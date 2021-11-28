同性戀饒舌歌手Lil Nas X首張專輯　反諷宗教衝擊傳統道德觀念

酷兒文化跟流行音樂素有淵源，惟從前礙於民風保守，許多音樂人只可躲在衣櫃裡以晦澀的作品抒發感想。幸隨時代變化，大眾對性別多元議題等認知增加，加上串流和社交媒體興起，讓新生代音樂人有更多途徑擺脫傳統掣肘，創作更破格的樂曲以撕下刻板標籤。



2019 年公開出櫃的饒舌歌手Lil Nas X 就是話題人物之一。他憑藉〈Old Town Road〉一曲紅遍全球，少時曾誓死不出櫃，後來卻無視苦頭與白眼，於嚴重「恐同」的rap界中，高舉性別和性傾向流動的旗幟。其首張錄音室專輯《MONTERO》既紀錄了這段告別舊我之旅，亦以獨特的藝術風格，盡展酷兒們豐富的精神面貌。

酷兒作品不僅談情愛

談一個作品的「酷兒性」，不只探討情愛與色慾，也牽涉創作者怎樣以批判性思維，尋找另類的創意手法說故事，撼動主流的精神與價值觀。Lil Nas X 的專輯《MONTERO》，除了請來 Jack Harlow、Doja Cat、Elton John、Miley Cyrus 等人獻唱，又有 Take a Daytrip、Kanye West等參與製作，陣容強大，但更值得關注的是背後意識 - Lil Nas X藉15首歌曲，分別抒發了對「個人成長」（Personal Growth）、「靈性」（Spiruality）、「重生」（Rebirth）、「自由」（Freedom）與「解放自我」（Liberation）等社會禁忌的意見，於性別認同以外有更多話要說。

無懼大眾之聲做回自己，是酷兒們成長中的重要一環。曾幾何時，在傳統的宗教家庭長大，本名 Montero Lamar Hill的Lil Nas X，也對個人言行頗有顧忌，常害怕因自己跟別人不一樣的個性、想法或興趣等會遭指責，整個青少年時期也在恨自己是同志、是不好的人。直到他遇上音樂、聆聽到其他性小眾的心聲，終於知道本身沒有錯，並決心告別痛苦、跟過去的自己和解，同時也想於未來跟同伴團結前行。

（Twitter@LilNasX）

抵抗酸民，活出真我，就是Lil Nas X目標之一。譬如9月初，當 Drake 推出《Certified Lover Boy》專輯封面，不少網民嘲諷由英國藝術家 Damien Hirst 設計的「12孕婦封面圖」太懶惰，Lil Nas X馬上想到以meme方式，於個人Twitter上發佈改成12個男人懷孕Emoji圖像，一方面致敬Drake與Damien，另一方面以懷孕比喻新專輯而順勢公佈《MONTERO》專輯發行日期，以非常 LGBTQ 的手法表達身份認同，並且幽默地回應現時網絡的負評風氣，表明創作者只需忠於自我的態度。

從「天堂到地獄」解放人性

點圖了解專輯《MONTERO》及主打歌〈Montero (Call Me by Your Name)〉的故事👇👇👇

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忠於本心、懶理眾聲的態度，亦延伸至《MONTERO》之中。這張以本名「Montero」命名的專輯，從封面視覺、歌曲內容到MV均滿載歌者對宗教的思辨以至反諷，可說徹底衝擊了普羅大眾（尤其西方社會）的道德觀念。首先，由 Charlotte Rutherford 拍攝的封面，以花團錦簇的「天堂」（或說伊甸園）為背景，在精緻唯美的宮殿之間，可見Lil Nas X全裸的側身胴體飄浮於其中，並在遠方山脈流露的強光下映照得閃閃發亮，跟四周的光芒、水氣混融成彩虹光環。特別的是這身影恰好跟Lil Nas X在〈Industry Baby〉MV所穿的桃紅囚服背面剪影類同，似在逃出枷鎖的寄意，而他也在Twitter直言封面靈感啟發自藝術家 John Stephens 的作品《Genesis II》及呼應聖經《創世紀》經文的生命循環意象。

講到「靈性啟蒙」與「重生」，主打歌〈Montero (Call Me by Your Name)〉又更明刀明槍地大玩宗教元素。這首在Billboard HOT 100 空降冠軍的新歌，MV中有Lil Nas X一人分演多角。當伊甸園中，他演的亞當受蛇的誘惑吃下「禁果」，園中的「智慧之樹」隨即出現一段摘自古希臘哲學家柏拉圖著作《Ppassage of Symposium》的文字，象徵 Lil Nas X 進入「探索自己」的開端。

之後，他又化身華麗 Drag Queen 身處羅馬競技場接受審判；被亂石砸死的他升天後，被同性戀之神Ganymede所救，然後又闖進地獄中，性感撩人地穿上高跟鞋和CK內褲跟撒旦纏綿熱舞，並掰下其犄角自冠成王，展現人性的原慾與掙扎。

充滿宗教意味的MV釋出後，隨即引發公眾猛烈抨擊，認為Lil Nas X在大搞「撒旦崇拜」及玩弄宗教。但 Lil Nas X卻於歌曲發行當天，以一封「寫給 14 歲自己的信」回應：「我知道，我們承諾過永遠不做「那種」同性戀；我知道，我們承諾過，要帶著秘密死去。但這將為許多其他酷兒打開大門，讓他們簡單地活著。這個理念是要人們，別再干涉他人的生命，也不要再幫他人決定，他們應該成為什麼樣的人。」說明這不過是進化之旅的分享，無意詆毀任何人與事，並希望其他人也對酷兒的選擇予以尊重。

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我們渴想的跟你一樣

隨後釋出的〈Dead Right Now〉、〈Tales of Domica〉及〈VOID〉MV則走較詩意及想像的路線，寄喻Lil Nas X經歷天堂與地獄的考驗後，已對自身的價值、想法有所肯定，當中〈Tales of Domica〉中蝴蝶圍着其身體紛飛的意象，更流露了重生的意味；而〈VOID〉重溫成長片段亦有解放自我的想法。

另一首MV〈THATS WHAT I WANT〉則回歸現實，直訴酷兒心聲。MV中從天降生為凡人的Lil Nas X，變身成穿上粉紅球衣美式欖球手，並遇上同志愛人幾番纏綿，及後當他想向對方正式求婚時，卻發現對方已有妻兒。愛情落空的他，只得獨自穿上新娘服、哭着完成婚禮。曲中一句句「I want (I), someone to love me／I need (I), someone who needs me／'Cause it don't feel right when it's late at night／And it's just me in my dreams」。

這些歌多少反映了酷兒難如主流地自由戀愛的感受，也對應了Lil Nas X於 Apple Music 訪問中，分享到創作此專輯的核心，「我真的需要人們對我更有耐心，也更希望人們將我視為『做你想做的，做你自己，但同時試著尊重他人』的表現，而不是一個『不會犯錯且為世人發聲的完美英雄』，你應該要為自己而發聲。」

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