律政司公布大灣區法治建設行動綱領　達至三連、兩通、一灣區

律政司今日（12日）發布《粵港澳大灣區法治建設行動綱領》，確立基本方針為「三連、兩通、一灣區」，即律政司會推動機制對接、規則銜接及人才連接、推動灣區內法治建設的硬件和軟件這兩個領域互通，實現建設「一灣區」。律政司司長林定國稱會以實事求是的精神落實《行動綱領》，以切實的成果助力建設「法治灣區」。



《行動綱領》有兩方面重點，第一，是確立基本方針﹕「三連、兩通、一灣區」。林定國稱律政司會積極推作為「三連」的動機制對接、規則銜接及人才連接，其中機制對接主要針對完善粵港澳三地政府、業界和其他不同持份者的機制對接和民商事司法協助機制對接；規則銜接則主要是解決三地法律差異產生的障礙和推動制定專業統一示範規則和設網上爭議解決平台；及加強法律人才培訓。「兩通」則是推動灣區內法治建設的硬件和軟件這兩個領域互通，實現建設「一灣區」。

第二是如何有效落實《行動綱領》訂定的各項政策措施。他指，大灣區的發展強調區內共商、共建、共享，融合發展，要做到這點，單靠律政司的力量是不足夠，因此會與各界持份者繼續深化合作，包括與內地相關部委建立恆常高效的對接機制，同時助力業界搭建交流協作的平台，並定期分享落實情況，包括向立法會匯報工作進度。

他指，適逢今年是「一帶一路」倡議第二個十年的開始，大灣區是「一帶一路」建設的重要支撐。中央政府在今年兩會上所作的政府工作報告中，多處提及支持粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源的作用、推動高質量共建「一帶一路」等與香港密切相關的重大部署，清晰說明相關發展策略的重要性。

林定國強調，香港在推進國家重大發展戰略中，擔當着不可取代的角色，將充分利用香港與國際接軌的法治基礎建設、具備豐富國際經驗的法律人才這些獨特的優勢，在今屆政府任期內，以實事求是的精神落實《行動綱領》，以切實的成果助力建設「法治灣區」，把握好香港角色、香港方向、香港擔當，貢獻國家所需。