《 The Matrix 》面世 20 年 — 它的音樂與音效你還記得幾多？

一直都喜歡科幻。看過《 異形 》、《 未來戰士 》、《 鐵甲威龍 》都是這樣令人著迷，但談到跨時代性、又有時尚感得來更有無數哲學性思想的科幻電影，《 廿二世紀殺人網絡 》（ The Matrix ）不是唯一，也一定是其中之一。這電影除了動作畫面、背後想表達的訊息外，當中用到的歌曲、音樂與音效的製作，也是非常值得回味。《 廿二世紀殺人網絡 》在 20 年前的 3 月 31 日於美國上映，即使到現在這一刻仍是影、樂迷津津樂道的作品。現在就和大家簡單回顧一下電影中用到的歌曲，與最令大家最印像深刻的音效。

《 廿二世紀殺人網絡 》（ The Matrix ）這一套 cyberpunk 電影，不論你是科幻電影迷、日本漫畫迷、港產功夫電影迷，還是科幻小說《 Neuromancer 》的忠實 fans，都會對電影有一定認識，不過電影的東西不說太多，不如和大家重溫一下電影中的樂曲在哪個場面、哪一幕出現，一邊聽歌一邊懷舊一下這套經典科幻電影。

Rob Zombie —〈 Dragula (Hot Rod Herman Remix) 〉

這一首於 1998 年由 industrial metal 音樂人 Rob Zombie 推出的單曲，是他作個人發展後最成功作品，電影中的 Hot Rod Herman Remix 版本是當時首次播出，但一直到後來一些電玩遊戲中收錄才得到更多人知道。

The Prodigy —〈 Mindfields 〉

有著已故主音 Keith Flint 的 The Prodigy，他們的神級專輯《 The Fat of the Land 》在《 The Matrix 》電影面世前兩年推出，不過作為一套 cyberpunk 的電影，又怎可能不用上 techno、Big beat 音樂？

大家記得這兩首歌在戲中那時出現嗎？

對，這是 Neo 第一次和 Trinity 在夜店中見面的時候。很明顯打碟的 DJ 很有料子，兩首歌接得很順呢！（笑）：

Rob Dougan —〈 Clubbed to Death 〉

數到在電影中最經典一曲，則一定是這一首 neo-classical 樂章 —— 由 Rob Dougan 於 1994 年推出的〈 Clubbed to Death 〉，樂章原本是收錄在同名法國電影的配樂中，但最為大家熟知的一刻，就是在《 The Matrix 》中 Morpheus 向 Neo 解釋甚麼是 Matrix 的時候...

電影中只是用了最有節拍、最電子風格的一段，但其實整首歌聽的話，是一非常精彩的 neo-classical 樂章，也可從 mv 中看到很多訊息 —— 寓意人是可以突破社會的既定規則：

Rob Dougan 說過〈 Clubbed to Death 〉是啟發自兩位日本作家三島由紀夫與川端康成的著作，也滲入了點點悲劇元素在內。樂章收錄在他於 1998 年推出的專輯《 Furious Angels 》中。

Meat Beat Manifesto -〈 Prime Audio Soup 〉

這隊 1987 年成立的英國 post-industrial 電音樂團 Meat Beat Manifesto，對大家現在熟悉的 trip hop、big beat、drum and bass 有著深遠的影響。這些年來主腦人物 Jack Danger「 張張刀，張張利 」，對不同類型電音如 techno 、 IDM 、 industrial 、 dub 等等進行不同的探索與實驗。這首〈 Prime Audio Soup 〉是樂隊 1998 年專輯《 Actual Sounds + Voices 》其中一曲，專輯有著 breakbeat、IDM，但細心聽之下，會發現 nu-jazz 的元素在內，這就是為何 Meat Beat Manifesto 令人驚喜之處。

〈 Prime Audio Soup 〉在電影中，出現在主角們帶 Neo 進入 The Matrix 去見 The Oracle 一幕：

Rage Against the Machine — 〈 Wake Up 〉

去到電影的最後一幕，Neo 在電話亭中和 The Matrix「宣戰」，走出來的一刻開始響起的，就是 nu-metal 樂團 Rage Against the Machine 的歌曲〈 Wake Up 〉，收錄在樂隊的處子同名專輯，有趣的是他們通常在現場演出時，都會在 encore 前唱這一首。1992 年的歌曲，內容有多個美國政治議題：越戰、黑人平權、警權過大，美國政府以媒體控制人民思想、去除異己陰謀論等等。這歌放在電影的尾段是絕對配合，因為寓意被困在 The Matrix 中的人開始知道真相，開始「 wake up 」。

I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid... you're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.﻿ Neo — 《 The Matrix 》

不說你知不知：

若大家有一直看完場 credit 的話，聽完 Rage Against the Machine 的〈 Wake Up 〉後就會有 Marilyn Manson 的〈 Rock is Dead 〉一曲響起。

在電影開首，Neo 在房中聽歌睡著，耳機正在響起的，是 Massive Attack 的〈 Dissolved Girl 〉:

還有，當年的國際版預告片，當中用到了 Enigma 的〈 The Eyes of Truth 〉一曲作背景音樂：

樂曲一 part 談完，就要說說音效，《 The Matrix 》於 2000 年舉行的奧斯卡橫掃了聲效的獎項。的確，得獎的 Dane Davis 絕對功不可沒，大家在片中打鬥場面聽到的聲音，Dane Davis 是利用一些拍打在生肉上的聲音、動物叫的聲音、甚至用上鐵棒揮動時發出氣流的聲音，這些都是在之前的電影中未聽到過的。Dane 和團隊將幾十種聲音混起來，成為一種既陌生又似曾相識的 ambient 聲音。最經典是戲中一個嬰兒放在容器中，一扇門關起時發出的聲效，那十分之一秒的聲音，其實是用上了 50 種聲音泥合而成，Dane Davis 更說當中有廁所水廂發出的聲音呢！

打鬥場面聲效

人類嬰兒被放在機械容器時聲效

The Matrix 聲效大剪輯

大家再聽回了這些歌和聲音後，應該對《 The Matrix 》有全新的體會，來，回家再看一次吧！

有時間可看這完整的《 The Matrix 》製作特輯：

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