巴黎奧運｜楊潤雄料出戰港隊減少　信市民願半夜起床觀賽無懼時差

政府購入巴黎奧運轉播權，予香港電視台免費播放。文化體育及旅遊局局長楊潤雄說，只要比賽精彩，即使香港與巴黎有6小時時差，相信市民都會願意半夜觀看賽事。港隊至今共有15個體育項目取得巴黎奧運的入場券，楊潤雄表示有一、兩個團體項目成績不達標，未能取得巴黎奧運入場券，預料出戰港隊運動員有機會較上屆少。



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購入奧運網上播映權 楊潤雄正商討在網上平台轉播

楊潤雄接受電視台訪問時表示，上屆東京奧運港府購入轉播權，讓電視台免費播放後，發現能成功推動社會氣氛，因此去年底起，政府便商討購買巴黎奧運轉播權。被問到政府財赤，當局會否考慮要求電視台支付部分費用，楊潤雄強調，播放奧運比賽不能單看花費，相反應該著重整體效益，如果向電視台收取費用，會衍生不少問題，免費提供反而要求電視台播放所有港隊出戰比賽、以及規定播放國家隊比賽的時數等。他透露，政府亦購入網上播映權，會繼續研究在其他平台轉播巴黎奧運。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄接受電視節目訪問時說，相信只要比賽精彩，即使有時差，市民都會願意半夜觀看賽事。不過，他表示基於有一、兩個團體成績未能達標取得巴黎奧運入場券，預料今年出戰奧運的運動員人數有機會較上屆少。（直播截圖）

不擔心時差影響收視 相信市民願半夜起床追看賽事

不過，巴黎與香港有6小時時差，外界擔心會影響轉播的觀賞情況，楊潤雄認為，只要今屆賽事精彩，部分人願意半夜特意起床追看賽事，「東京奧運會來說跟我們完全在同一時區，有很多比賽，可能很多人仍在上班，可能他亦不方便觀看。但今次有時差時，可能對某些人來說更容易觀看。吃過晚飯後安排一些節目，然後才欣賞比賽，這樣亦可以是一個選擇」，相信可能對推動經濟，帶來更加多正面效用，如果有需求，商場也會樂意轉播。被問到會否考慮在不同地點，例如廟街，轉播賽事，推動「日夜都繽紛」，楊潤雄表示，有議員曾經表示要注意轉播地點，避免分散人流，當局會作整體考慮。

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料港隊出戰巴黎奧運人數較上屆少 惟「金牌得一個㗎啫」

港隊至今共有15個體育項目已取得巴黎奧運的入場券，楊潤雄相信陸續會有更多項目達標出賽，但他指有一兩個團體項目成績可能未能達標，因此今年出戰奧運的運動員數目有機會較上屆少，不過他有信心港隊最終能在巴黎奧運中取得獎牌，「金牌得一個㗎啫」，期望見到他們發揮出應有、甚至超水準的表現。

明年11月的第十五屆全國運動會將由廣東、香港及澳門聯合承辦，不過香港最終未能承辦滑浪風帆項目。（香港滑浪風帆會相片）

香港失全運會滑浪風帆承辦機會 楊潤雄：維港風速不達標

明年11月的第十五屆全國運動會將由廣東、香港及澳門聯合承辦，不過香港最終未能承辦滑浪風帆項目。楊潤雄解釋，維港11月風速不夠平穩，未能達到比賽級標準，如果天氣條件不容許下承辦項目，將會影響賽期，因此最終決定在其他地方舉辦。

明年11月的第十五屆全國運動會將由廣東、香港及澳門聯合承辦，不過香港最終未能承辦滑浪風帆項目。楊潤雄解釋，維港於11月期間的風速不夠平穩，有段時間的風速未能達到比賽級標準。（直播截圖）

「三地馬拉松」或許只能橫跨兩地

劍擊和七人欖球等賽事會於啟德體育園舉行，被問到啟德的交通配套，楊潤雄指，設計體育園時已考慮到人流疏散的計劃，隨著場館將近落成，當局會再作更詳細的交通規劃，例如可安排觀眾分批離場、加密巴士或港鐵班次等，有信心能安排好交通配套。至於體育園附近被指無酒店設施供選手入住，楊潤雄表示，當區年內會有酒店落成，又指賽事亦分布在將軍澳、紅磡、銅鑼灣，相信住宿安排無問題。

三地正研究舉辦橫跨三地馬拉松的可行性，楊潤雄表示現時仍處於討論階段，但認為倘能成事，將會是十分重要的象徵意義，惟最終或許只能落實兩地馬拉松。