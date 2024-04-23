沙田沙井意外｜2渠務工人死亡　孫玉菡：調查包括進入沙井原因

沙田源禾遊樂場周一（22日）深宵時份發生奪命工業意外，兩名渠務工人懷疑吸入硫化氫後死亡。勞工及褔利局局長孫玉菡今晚（23日）出席工聯會舉辦「五．一」勞動節酒會後表示，政府和勞工處高度關注事件，已聯同其他相關部門包括警方已展開調查，其中方向是要工友進入沙井工作的原因。他續指，局方未來一兩個月內會做好和正式發布密閉空間指引。



勞工及褔利局局長孫玉菡指工人如要進入沙井等密閉空間工作，即使只是短時間，都要遵守相關指引。(廖雁雄攝）

一兩個月內正式發布修訂密閉空間指引

孫玉菡在儀式後表示，政府和勞工處也高度關注，對死者和傷者家庭致最深切的慰問，發出暫時停工通知書；勞工處聯同其他相關部門包括警方已展開調查，其中方向是既然工作安排不需要工友進入沙井，什麼原因要工友進入沙井工作。

被問到修訂密閉空間指引進展，他表示，局方未來一兩個月內會做好和正式發布，之後會用更多科技手段確保工友遵守安全守則。

有工會認為工人在實際操作也有可能需要進入沙并，他指工人一定要弄清楚，如果要進入沙井等密閉空間工作，即使只是短時間，都要遵守相關指引，需要有安全裝備，以及進行評估，局方會繼續加強宣傳教育安全意識，確保任何人士進入密閉空間工作依足安全要求。