工聯會｜會章限連任三屆　兩屆會長吳秋北回應會否爭連任：跟會章

工聯會領導層將換屆，今天（19日）舉行會員大會，以一工會一票投選理事會成員，之後會選出常務理事會，再互選產生會長、理事長等。會章禁領導層連任超過三屆，兩屆會長吳秋北被問到會否考慮爭取連任時未有正面回應，僅指跟會章辦事，「嚟緊我哋做咩職位都唔重要，最重要可以更加好為打工仔服務。」



工聯會領導層將換屆，今天（19日）舉行會員大會，會長吳秋北和理事長黃國在會後會見傳媒。（工聯會直播片段截圖）

我哋希望工運歷代有人才出，吸引更多有志之士投身工運，嚟緊我哋做咩職位都唔重要，最重要可以更加好為打工仔服務。 工聯會會長吳秋北

會章禁連任超過三屆 吳秋北回應會否爭連任：跟會章辦事

吳秋北和理事長黃國在會後會見傳媒，有記者問到已連任兩屆的吳秋北和黃國，會否考慮爭取連任第三屆，未來會否提出取消會章禁領導層連任超出三屆的規定，吳秋北說與黃國也一直對於能夠為打工仔服務感到光榮，未有正面回應會否爭取連任，「嚟緊我當然想尋求各工會嘅支持，嚟緊會產生新一屆理事工會，睇下能唔能夠得到各工會嘅信任呢，繼續能夠為工聯會服務，當然會跟會章辦事。」

工聯會領導層將換屆，今天（19日）舉行會員大會，會長吳秋北和理事長黃國在會後會見傳媒。（工聯會直播片段截圖）

吳秋北：做咩職位唔重要 最重要可為打工仔服務

吳秋北說，禁領導層連任超過三屆的規定，是希望工運歷代有人才出，吸引更多有志之士投身工運，「嚟緊我哋做咩職位都唔重要，最重要可以更加好為打工仔服務。」

工聯會領導層將換屆，今天（19日）舉行會員大會，會長吳秋北和理事長黃國在會後會見傳媒。（工聯會直播片段截圖）

復辦遊行？黃國：新形勢下要因應不同情況

工聯會近年已不透過舉辦遊行爭取勞工權益，被問到新一屆工聯會三年任期內會否復辦遊行，黃國表示，新形勢下要因應不同情況做事，現時是集中精力發展經濟、改善民生，令打工仔生活更好，若遇到勞工權益問題，要及時了解，積極向政府反映並解決，工聯會未來工作重點都是因應不同時期推動工作。

被問到工聯會於去年區議會選舉失利，會否影響「積極參與未來選舉工作」的工作目標和部署，吳秋北說選舉有得有失，工聯會會用盡各種努力，在立法會選舉和區議會選舉，為打工仔爭取應有的一席。