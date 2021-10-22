魷魚遊戲｜椪糖遊戲爆紅！認識背後製作原理　材料製法簡單快挑戰

韓國知名影集《魷魚遊戲》，將許多韓國國民記憶的兒時遊戲化為驚悚關卡，影音串流平台Netflix不僅在各國首都設置快閃大型互動遊戲裝置，網路上也引發一項挑戰和熱議，是在影集第三集出現的「椪糖」。



「椪」起來的全糖圓餅 製作快速又簡便

看到椪糖，台灣人對此並不陌生。若曾到訪過台南孔廟，會對在附近老街入口處的古早味遊戲印象深刻。一群人坐在矮椅上，年輕人或爸媽帶著小朋友，看著老闆將盛裝紅砂糖等粉末的大湯杓，在小火爐上加熱，另一手用小木棒快速攪拌著，帶有微焦香氣的液態糖漿，冒著大泡泡，快速膨脹起來，椪起來後（台語），一分多鐘差不多可停手，泡泡散去，冷卻後的糖塊，則隨著湯杓形狀，呈現一塊圓形突起的糖餅，在微熱的狀態，放進竹籤，當年快速簡易又能滿足口感的全糖點心，隨即完成。

按圖看椪糖的做法👇👇👇

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想要膨起來 得添加這一物

若要使用全糖與全力攪拌，並不容易獲得完美的椪糖，因此添加食用級的碳酸氫鈉，也稱梳打粉（小蘇打），因受熱50度C以上，則會產生二氧化碳，因此會膨脹起來。常見於烘焙食品裡，像是饅頭、發糕等，是食品添加物——「膨脹劑」，在各類食品，可依需求，酌量使用，通常一大湯杓的糖，添加0.5克的梳打粉就能達成需求，加太多就會出現鹼味，吃起來就有皂感哦。

注意以下有劇透👇👇👇

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影集喚起東亞國家共通的古早味記憶

在《魷魚遊戲》影集出現的韓國也有的椪糖和部份劇情，是來自導演黃東赫的兒時記憶，是出現在戰後貧窮社會的甜食。在勞動工作頻繁的台灣，雖然奢侈物資不如現在，而台灣有許多糖廠，砂糖容易取得，又能快速滿足孩童的嗜甜需求，在當年勞動工作多孩童多往大自然活動，有足夠運動，飲食選擇較少，偶爾食用無妨。驚悚影集卻是喚起東亞國家共通的古早味記憶，但回味之餘，建議注意平日攝糖用量。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：影集帶動古早味「椪糖」遊戲 帶你認識椪糖製作原理】