預算案辯論｜林健鋒：太遲取消樓市辣招　憂「富人稅」損稅制優勢

立法會今日（24日）開始辯論本年度預算案的，行會成員、經民聯商界立法會議員林健鋒稱，預算案全面取消樓市辣招，「做得遲咗都都係遲來的春天」，立即為樓市注入信心、活力，整個樓市死氣沉沉變成立即生猛，政策要「活」才可以振興經濟。



不過，預算案同時提標準稅率引入兩級制，年薪500萬以上納稅人，需繳交多1%薪俸稅。林健鋒稱明白面對赤字，負責任的政府要盡力開源節流，但先例一開市民擔心下年又加薪俸稅，本港或失去簡單低稅率的優勢，呼籲政府切勿因小失大。



開源節流措施小修小補 發債只是救急非根本解決赤字之道

民建聯議員陳仲尼稱，政府連續兩年有巨額赤字，本次預算案的開源節流措施屬小修小補，發債紓解財困可以理解，但債務到期也需要現金流作支出，指要盡快推動產業升級轉型、訂立整存方案，才是根本解決問題的良方。

選委界立法會議員江玉歡稱，政府財政由2019年至今一直出現赤字，政府曾歸咎有3年疫情，但如今疫情也結束一年有多，認為不能再以疫情當「擋箭牌」，發債是必要的補救措施，但只能救急不能止渴，應適可而止。

垃圾徵費準備已久 但仲係一鑊粥

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓對預算案提出推行公務員編制零增長，及政府部門兩年各削減1%經常開支表示支持，但稱效率優化並非只視乎數字，更重要是視乎績效，需要改變公務員各自為政、「少做少錯、唔做唔錯、後知後覺」的官僚文化。

他舉例指最近的垃圾徵費就是一個例子，直言政府準備已久、聘請很多人，惟花費很多公帑仍「仲係一鑊粥」，坦然感到失望。

陳沛良促盡早檢視稅基狹金窄問題

選委界陳沛良則指，一直關注香港稅基狹窄的問題，以目前經濟環境及政府財政狀況，響起更大警號，認為本港政府收入高度依賴賣地、印花稅等少數波動和順週期的收入來源，利得稅和薪俸稅則高度集中於少數納稅人和企業，經濟一旦下行便會打擊政府稅收。

他認為政府收入和支出需要相適應，建議政府盡早開始檢視本港稅基過窄問題，對稅改可行性展開公眾諮詢並研究制定稅改藍圖，盡可能在維持簡單低稅制前提下開拓新稅收來源，保持公共財政可持續性。