塚本 晋也的電影《野火》製作的配樂。再和大家分享一首石川忠於有松田龍平主演的《惡夢探偵》當中的一曲《 Blindly 》

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