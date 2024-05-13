夏寶龍抵澳門展開7天考察　了解社會和經濟發展情況

撰文：潘耀昇
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港澳辦主任夏寶龍今天（13日）下午抵達澳門，展開7天考察行程，調研了解澳門社會和經濟的最新發展情況。澳門今年回歸25周年，8月將選出新一任行政長官。

夏寶龍今日（13日）下午抵達澳門國際機場，接載夏寶龍的車輛約下午3時 55分時駛出，機場周邊有多名警員。（澳廣視）

夏寶龍今日（13日）下午抵達澳門國際機場，接載夏寶龍的車輛約下午3時55分時駛出，機場周邊有多名警員。

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賀一誠感謝中央關心和支持　將妥善安排考察調研

澳門行政長官賀一誠表示，代表澳門特區感謝中央長期以來對澳門的關心和支持，熱烈歡迎夏寶龍相隔約一年再度來澳考察調研，特區政府將作出妥善安排，確保考察調研工作取得圓滿成功。

夏寶龍今年2月亦曾經考察香港7天，結束行程後未有隨即到澳門調研。他去年5月23日至26日曾經考察澳門，今年考察逗留時間較去年多3天。去年考察澳門期間，夏寶龍落區與一批愛國愛澳人士飲茶，又與賀一誠及特區行政、立法、司法機構主要負責人座談。

澳門政府今天（12日）表示，夏寶龍將於5月13日至19日來澳門考察調研，了解澳門社會和經濟的最新發展情況。（港澳辦）

夏寶龍去年對澳門發展提出六點要求

一、在全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針上展現更大作為
二、在維護國家安全上展現更大作為
三、在加強愛國愛澳力量建設上展現更大作為
四、在推動澳門經濟適度多元發展上展現更大作為
五、在做好橫琴開發這篇大文章上展現更大作為
六、在提升全面治理能力和管治水平上展現更大作為。

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