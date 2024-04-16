法國企業來港參展　周浩鼎：展商冀借香港聯同內地及亞洲市場

香港國際創科展 （InnoEx）上周五至今日（4月13日至16日）於灣仔舉行，今年正值中法建交60周年，亦是法國企業參展的「So French So Innovative」展廳開設10周年，民建聯立法會議員周浩鼎和梁熙，到場了解法國企業如何看待香港優勢。



周浩鼎與梁熙到香港國際創科展 （InnoEx），在「So French So Innovative」展廳與法國參展商交流。（周浩鼎提供）

展廳規模歷年最大 大企業夥中小企來港

今年「So French So Innovative」展廳是歷來規模最大，除了大企業，亦有接近20間法國中小企來港參展。在民建聯主力負責聯通世界工作的周浩鼎說，展商代表指來港參展除了希望利用香港作為平台，進入內地市場及尋找內地夥伴，亦希望可找其他亞洲市場的商機。周浩鼎認為，他們的說法突出香港聯通世界的優勢，顯示香港在區內扮演重要的聯通角色。

周浩鼎在「So French So Innovative」展廳前直播，呼籲各界到場參觀。（周浩鼎提供）

此外，周浩鼎亦在X（前稱Twitter）做英文直播，呼籲各界人士到場參觀，又指場內有不少本地創科項目，包括為聾啞人士設計、有助溝通的新一代手語翻譯系統。

梁熙則認為法國大中小企業一定前來參展的做法，值得香港政府借鏡，希望特區政府可以帶領、組職本地知名企業及有潛質初創公司，一同開拓海外市場。