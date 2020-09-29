【美國大選】繼特朗普及普京後　拜登獲提名諾貝爾和平獎

英國工黨議員布賴恩特（Chris Bryant）9月28日提名美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）競逐諾貝爾和平獎，理由是拜登在席捲全美國的暴力抗議中，緩解了政治緊張局勢。

英國《天空新聞》9月28日報道，布賴恩特是下議院外交事務委員會成員，也是標準及特權委員會主席。

布萊恩特表示：「當美國城市陷入火海，民眾之間相互攻擊時，是拜登的影響力讓人們平靜下來。」他又稱「當其他人訴諸暴力解決問題時，他認為話語是最強的力量，因為槍支可以讓一顆心停止跳動，但恰當的言辭可以改變許多人的心，而許多人的心可以改變世界。」

拜登在全美的支持率領先特朗普，在關鍵州不分伯仲（請點擊放大觀看）：

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這次事件在美國2020年總統候選人首場辯論的前一天出現，至於拜登的競爭對手、現任美國總統特朗普（Donald Trump）也獲提名競逐諾貝爾和平獎，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）同樣獲得了提名。

和平獎的提名可以由政府和國際法院的成員、大學校長、大學教授、和平研究所和外交學院的負責人等人提名。該獎項將於10月9日頒發，由委員會決定最終獲獎人選。