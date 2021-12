魷魚遊戲｜3色迷宮原作中僅有黑白？遊樂園設計美學穿透古典配樂

《魷魚遊戲》火遍全球,相信本文也不必重述故事大綱,而且網路已充滿許多解構和影評,大部分都相當精彩。這次我們不談韓星或劇情,而是換個角度從視覺設計和配樂欣賞它的獨特之處。



本劇故事基本就很容易明白,背景甚至可以發生在任何世界大城市。當主角成奇勳被送往孤島後,一切視覺設計變得更加鮮明易懂,如同世界語言,形成了非常強烈的代入感。456名被困者全部安排身穿綠色運動衣;士兵全部身穿粉紅制服,為了避免觀眾混淆,面具上的幾何圖形更說明了上下級的區別。

這群粉紅士兵像機器一樣生活和工作,沒有臉孔、喜怒哀樂、甚至沒有編號,每個人只需按級別執行工作,需要開槍殺人時,心裡也沒有半分「魷魚」。嚴格來說,就算粉紅士兵也被困在一個階級世界裡,而真正統領這個孤島的,只是那一兩位戴著特殊面具的人物——就像孤島外的階級社會,永遠是1%的富者占有著99%的財富和權力。

簡潔地運用色彩與符號,建立一個非常容易理解的故事,而視覺上如此「簡單粗暴」,反而造就我們更輕易把焦點集中在劇情和許多細節上。

《魷魚遊戲》迷宮般的樓梯,給人空間錯亂的幻覺,設計概念顯然來自荷蘭畫家艾雪(M.C. Escher)名作,他擅長繪畫打破空間概念的作品。左右難分,上下顛倒,無限循環無終點。本劇則將黑白原作更改為糖果般色彩鮮明,貫徹了遊樂園的主題設計。

「再重複一次,在說一二三木頭人的時間內,各位可以往前移動……」

遊戲中,女播報員的聲音猶如購物商場裡所聽見的語氣般和藹,就連報告死亡者的編號,也猶如通知人們「領便當」一樣平和,但聽在生死邊緣掙扎的參賽者耳裡,卻跟死神的預告般令人喪膽。這樣的聲音亦是整個魷魚遊戲的縮影,明明是冷血的淘汰遊戲,卻營造得跟遊樂園無異。

有沒有發覺巨型機器娃娃背後是棵枯樹?這個設計與之後所有遊戲場景的分別是,它使用了象徵死亡的裝飾,也是唯一的一個。這顆顯得極不諧調的枯樹,暗示著遊戲背後的蒼涼真相,就是失敗者將一律被射殺。

孤島上的六個所謂遊戲,其實不外是效仿現實淘汰弱者的濃縮版。當一切因果加速,落敗者所面對的苦果也來得更快更殘酷。儘管最終勝利者可獨得巨額獎金,但所付出的賭注卻是無價的生命。

將場景設計為遊樂園,仍不足以滿足主辦方賞樂的心理,於是他們在各個地方播放古典樂。

如果這些古典樂出現在一場豪華宴會,基本不會引起我們注意,但放在魷魚遊戲宛如學生宿舍及遊樂園的場景上,立刻產生了強烈的對比。當成奇勳初次在宿舍醒來,耳邊傳來的是悠揚的《降E大調小號協奏曲》。

此曲是奧地利作曲家海頓於1796年獻給摯友的一首小號協奏曲,亦是他晚年最後一支交響樂作品,因此格外成熟圓融。小號所講求的豐富音色和多樣性演奏技巧,被表現得淋漓盡致。無論在韓國或全世界,它可算是普羅大眾皆有印象的名曲。小號喇叭的音色嘹亮,輕快又富朝氣,彷彿黎明中揚帆啟航的船隊一樣,絲毫不似已年屆64歲老人的作品(奧林匹克運動會的開幕禮就曾使用過此曲)。

【注意:以下重雷】

古典樂穿梭劇情之間

說到這裡,你可會想起劇中的那個「童心未泯」(但人心喪盡)的老人001號?

我們可以想像,他不僅設定了參賽者們的服裝和遊戲,還選定了每個時間所播放的音樂。對他來說,小號協奏曲就像開學典禮一樣令人感到興奮與期待,最適合用於號召晨起,所以每天早晨都重複使用。

當《藍色多瑙河》音樂響起,井然有序的參賽者像是宿舍大堂中泛起的漣漪,隨之翩翩起舞。所有人首次通過彩色通道進入遊戲,而遊樂園般的場景讓人誤以為自己是遊覽者,好奇心甚至大於憂慮,直至遊戲中槍彈橫飛,將參賽者無情淘汰,所有人才如夢初醒,在慘叫與顫抖中奔向終點。

這首由施特勞斯於1867年所創作的著名圓舞曲,大部分人只要聆聽熟悉的前奏即有印象。繼之前的協奏曲之後,現場再次播放旋律輕快而充滿活力的圓舞曲,企圖營造輕鬆的氛圍,實際上卻草菅人命,視每個參賽者為遊戲棋子,滿足自身的觀賞樂趣。

當疲憊不堪的眾人排隊領取晚餐時,身邊悄悄響起的是柴可夫斯基的《C大調弦樂小夜曲》,但作為第三首出現的古典樂,而且是小夜曲,很容易就被觀眾忽略,加上其旋律溫婉而柔和,因此辨識度和網路人氣自然不比前者來得高,但仍然不失為古典樂大師極為典雅優美的作品,揉合了古典風格的結晶。

儘管如此,再柔和的旋律都無法平復參賽者的心,當小夜曲在進行,人群中兇狠的一方卻在盤算如何私下淘汰弱者,而主辦方樂於順水推舟,在宿舍完全熄燈以後再呈現一場燈光效果,讓遊戲的慘烈性再次昇華。

在韓國的西式餐廳,這些古典樂是時常會聽見的曲目。隨著本劇爆紅,這些古典樂曲都因此重新人氣暴升,許多人開始湧入Youtube下留言:「《魷魚遊戲》把我帶到了這裡!」 通過流行劇集讓更多人對古典樂產生興趣,也許是個不錯的方式,雖然會從此愛上古典樂的人應該非常罕見。

《Fly Me to the Moon》這首爵士名曲帶動了「一二三木頭人」遊戲尾段的節奏。努力奔跑又被迫僵止不動的人們,不幸被射殺的人們,其身體的扭動彷彿給人隨爵士樂起舞的錯覺。在每個人渾身顫抖嚇尿的時刻,能夠樂在其中的只有001號吳一男,還有幕後一面品嘗威士忌,一面透過大熒幕觀賞遊戲的最高主管。

特別有意思的是,這首歌是透過類似玩具音樂盒所播放的。樂隊公仔隨著音樂而機械化地擺動,是否暗喻著除了統領者之外,所有人都只是玩偶而已?

「Fly me to the moon and let me play among the stars……」 終點線的彼端是參賽者拼死想登陸的月亮,唯有成功登月才能保證不死。

除了結果無法預測以外,原來一切過程都逃不過設計。

