推動建立「安全智慧工地系統」　何啟明：無人想動用法律「大刀」

勞聯舉行慶祝五一勞動節暨職業安全論壇，勞聯主席、立法會議員林振昇表示，最近不少工業意外，故安排論壇，希望集思廣益改善職業安全文化。



勞工及福利局副局長何啟明稱，推動職安健需「刀與蘿蔔」並行，其中職安健法例是「大刀」無人想動用，而「蘿蔔」則是「建造業創新及科技基金」撥款推動地盤設立「安全智慧工地系統」，正在推行。



望工人可在「極端酷熱」天氣時休息

林振昇表示，明天（28日）是世界工作安全健康日，氣候變化帶來極端天氣，對工人產生危害，稱香港酷熱天氣日數愈來愈多，工人未必適應上年推出的暑熱指引，望繼續完善指引，建議政府考慮35度以上發出極端酷熱天氣警告時，讓工人稍作休息。

對於政府在改善工傷方面提出KPI，將五年平均每千名建造業工人的工業意外率減低至少10%，林希望可以超額完成。

未來研究密閉空間條例

政府早前以就職安健修例，何啟明稱希望工業意外死亡率減低，形容法例是「大刀」無人想用，就算罰款金額繼續往上調都一樣，始終需要讓社會遵守條例。他表示，未來要研究密閉空間條例，以及讓小型地盤申請讓政府派員巡邏等。

何安誠：近六成意外發生時 工人單獨工作

論壇中，建造業議會主席何安誠直言，職安健修例後未有改變文化，最近工業意外發生時，部份沒有管理人員在場，而70%至80%的死亡事故，由前線管理人員及工友心態造成，60%的死亡事故發生時工友單獨工作，呼籲一定要「行孖咇」。