新西蘭網民不滿總理　發起#TurnArdern運動　阿德恩封面美照倒轉

紐西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）在國內享有超高知名度，一舉一動廣受媒體矚目，但也引發部分民眾反感，有人在推特上發起「把阿德恩翻過去」（#TurnArdern）的運動，將書店或超市內封面為阿德恩的書籍和雜誌反過來放，讓阿德恩的臉「被消失」。

民眾厭倦了所有娛樂文章，民眾想要的是一位總理，而不是時裝模特兒……我們很多人覺得她花很多時間拍照，而非管理好國家。 Colin Wilson

英國《衛報》報道，「#TurnArdern」運動由一名66歲基督城的砌磚工人威爾森（Colin Wilson）發起。他表示，這是和平的抗議，現在有數百人響應，還把在雜貨店和書店翻書的過程拍成影片，並上載到社交媒體。

威爾森說，最終目標是拖累報道阿德恩的雜誌銷量，讓她有更多時間去解決像是兒童貧困和住房危機等問題。

阿德恩早前因懷孕而被質疑其工作效率及能力。（FB@Jacinda Ardern）

阿德恩持續引起國際社會的廣大關注，自2017年10月當選總理以來，就開始登上英國和美國《Vogue》、澳洲婦女周刊及數十家國內外雜誌的封面人物，更不用說她在熒光幕前的高曝光率。

替阿德恩撰寫新傳記的作者達夫（Michelle Duff）在紐西蘭流行文化網站「The Spinoff」說，這個運動顯然是性別歧視，也是要讓「女人沉默」的新嘗試。

事實上，這就是一群男人被一位強大女人的形象給威脅，以至於他們甚至無法接受看見她的臉，這（對他們來說）的確不那麼有趣。 Michelle Duff

對此，也有不少支持阿德恩的民眾發起「翻回阿德恩」運動（#ReturnArdern），有人拍攝把阿德恩相關書籍或雜誌翻回正面的影片並上傳Twitter。紐西蘭前總理克拉克（Helen Clark）也發推文說，「#TurnArdern」運動適得其反，才會讓「#ReturnArdern」運動誕生。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】