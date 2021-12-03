魷魚遊戲｜3色迷宮原作中僅有黑白？遊樂園設計美學穿透古典配樂

《魷魚遊戲》火遍全球，相信本文也不必重述故事大綱，而且網路已充滿許多解構和影評，大部分都相當精彩。這次我們不談韓星或劇情，而是換個角度從視覺設計和配樂欣賞它的獨特之處。



本劇故事基本就很容易明白，背景甚至可以發生在任何世界大城市。當主角成奇勳被送往孤島後，一切視覺設計變得更加鮮明易懂，如同世界語言，形成了非常強烈的代入感。456名被困者全部安排身穿綠色運動衣；士兵全部身穿粉紅制服，為了避免觀眾混淆，面具上的幾何圖形更說明了上下級的區別。

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這群粉紅士兵像機器一樣生活和工作，沒有臉孔、喜怒哀樂、甚至沒有編號，每個人只需按級別執行工作，需要開槍殺人時，心裡也沒有半分「魷魚」。嚴格來說，就算粉紅士兵也被困在一個階級世界裡，而真正統領這個孤島的，只是那一兩位戴著特殊面具的人物——就像孤島外的階級社會，永遠是1%的富者占有著99%的財富和權力。

簡潔地運用色彩與符號，建立一個非常容易理解的故事，而視覺上如此「簡單粗暴」，反而造就我們更輕易把焦點集中在劇情和許多細節上。

《魷魚遊戲》迷宮般的樓梯，給人空間錯亂的幻覺，設計概念顯然來自荷蘭畫家艾雪(M.C. Escher)名作，他擅長繪畫打破空間概念的作品。左右難分，上下顛倒，無限循環無終點。本劇則將黑白原作更改為糖果般色彩鮮明，貫徹了遊樂園的主題設計。

點圖欣賞《魷魚遊戲》各場景的設計👇👇👇

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「再重複一次，在說一二三木頭人的時間內，各位可以往前移動……」

遊戲中，女播報員的聲音猶如購物商場裡所聽見的語氣般和藹，就連報告死亡者的編號，也猶如通知人們「領便當」一樣平和，但聽在生死邊緣掙扎的參賽者耳裡，卻跟死神的預告般令人喪膽。這樣的聲音亦是整個魷魚遊戲的縮影，明明是冷血的淘汰遊戲，卻營造得跟遊樂園無異。

有沒有發覺巨型機器娃娃背後是棵枯樹？這個設計與之後所有遊戲場景的分別是，它使用了象徵死亡的裝飾，也是唯一的一個。這顆顯得極不諧調的枯樹，暗示著遊戲背後的蒼涼真相，就是失敗者將一律被射殺。

孤島上的六個所謂遊戲，其實不外是效仿現實淘汰弱者的濃縮版。當一切因果加速，落敗者所面對的苦果也來得更快更殘酷。儘管最終勝利者可獨得巨額獎金，但所付出的賭注卻是無價的生命。

將場景設計為遊樂園，仍不足以滿足主辦方賞樂的心理，於是他們在各個地方播放古典樂。

如果這些古典樂出現在一場豪華宴會，基本不會引起我們注意，但放在魷魚遊戲宛如學生宿舍及遊樂園的場景上，立刻產生了強烈的對比。當成奇勳初次在宿舍醒來，耳邊傳來的是悠揚的《降E大調小號協奏曲》。

此曲是奧地利作曲家海頓於1796年獻給摯友的一首小號協奏曲，亦是他晚年最後一支交響樂作品，因此格外成熟圓融。小號所講求的豐富音色和多樣性演奏技巧，被表現得淋漓盡致。無論在韓國或全世界，它可算是普羅大眾皆有印象的名曲。小號喇叭的音色嘹亮，輕快又富朝氣，彷彿黎明中揚帆啟航的船隊一樣，絲毫不似已年屆64歲老人的作品（奧林匹克運動會的開幕禮就曾使用過此曲）。

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【注意：以下重雷】

古典樂穿梭劇情之間

說到這裡，你可會想起劇中的那個「童心未泯」（但人心喪盡）的老人001號？

我們可以想像，他不僅設定了參賽者們的服裝和遊戲，還選定了每個時間所播放的音樂。對他來說，小號協奏曲就像開學典禮一樣令人感到興奮與期待，最適合用於號召晨起，所以每天早晨都重複使用。

當《藍色多瑙河》音樂響起，井然有序的參賽者像是宿舍大堂中泛起的漣漪，隨之翩翩起舞。所有人首次通過彩色通道進入遊戲，而遊樂園般的場景讓人誤以為自己是遊覽者，好奇心甚至大於憂慮，直至遊戲中槍彈橫飛，將參賽者無情淘汰，所有人才如夢初醒，在慘叫與顫抖中奔向終點。

這首由施特勞斯於1867年所創作的著名圓舞曲，大部分人只要聆聽熟悉的前奏即有印象。繼之前的協奏曲之後，現場再次播放旋律輕快而充滿活力的圓舞曲，企圖營造輕鬆的氛圍，實際上卻草菅人命，視每個參賽者為遊戲棋子，滿足自身的觀賞樂趣。

當疲憊不堪的眾人排隊領取晚餐時，身邊悄悄響起的是柴可夫斯基的《C大調弦樂小夜曲》，但作為第三首出現的古典樂，而且是小夜曲，很容易就被觀眾忽略，加上其旋律溫婉而柔和，因此辨識度和網路人氣自然不比前者來得高，但仍然不失為古典樂大師極為典雅優美的作品，揉合了古典風格的結晶。

儘管如此，再柔和的旋律都無法平復參賽者的心，當小夜曲在進行，人群中兇狠的一方卻在盤算如何私下淘汰弱者，而主辦方樂於順水推舟，在宿舍完全熄燈以後再呈現一場燈光效果，讓遊戲的慘烈性再次昇華。

在韓國的西式餐廳，這些古典樂是時常會聽見的曲目。隨著本劇爆紅，這些古典樂曲都因此重新人氣暴升，許多人開始湧入Youtube下留言：「《魷魚遊戲》把我帶到了這裡！」 通過流行劇集讓更多人對古典樂產生興趣，也許是個不錯的方式，雖然會從此愛上古典樂的人應該非常罕見。

《Fly Me to the Moon》這首爵士名曲帶動了「一二三木頭人」遊戲尾段的節奏。努力奔跑又被迫僵止不動的人們，不幸被射殺的人們，其身體的扭動彷彿給人隨爵士樂起舞的錯覺。在每個人渾身顫抖嚇尿的時刻，能夠樂在其中的只有001號吳一男，還有幕後一面品嘗威士忌，一面透過大熒幕觀賞遊戲的最高主管。

特別有意思的是，這首歌是透過類似玩具音樂盒所播放的。樂隊公仔隨著音樂而機械化地擺動，是否暗喻著除了統領者之外，所有人都只是玩偶而已？

「Fly me to the moon and let me play among the stars……」 終點線的彼端是參賽者拼死想登陸的月亮，唯有成功登月才能保證不死。

除了結果無法預測以外，原來一切過程都逃不過設計。

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