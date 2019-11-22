英國安德魯王子捲醜聞辭王室職務　每年250萬津貼化為烏有

英國約克公爵安德魯王子（Prince Andrew）因過去與美國淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）認識、如今捲入性醜聞後，他接受電視節目澄清，卻又弄巧反拙，最終在11月20日宣布暫停執行王室職務。此後，安德魯每年將會失去約24.9萬英鎊（約252萬港元）的免稅津貼，而且可能會遭眾多機構取消其贊助人的頭銜。

安德魯王子受訪觸發公關災難，事後表示與愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）曾經的交情已成為他家庭及工作的主要障礙，故向英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）提出暫停執行王室職務，並獲對方批准。

安德魯王子捲入性醜聞風波，有傳英女王感到非常失望。圖為他們2013年在倫敦南部看打比賽的情況。（Reuters）

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仍可獲英女王私人津貼

在安德魯暫停職務後，他將會失去每年約24.9萬英鎊（約252萬港元）的免稅津貼。這筆資金為「主權撥款」（the Sovereign Grant）的一部分，是政府每年向英女王提供，用以津貼旅遊、保安、人手和維護王宮等的費用。

但安德魯王子也不愁收入問題，皆因媒體指出，他的主要收入其實是來自英女王擁有的蘭開斯特公國（Duchy of Lancaster）收益。該處包含了商業，農業和住宅物業，其歷史可以追溯到1265年。

在最近一個財政年度，蘭開斯特公國就為英女王帶來約2170萬鎊（約2.2億港元）的收益。雖然王室沒有透露英女王會撥款多少給予安德魯王子，但作為英女王最寵愛的兒子，相信他仍可藉這筆私人款項維持奢華生活。

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贊助人頭銜或被取消 女兒婚禮恐失焦

安德魯王子在王室繼承順位中排行第8名，與其他王室成員一樣，他經常出席不同的慈善活動。惟當他辭退王室職務後，意味他在超過200多個慈善機構和組織的贊助人頭銜或會被「封存」，保留頭銜與否也將交由各機構決定。

這次性醜聞除了為安德魯王子本人和王室帶來影響之外，安德魯王子將於2020年結婚的次女比阿特麗斯公主（Princess Beatrice）也將備受壓力。有王室評論員更認為比阿特麗斯公主的婚禮或者更難獲得高度關注。