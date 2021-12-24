王力宏變渣男音樂成就被質疑　音樂人品性與作品是否應分開評價？

在 12/17 號因為李靚蕾 5000 字爆炸般聲明，儼然讓華人世界的群眾都爭相關注在王力宏的感情焦點。正因為常年保持奶油小生形像，再加上許多經典歌曲如〈唯一〉和〈你不知道的事〉都以癡情形象擄獲粉絲芳心，所以此次李靚蕾重磅揭露王力宏的人設，才使得群眾意外震驚。



而隨著李靚蕾不斷曝光證據確鑿的資料、再加上王力宏也親自道歉，並在 12/20 號選擇在社群媒體上公開暫時退出演藝圈的消息，又讓近期的網路上充斥「王力宏到底怎麼紅的？」和「有人跟我一樣從來沒喜歡也不聽王力宏的歌嗎？」等話題，逐漸開始懷疑起王力宏的音樂背景，認為他的音樂根本不值得受到歡迎。

儘管多數話題都像是事後孔明，但卻在能這個浪潮中發現到一個長年被討論的話題，那就是「音樂人的品行、跟他的作品是否有直接關係？」是否因為音樂人的品行或者事端，就應該否認、甚至抵制那些膾炙人口的音樂作品呢？

網友如何看待王力宏的音樂？原來在事件發生後，王力宏的音樂熱度不減反增？（按圖了解）↓↓↓

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雖說現在網路上有著不少對王力宏音樂產生懷疑的評論，甚至有網友認為王力宏出道至今就是靠臉紅的，但其實王力宏不僅被英國音樂雜誌《WORD》封有「東方貓王」美名，他甚至在 1999 年憑藉《公轉自轉》專輯成為史上最年輕的金曲歌王，藉此足以證明王力宏的音樂才華。所以不禁讓筆者好奇，那些揚言「拒聽」王力宏的網友們，到底最主要的目的是什麼？

經過在網路上的觀察，可以把「拒聽」的群眾分為主要兩種類型：一是支持王力宏十多年後，對他的感情行為真心感到失望；二是平常也沒有什麼在關注王力宏，對他的音樂也不是這麼了解，只針對此次的感情行為感到失望，藉此希望如此有名的音樂人能夠消失在樂壇上。

無可厚非長年支持王力宏的粉絲，便是被他的深情音樂和人設形象影響，所以隨著李靚蕾揭露他的感情生活後，想必會對他們長年以來的支持感到失望。

至於平常沒什麼在關注的群眾，他們則認為因為王力宏有失公眾人物形象，何況王力宏在今年可是憑藉 4 款代言、4 檔真人秀加上跨年表演，海撈 2.1 億台幣收入，所以他們會想抵制，除了是想讓王力宏退出樂壇外，「拒聽」也是為了讓他不能夠透過音樂串流平台等方式獲得收入。

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但在看完「拒聽」群眾的想法後，相反地也著不少樂迷認為應該把「作品」和「音樂人」分割開來，直言「不管他人品好與不好，我一樣照聽。」

比方在 PTT 近期的一篇《不能否認王力宏的音樂還是不錯的吧？》文章上，就有多數人講到「我覺得他的音樂很頂啊，不然在那都是神仙的年代光靠人設是無法成為巨星的」和「說爛的不知道都聽什麼」 認可王力宏的歌唱，甚至有人更點講到「現在當然要說爛，懂？？」暗諷到部分網友的跟風心態。

但倘若分析認為「音樂人和作品應該分開」的想法，也可以解釋成「音樂作品」並非是王力宏獨立產出，這是包括有寫詞人、作曲人、編曲人、混音師以及錄音師等人與身為歌手王力宏一起合作產出的作品。比方〈你不知道的事〉歌詞便由王力宏和瑞業共同寫下；〈花田錯〉則由陳鎮川親自填詞。所以依循這脈絡看來，王力宏的多款情歌只是由他所演唱，事實上包括其中深刻的歌詞以及動人的編曲，都是出自其他音樂人之手。

可是這就好比在饒舌音樂上，許多人關注的只有 Rapper 而非 producer；在樂團表演上較為受人矚目的也多為主唱，相對地忽視其他精彩樂手。更何況在流行音樂上，演唱人的形象更直接與音樂產生連結。所以才會導致部分群眾把歌曲與演唱人視為一體，倘若音樂人爆出怎樣的新聞，也就會出現「拒聽」的浪潮。

儘管近日許多人不斷講到「拒聽」、甚至是開始懷疑王力宏的音樂才華，但其實王力宏的音樂熱度不減反增，除了他的官方 YouTube 頻道在這幾天迎來突破 200 萬次的觀看次數外、經典樂曲〈你不知道的事〉更在 KKBOX 的「華語單曲日榜」不斷攀升，最高還到了第 28 名的位置，所以看出會「拒聽」的群眾還是佔少數。

所以討論「音樂人的品性、跟他的作品是否有直接關係？」這問題時，其實正、反兩方都要一定的想法、脈絡，並非全都為挺而挺、為反而反。但在編輯的想法上，始終認為音樂與創作是該分開來。畢竟在音樂中深受我感動的、是樂曲的氛圍和故事，並不是被演唱人亦或歌手所影響。想強調的是，倘若音樂人有犯錯甚至犯法、他們都該接受到相對應的處罰，但好的音樂始終是好的音樂，它並不會因為爭議事件而被埋沒受人感動的價值以及故事。

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