47人案｜民建聯到美領館抗議西方政客抹黑香港

歐美多國政要公開關注「47人案」，美國國務院及聯合國人權專員批評裁決結果，當中美國更計劃對實施港區國安法的相關官員施加簽證限制。民建聯今日（2日）到美國駐港澳總領事館外抗議，對西方政客抹黑表達強烈不滿，批評他們攻擊一國兩制及港區國安法，詆毀香港人權自由狀況，干預特區司法。



47名民主派初選案，其中45人串謀顛覆國家政權罪成，2人罪名不成立。案件引起美國國會及行政當局中國委員會發聲明，批評港府再次摧毀香港的自由和法治，形容中國用盡一切方法，限制香港的民主和人權，批評裁決違反國際法和公約。

民建聯副主席兼立法會議員陳學鋒、副秘書長葉文斌、立法會議員林琳等成員，今日到美國駐港澳總領事館抗議。

陳學鋒說，47人案裁決列出定罪理由，法理清晰，不容置疑，任何地區危害國家安全都屬嚴重罪行，批評西方國家政客一而再地抵毀香港民主自由，形容虛偽標準令人嘆為觀止，呼籲停止干預香港事務。他們將請願信放在館門外後離開。