垃圾徵費︱調查指近68%受訪者不支持　56%促擱置　26%倡押後

政府早前計劃8月1日全面推行垃圾徵費，現正進行「先行先試」計劃，然而坊間反映不少難題，政界流傳實施日期或有變數。有調查指，多達67.7%受訪者不支持垃圾徵費，超過一半認為要擱置實施，另有超過四份之一受訪者認為要押後實施。



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82.5%受訪者認為應押後或擱置

紫荊雜誌旗下紫荊研究院於4月30日至5月5日，以電話訪問836名市民，有25.3%受訪者支持垃圾徵費，多達67.7%受訪者表示不支持。只有9.2%受訪者認為可繼續如期全面實施，有26.1%表示應押後實施，而認為要擱置的受訪者更多達56.4%，合共有82.5%認為應押後或擱置。

調查亦問到認為應該押後或擱置的原因。12.2%受訪者認為市民未建立回收垃圾的生活習慣，17.6%認為垃圾徵費加重市民負擔，6.5%認為市民未了解收費細節，13.7%認為回收設施與人手均不足夠，另有47.5%認為以上各項均是原因。

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21.7%認為應先增加回收設施和人手

至於政府要推行垃圾徵費，哪些項目要優先處理，8%受訪者認為是增加市民對政策的認識，15.1%認為是要協助基層市民緩解經濟負擔，21.7%認為應增加社區回收設施和人手，有45.8%認為以上項目均應優先處理。