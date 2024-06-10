政圈風聲｜周國強不連任商會理事長　的士大王率溫和派爭奪話語權

近年不論是的士與Uber大戰，抑或爭取的士加價，的士小巴商總會從不缺席，理事長周國強言論出位，令商會更為人熟悉。不過，周國強下月將卸任。的士小巴商總會7月換屆，下周二（18日）改選理事會，兩屆會長周國強按規定不能連任理事長，掀起業界爭奪戰，今次有31人參選，選出15名理事，換言之2個人爭1個位，屬創會以來競爭最激烈。



據了解，今次選舉主要是兩陣對壘，作風溫和鴿派的「的士大王」伍熀的兒子伍海山，率領多名商會元老參選，包括前理事長唐躍峯、陳洲、王仲強、黃錦波出山，不滿周國強作風強硬，與政府「溝通唔到」，勢要奪回商會話語權。



被視為鷹派的周國強亦有派出多人出戰，他向《香港01》表示政府官員予人感覺官僚，而自己是有風骨的改革派，「我上場之後商會認受性強咗，以前商會好多嘢都忍讓，俾行業睇到商會真係企前咗」，強調願意與政府協商，從來沒計較社會對他的評價，無論得與失都問心無愧。



周國強任兩屆的士小巴商總會理事長 作風言論進取

的士業界向來代表多多，由的士商會，到的士司機工會、電召的士團體，保守估計活躍的組織至少有30個。近年來較為人熟悉的，莫過於有30年歷史的香港的士小巴商總會，雖然商會代表涵蓋小巴，但為的士發聲居多。

商會過去6年由經營的士車行的理事長周國強「揸莊」，周國強向來作風進取，近期的士加價一番言論亦惹議——「如加2、3元影響生活質素建議不要坐的士」，不過任內成功爭取為的士兩次加價，市區的士起錶價由2018年的24元，今年將增至29元。

的士小巴商總會7月換屆，下周二（18日）改選理事會，已出任兩屆會長的周國強，按規定不能再連任理事長，自動轉為會長。（資料圖片/林靄怡攝）

的士小巴商總會下月改選理事 31人爭15席位競爭最激烈

不過，周國強下月將卸任。的士小巴商總會7月換屆，下周二（18日）改選理事會，已出任兩屆會長的周國強，按規定不能再連任理事長，自動轉為會長。今次選舉掀起業界爭奪戰，破天荒有31名車行會員參選，每間車行一票，以全票制選出15名理事。換言之，2個人爭1個理事席位，之後再由理事選出理事長，屬創會以來競爭最激烈的一次改選。

第13屆的士小巴商總會參選理事名單：



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「的士大王」率鴿派爭奪話語權 與鷹派周國強對壘

據了解，今次改選理事主要是兩陣對壘，作風溫和鴿派的「的士大王」、泰和車行老闆伍熀的兒子伍海山，率領多名商會元老，共10多人參選，包括前理事長唐躍峯、陳洲、王仲強、黃錦波亦出山。

有理事參選人向《香港01》表示，不滿「太子幫」周國強作風強硬，與政府「溝通唔到」，直言「之前唔出嚟選，因為2018年、2019年的士行業穩定，周國強搞到今時今日行業拖垮咗，元老出返嚟做，希望唔會各走極端」，勢要奪回商會話語權。有政府中人私下對周國強有微言，認為言論惹火。

被視為鷹派的周國強亦有派出10多人出戰，他向《香港01》表示自己是有風骨的改革派。（資料圖片/林靄怡攝）

周國強稱自己屬有風骨「改革派」 有別於以往商會忍讓態度

被視為鷹派的周國強亦有派出10多人出戰，他向《香港01》表示自己是有風骨的改革派，「我上場之後商會認受性強咗，以前商會好多嘢都忍讓，俾行業睇到商會真係企前咗」。

對於被另一派人批評與政府「溝通唔到」，周國強強調願意與政府協商，惟政府官員予人感覺官僚，「一直香港官員俾人感覺做嘢慢，我係希望政府俾人感覺有擔當，帶業界轉型改變，聆聽行業不同聲音，改革官僚體制。」他說，從來沒計較社會對他的評價，無論得與失都問心無愧。

香港的士小巴商總會理事長曾經向運輸署「請願」爭取的士加價。（石恩彤攝）

自從我哋上場後，的士業界覺得商會影響力同價值愈來愈高。對車主、司機嚟講，我上場之後對商會認受性強咗，以前商會好多嘢都忍讓，俾行業睇到商會真係企前咗。 的士小巴商總會周國強

周國強：完全願意與政府磋商 官員不作為心態才是重點

周國強說，明白社會可能覺得他在爭取傳媒眼球，甚至對他有很多批評，「但作為做官嘅人，有冇諗清諗楚，其實如果你做得好，有咩人可以批評你呢，業界嘅困難，政府嘅推進或改進係咪做得慢啲呢，官員心態會唔會有啲不作為，呢個先係最緊要。」

他強調，完全願意與政府磋商、配合，希望從改變中得到共識，「但近呢十幾年政府偏重民意爭取，無諗過成個社會經濟點樣做得更好，尤其是做官可能覺得我叻過你」，希望政府聆聽業界聲音，一起發展整個的士行業。