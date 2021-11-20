日本饒舌女神Daoko歌單推薦　有這首人氣動漫改編電影插曲

年僅24歲的新時代饒舌女神 Daoko，輕巧空靈的聲音，字裡行間都散發出抒情又夢幻的氣息，彷彿她靈動的雙眼能直接唱出歌來。



自NICONICO網站上的翻唱起家，剛上高中時Daoko的音樂才華就已經被唱片公司相中，高中期間一直以不露臉的方式發表音樂作品，直到畢業後才主流出道。2014年被導演中島哲也相中，演唱了電影《渴望》的插曲《Fog》，2015年首次在單曲《ShibuyaK/さみしいかみさま》封面露臉，之後陸續推出的作品都成為話題，那麼你有聽過Daoko哪首歌呢？

點圖看看Daoko美照▼▼▼

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さみしいかみさま（Samishiikamasama，寂寞的神）

寂寞的神是房間裡的少女，用音樂一次次親手毀壞，再重新創造自己的想像世界。這首靈巧又生動的歌曲，唱出了許多寂寞心靈的共鳴，卻一點也不落於俗套。

打上花火（Uchiagehanabi，高空煙火）

唯美詩意的饒舌女孩，在2017年與米津玄師合作，唱紅了一首日本夏日風物詩《打上花火》，副歌旋律如煙火在夜空綻放，也在聽者的心中激起了悸動的漣漪，成為代表性的戀夏歌曲。

かけてあげる（Kaketeageru，獻給你的戀愛魔法）

輕柔的嗓音彷彿飄浮在校園裡，唱著羞怯的魔法少女，如何在現實世界裡生存，談一場DAOKO 式的戀愛。

終わらない世界で（Owaranaisekaede，永無止盡的世界）

不過份沈重的鼓聲敲響舒服的節奏，這是一首最適合夏日的青春戀曲。唱著糾結又酸甜的的青澀回憶，在這彷彿永無止盡的世界裡，究竟誰比較喜歡誰呢？

千客万来（Senkyakubanrai，千客萬來）

在電影《殺手餐廳 Diner》中，DAOKO 與世界級視覺系藝人 Ｍiyavi 合作主題曲《千客萬來》，Miyavi 精彩的吉他演奏搭配 DAOKO 帶點魔性的嗓音，讓這位年紀輕輕的饒舌女孩證明了自己即使天高也能撐起。

はじめましての気持ちを

從人氣動漫改編《輝夜姬想讓人告白~天才們的戀愛頭腦戰~》真人版電影中能聽到DAOKO較慢速抒情的唱音，唱出了劇中男女主角青澀的戀情，當然中間DAOKO在曲中穿插的魔性又可愛饒舌音也是很推薦的亮點！

一起走進DAOKO特殊嗓音所營造的新世界

聽完這麼多首DAOKO經典的歌曲，雖然還有很多首沒有介紹到，未來有機會會再繼續更新必聽曲單。

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